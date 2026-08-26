Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella por propuesta de reducir el Estado: “Es un suicidio”

Gustavo Petro rechazó la propuesta del gobierno de Abelardo de La Espriella para reducir el tamaño del Estado en Colombia - crédito Presidencia - Infobae Colombia

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El expresidente Gustavo Petro se pronunció de forma contundente en la tarde del miércoles 26 de agosto contra la propuesta del actual gobierno de Abelardo de La Espriella para reducir el tamaño del Estado.

A su salida de la presentación del denominado Gabinete de la Verdad, Petro advirtió que el plan oficial prevé un recorte del 25% de la estructura estatal, lo que implicaría una disminución equivalente en sectores estratégicos como la fuerza pública, el sistema judicial, la educación pública y la seguridad.

Asimismo, la discusión sobre la reforma tributaria, presentada durante la administración anterior, sigue generando tensiones en el panorama político. Petro insistió en que la iniciativa que impulsó en su gobierno, valorada en 20 billones de pesos, tenía como objetivo principal recibir el dinero que se entregó en mandatos pasado a los más ricos del país por cuenta de subsidios.

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“La reforma tributaria ya la presentamos siendo gobierno por 20 billones. Es esencial, pero tiene un punto central de discusión con el Gobierno, y es que el Gobierno lo que quiere es recortar el Estado a la cuarta parte. Eso significa la cuarta parte del Ejército, la cuarta parte de la Policía, la cuarta parte de la justicia, la cuarta parte de los profesores, la cuarta parte de la seguridad”, señaló el expresidente.

Petro advirtió que el recorte del 25% del Estado afectaría a la fuerza pública, la justicia, la educación pública y la seguridad - crédito AFP/Presidencia de Colombia

Gustavo Petro fue enfático al calificar de “suicidio” la reducción del aparato estatal. Según su visión, Colombia debería apostar a un fortalecimiento del Estado social de derecho y orientar los recursos a estimular la producción nacional, en vez de recortar servicios esenciales.

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Para el expresidente, la solución al déficit fiscal no es disminuir el gasto social ni trasladar la carga a la población general. Petro advirtió sobre el riesgo de un aumento del IVA, una medida que, según él, afectaría de manera desproporcionada a los sectores populares.

En sus declaraciones, Petro sostuvo que el déficit se originó en el gobierno de Iván Duque, cuando cerca de 80 billones de pesos del erario fueron destinados a los dueños de las EPS y a subsidios para la gasolina. “Devuélvanos la plata, que era plata del pueblo”, reclamó el exgobernante, aludiendo directamente a quienes, a su juicio, se beneficiaron de esas transferencias estatales.

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“Se llama suicidio. Un Estado en Colombia no debe decrecer, debe es crecer como Estado social de derecho, estimulando la producción. Y entonces, lo que buscamos con nuestra reforma tributaria ya presentada es que los más ricos de los ricos y menos productivos puedan financiar un déficit que se debe exclusivamente a que en el gobierno Duque se les entregó a ellos mismos, del dinero público, cerca de 80 billones de pesos a través de los dueños de las EPS y el subsidio de la gasolina”, comentó Petro.

El expresidente sostuvo que su reforma tributaria buscaba que los más ricos devolvieran recursos entregados por el Estado mediante subsidios - crédito Captura de Video De La Espriella Style - YouTube/Colprensa/Presidencia de Colombia

De acuerdo con el expresidente, el financiamiento del déficit debe provenir de los sectores más acomodados y productivos del país, especialmente aquellos que resultaron beneficiados por políticas previas. Defendió que “el déficit fiscal se llena no recortando el gasto social de Colombia” y criticó cualquier intento de cubrirlo mediante impuestos al consumo, como el IVA.

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“Devuélvanos la plata, que era plata del pueblo. Y no le vayan a cobrar al pueblo un punto de IVA más, como proponen, porque el déficit fiscal no se llena con el sudor del pueblo. El déficit fiscal se llena no recortando el gasto social de Colombia. El déficit fiscal se llena es con que los más ricos y productivos de Colombia pongan el dinero que el mismo Estado les entregó”, concluyó el exmandatario.

En resumen, el expresidente reiteró que su proyecto de reforma tributaria buscaba “que los más ricos y productivos de Colombia pongan el dinero que el mismo Estado les entregó”, subrayando que el camino para fortalecer las finanzas públicas pasa por una mayor justicia tributaria y no por recortes o nuevos gravámenes que recaigan sobre la ciudadanía.

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