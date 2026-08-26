Por presión del gobierno de Abelardo de la Espriella, Carolina Soto Losada ya no será presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura: “Independencia de las decisiones del sector privado”

La Junta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura revocó el nombramiento de Carolina Soto Losada como presidenta ejecutiva del gremio - crédito CCI

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El nombramiento de Carolina Soto Losada había sido aprobado por ocho miembros de la junta directiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), mientras que cuatro expresaron su desacuerdo.

Tras la decisión, algunos representantes advirtieron que el proceso de selección debía replantearse para asegurar consensos y evitar fracturas tanto con el Gobierno de Abelardo de la Espriella como entre los propios afiliados.

Ante la situación, la economista comunicó formalmente, en la mañana del miércoles 26 de agosto, su declinación al cargo a través de una carta remitida a la Junta Directiva de la CCI.

En el documento, Carolina Soto manifestó: “Ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento hecho por ustedes”. Agregó que la Cámara representa un sector que necesita trabajar coordinadamente con el Estado y subrayó la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado.

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Carolina Soto Losada declinó el cargo y afirmó que el sector de infraestructura necesita trabajar de manera coordinada con el Estado - crédito @EspinosaRadio/X

“La Cámara representa un sector fundamental de la economía que necesita trabajar de forma coordinada con el Estado, esto es, con el gobierno nacional, las entidades territoriales y las empresas públicas. Los retos del sector y del país son muchos y requieren unión y grandeza”, añadió Soto.

Y concluyó diciendo: “Finalmente, quiero llamar la atención sobre la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del gobierno a las mismas”.

Así mismo, la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura había anulado en la noche del martes 25 de agosto el nombramiento de Carolina Soto Losada como presidenta ejecutiva del gremio, apenas horas después de haber oficializado su designación para asumir el cargo el primero de septiembre.

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Según informó Valora Analitik, la decisión se tomó tras el malestar manifestado por el Gobierno nacional y sectores internos del gremio debido a la elección de la excodirectora del Banco de la República.

La controversia en la CCI escaló después de que la Presidencia expresara su preferencia por una figura más cercana al Ejecutivo - crédito Cámara Colombiana de la Infraestructura

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, la revocatoria fue prácticamente unánime tras la reunión convocada por la CCI.

Así mismo, múltiples fuentes gremiales confirmaron que el anuncio de Soto Losada generó divisiones internas y objeciones de parte de sectores que consideran fundamental mantener una relación fluida con el Ejecutivo, principal cliente del sector infraestructura a través de entidades como el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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Según información de Portafolio, la controversia surgió luego de que la Presidencia expresara su preferencia por una figura más cercana al Ejecutivo. La vocera designada del Gobierno, Carolina Gómez, cuestionó a través de redes sociales, en un mensaje que luego eliminaría, el proceso de elección, lo que intensificó la presión sobre el gremio.

La vocera del Gobierno, Carolina Gómez, publicó un mensaje, que luego borró criticando el nombramiento de Carolina Soto Losada como presidenta de la CCI - crédito @carogomezsn/X

Del mismo modo, fuentes consultadas por el diario económico Portafolio señalaron que varios miembros de la CCI incluso plantearon la posibilidad de renunciar ante las diferencias internas.

En el contexto de la crisis, la Junta Directiva de la CCI deberá iniciar un nuevo proceso de selección para definir quién asumirá la presidencia ejecutiva, tras la renuncia voluntaria de María Consuelo Araújo, que fue nombrada embajadora de Colombia en Estados Unidos y dejará el cargo el 31 de agosto.

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En medio de ese escenario aparecieron algunos nombres para reemplazar a María Consuelo Araujo: el primero es Tatyana Orozco, exdirectora de Prosperidad Social. Otra de las opcionadas sería Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de Avianca Group.

La Cámara Colombiana de Infraestructura, que agrupa a empresas del sector de la infraestructura y la construcción, enfrenta así un nuevo desafío en medio de una coyuntura marcada por la necesidad de mantener la interlocución institucional con el Estado, especialmente en el marco de la reconstrucción nacional tras el reciente terremoto del 10 de agosto que afectó al occidente y suroccidente del país.

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Un antecedente similar en el ámbito gremial: en mayo de 2020, durante el gobierno de Iván Duque, la junta directiva de Asocaña anunció la designación de Frank Pearl, pero 48 horas después reversó el nombramiento por inconformidades de varios ingenios azucareros y la situación derivó en la designación de Claudia Calero como presidenta.