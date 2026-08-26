Colombia

Ministro de Vivienda pidió aplazar el debate de control político convocado en el Congreso por la atención del terremoto: “No podré asistir”

Infobae Colombia conoció la carta que envió el ministro de Vivienda a la Comisión Séptima en donde explica las razones de por qué no puede asistir al debate de control político

Jaime Andrés Beltrán, saliente alcalde de Bucaramanga
Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda del gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @soyjaimeandres/X
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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue citado el miércoles 26 de agosto de 2026 a un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado de la República para explicar su gestión durante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto y por su viaje a Santa Marta en medio de la tragedia.

Sin embargo, el ministro Jaime Andrés Beltrán informó a la comisión que no podrá asistir al debate y solicitó su aplazamiento.

En la misiva, conocida por Infobae Colombia, el ministro Jaime Andrés Beltrán, indicó que por las visitas en las diferentes regiones del país afectadas por el terremoto, así como los compromisos con el sector empresarial, no podrá asistir al debate de control político para este miércoles 26 de agosto.

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Jaime Andrés Beltrán - crédito suministrada a Infobae Colombia
En la misiva, conocida por Infobae Colombia, el ministro Jaime Andrés Beltrán, indicó que por las visitas en las diferentes regiones del país afectadas por el terremoto, así como los compromisos con el sector empresarial, no podrá asistir al debate de control político para este miércoles 26 de agosto - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Sin embargo, en el marco de la atención de la emergencia, las visitas a las diferentes regiones afectadas, los compromisos con el sector empresarial reuniones con actores interesados en desarrollar acciones de filantropía no podré asistir a la presente citación”, se lee en la misiva.

El jefe de la cartera de Vivienda afirmó que recibió con agrado la citación al debate de control político hecha por los senadores de la Comisión Séptima en las proposiciones No. 15, 16, 17 y 18 de 2026.

“Con agrado recibí la citación al Debate de Control Político de las Proposiciones No. 15, 16, 17 у 18 de 2026, suscrita por los HH.SS. Orlando Miguel De La Hoz García, Ferney Silva Idrobo, Sandra Chindoy Jamioy, Martha Isabel Perralta Epieyu, Duvalier Sánchez Arango, Norma Hurtado, Nadia Blel y Claudia Margarita Zuleta a celebrarse el miércoles 26 de agosto de 2026 a las 08:30 a.m. en el recinto de sesiones de la Comisión Séptima del Senado”, indicó el ministro Jaime Andrés Beltrán en su carta enviada al Secretario General de la Comisión Séptima Senado, Alfredo José Moisés López.

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Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, que ue visto en playas de Santa Marta en medio de la tragedia por el terremoto en Colombia de 10 de agosto - crédito Facebook
Jaime Andrés Beltrán afirmó que recibió con agrado la citación al debate de control político hecha por los senadores de la Comisión Séptima en las proposiciones No. 15, 16, 17 y 18 de 2026 - crédito Facebook

El funcionario indicó que, en cumplimiento de la Ley 5 de 1992, respondió a las proposiciones el 24 de agosto de 2026 mediante correo electrónico.

“Dando cumplimiento a la Ley 5 de 1992 relacionada con el control político dimos respuesta a las proposiciones 15, 16, 17 y 18 vía correo electrónico el día 24 de agosto a las 11:15 p.m.”, se lee en el documento.

Jaime Andrés Beltrán adjuntó su agenda del miércoles 26 de agosto en la que estará acompañado de el vicepresidente José Manuel Restrepo.

  • Vuelo Bogotá - Pereira, 7:00 a. m.
  • Agenda territorial en Viterbo, 8:00 a 10:00 a. m.
  • Agenda territorial en Belalcázar, desde las 10:00 a. m.
  • Agenda territorial en San José, 12:00 a 2:00 p. m.
  • Agenda territorial en Manizales, 3:00 a 5:00 p. m.

Jaime Andrés Beltrán comunicó que Mónica Paola Saldarriaga Escobar, viceministra del Agua y Saneamiento Básico tampoco podrá asistir al debate por la inspección judicial en las instalaciones judiciales del distrito de Riohacha.

“En el mismo sentido, la Viceministra de Agua y Saneamiento Básico, la Doctora Mónica Paola Saldarriaga Escobar, no podrá asistir al espacio ya que la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 convocó diligencia de inspección judicial en las instalaciones judiciales del distrito de Riohacha el 26 de agosto de 2026 8:30 am hasta las 5:00 p. m. en la que la viceministra representará al Ministerio”, afirmó.

El ministro Jaime Andrés Beltrán indicó que agradece si reagendan el debate pará la primera semana de septiembre.

Agradezco considerar el reagendamiento de la citación para la siguiente semana de manera que, dando cumplimiento con el debe que me asiste, pueda participar activamente en el debate y presentarles todas las acciones que venimos desarrollando desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de la emergencia”, señaló.

Jaime Andrés Beltrán - crédito suministrada a Infobae Colombia
El ministro Jaime Andrés Beltrán indicó que agradece si reagendan el debate pará la primera semana de septiembre - crédito suministrada a Infobae Colombia

Finalmente, Jaime Andrés Beltrán indicó que “reiterando nuestro compromiso con el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación, le presento mis más sinceros sentimientos de aprecio”, aseveró.

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