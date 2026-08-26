Colombia

Habló abogado de Yenifer García, mujer que falleció tras ser sedada para hacerse un tatuaje: “No era anestesiólogo”

Sebastián Gómez explicó que, al parecer, el medicamento se suministró por vía intravenosa, aplicación que no coincidiría con el propósito de anestesiar solo una parte del cuerpo

Yenifer García falleció el pasado 15 de agosto en su casa en Bogotá, mientras se sometía a una sesión para continuar un tatuaje en su espalda - crédito @jairoavellanedagarcia/Instagram
Yenifer García falleció el pasado 15 de agosto en su casa en Bogotá, mientras se sometía a una sesión para continuar un tatuaje en su espalda - crédito @jairoavellanedagarcia/Instagram
Guardar

La muerte de Yenifer García durante una sedación para completar un tatuaje en la espalda abrió una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer qué ocurrió el 15 de agosto de 2026 en una vivienda de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá y si hubo actuaciones irregulares en un procedimiento que, según la normativa sanitaria citada después por el Distrito, no debía realizarse en una casa.

El caso tomó un nuevo rumbo cuando surgió la hipótesis de que quien le administró los medicamentos no era anestesiólogo. El abogado de las víctimas Sebastián Gómez, afirmó en entrevista Citytv que el hombre sería un auxiliar de enfermería o una persona vinculada al área, pero que no existe certeza de que contara con la formación profesional para ejercer ese tipo de actividades.

PUBLICIDAD

Gómez añadió que hubo una “captura en flagrancia”. También sostuvo que la Policía Nacional identificó e individualizó a los involucrados, aunque después quedaron en libertad.

La víctima tenía 33 años y, de acuerdo con su familia, había contratado la sedación para soportar el dolor de un tatuaje de gran tamaño que se realizaba en al menos tres sesiones. Esa era la tercera y última intervención, en la que se completaría el diseño en la espalda.

La investigación se concentra en quién aplicó los medicamentos y cómo se hizo la sedación

créditos equipo de prensa concejal Jairo Avellaneda | red social Facebook
Sebastián Gómez explicó que, al parecer, el medicamento se suministró por vía intravenosa, aplicación que no coincidiría con el propósito de anestesiar solo una parte del cuerpo - crédito equipo de prensa concejal Jairo Avellaneda | red social Facebook

La Fiscalía General de la Nación intenta determinar quiénes participaron en el procedimiento y si existe relación entre esas conductas y el fallecimiento. Gómez dijo en el mismo diálogo que, hasta ahora, “se desconoce el paradero del presunto responsable”.

PUBLICIDAD

El abogado señaló además que, con la información disponible, podría estarse frente a la figura de un homicidio. Aclaró que no conoce todavía qué tipificación penal les dio el ente acusador a los hechos, pero recordó que el Código Penal colombiano prevé para ese delito penas de 17 a 37 años de prisión.

Una de las piezas centrales del expediente será el análisis de Medicina Legal, entidad que deberá establecer qué sustancia recibió García. El defensor explicó que, al parecer, el medicamento se suministró por vía intravenosa, una manera de aplicación que, conforme a su relato, no coincidiría con el propósito de anestesiar solo una parte del cuerpo.

Yenifer García Valencia abrió la puerta de su casa al tatuador cuando el reloj marcaba las 9:35 a. m. del sábado 15 de agosto de 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia
Yenifer García Valencia abrió la puerta de su casa al tatuador cuando el reloj marcaba las 9:35 a. m. del sábado 15 de agosto de 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia

La familia de la víctima sostuvo que entre los fármacos que le habrían aplicado estaban la ketamina y el midazolam. Esos productos, según se indicó en el caso, requieren un manejo cuidadoso porque una sobredosis puede ser mortal.

“Tengo entendido que no le puso una sola vez, sino cada vez que ella decía que le seguía doliendo. Solamente se encontraron como dos clases de medicamento, y él dijo que solamente había puesto uno que dicen que con eso se procesa el tusi o que eso es anestesia ya para animales”, dijo la hermana de Yenifer García a Caracol Radio.

La Secretaría de Salud recordó que los tatuajes no pueden hacerse en casas

La Secretaría de Salud recordó que los tatuajes no pueden hacerse en casas - crédito Secretaría de Salud Bogotá
La Secretaría de Salud recordó que los tatuajes no pueden hacerse en casas - crédito Secretaría de Salud Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá se pronunció después del hecho y afirmó que, de acuerdo con la normativa sanitaria, en la ciudad no se pueden hacer tatuajes en viviendas. También señaló que los únicos autorizados para aplicar medicamentos con fines anestésicos son profesionales de la salud y únicamente en entornos hospitalarios.

Esa precisión responde a una de las preguntas centrales del caso: si el procedimiento podía hacerse legalmente en el lugar donde se realizó. La respuesta del Distrito fue no, y agregó que los llamados “domicilios de tatuajes” no están autorizados por el riesgo que implican.

Una médica consultada por el medio citado sostuvo que la muerte pudo haberse producido porque “se le fue la mano”. Añadió que, tras ser sedada, la paciente debía ser intubada y que en una casa no existen los elementos propios de un entorno hospitalario para responder a una complicación de ese tipo.

Temas Relacionados

Muerte Yenifer GarcíaAbogado Yenifer GarcíaTatuajeAnestesia para animalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Apareció reconocido cirujano plástico señalado de la muerte de 4 de sus pacientes: “No me pueden responsabilizar por ser el dueño”

Gabriel Fernando Cubillos Valencia negó haber cometido delito alguno y rechazó que los apartamentos hubieran sido usados para operar

Apareció reconocido cirujano plástico señalado de la muerte de 4 de sus pacientes: “No me pueden responsabilizar por ser el dueño”

Terror en El Tambo, Cauca: van más de 18 ataques con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Las primeras informaciones apuntan a que un grupo armado ilegal, presuntamente vinculado a las disidencias de las Farc, habría coordinado el uso de drones para lanzar artefactos explosivos sobre posiciones estratégicas de la fuerza pública

Terror en El Tambo, Cauca: van más de 18 ataques con drones cargados de explosivos a estación de Policía

“Les roba su devolución de saldos”: decisión de la Corte sobre la reforma pensional genera dudas; afectará los ahorros de quienes no completen las semanas para pensionarse

Una sentencia del alto tribunal impuso al Congreso de la República el reto de corregir procedimientos en temas puntuales y abrió preguntas sobre el impacto político de las nuevas revisiones

“Les roba su devolución de saldos”: decisión de la Corte sobre la reforma pensional genera dudas; afectará los ahorros de quienes no completen las semanas para pensionarse

Carlos Carrillo rechazó el nombramiento de una gerente encargada para Bogotá: “Es inaceptable que el presidente pisotee la autonomía”

Lejos de ese reproche, el alcalde Carlos Fernando Galán respaldó la decisión presidencial y la presentó como una herramienta para acelerar trámites ante las entidades nacionales

Carlos Carrillo rechazó el nombramiento de una gerente encargada para Bogotá: “Es inaceptable que el presidente pisotee la autonomía”

Alejandro Gaviria se pronunció tras el fallido nombramiento de su esposa Carolina Soto como presidenta de la CCI: “Desprecio por la ley”

El exministro de Educación y esposo de Carolina Soto cuestionó el autoritarismo de los sectores políticos de derecha e izquierda en Colombia

Alejandro Gaviria se pronunció tras el fallido nombramiento de su esposa Carolina Soto como presidenta de la CCI: “Desprecio por la ley”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate preocupó tras ser hospitalizada de urgencias: “Yo me desentendía del dolor”

Melissa Gate preocupó tras ser hospitalizada de urgencias: “Yo me desentendía del dolor”

Carlitos Vargas, el presentador de ‘La Red’, anunció que se alejará de las redes sociales: “A veces me lleno de odio”

Iván Marín quedó fuera de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: este fue su error en la preparación del cerdo

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

Blessd sorprendió a sus fanáticos tras anunciar una nueva colaboración con Anuel AA, en medio de su gira por Latinoamérica

Deportes

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Técnico del Deportes Tolima pidió disculpas a la hinchada tras la eliminación de la Copa Libertadores: “Hay que tener un equipo consolidado”

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II