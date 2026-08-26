Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

La selección Colombia fue una de las que más hinchas llevó a los estadios del pasado Mundial 2026 en los tres países - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

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El debut de Rafael Márquez con la selección mexicana ante Colombia y el inicio de un nuevo ciclo de Néstor Lorenzo a cargo de la Tricolor ya movilizó a la afición: a más de un mes del partido del 26 de septiembre en Baltimore, se vendieron 50.000 boletos, una señal temprana del interés por el inicio del ciclo rumbo al Mundial de 2030.

La demanda ya obligó a abrir nuevas zonas del estadio. Según la prensa mexicana, incluso se habilitó por completo el segundo nivel del M&T Bank Stadium, una decisión tomada por la velocidad con la que avanzó la venta.

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El dato adquiere dimensión por el tamaño de la sede. El M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens de la NFL, tiene capacidad para entre 70.745 y 71.008 espectadores, de modo que la cifra actual acerca el encuentro a una entrada de gran escala para un amistoso de selección en Estados Unidos.

El estadio de Baltimore es utilizado por los Ravens de la NFL para los partidos como local en la temporada - crédito M&T Bank Stadium

El partido de Baltimore será la primera presentación oficial de Márquez al frente del Tricolor. El exdefensor asumirá ese estreno como punto de partida de una nueva etapa del combinado nacional, con la mira puesta en los próximos compromisos internacionales y en la construcción del proyecto mundialista.

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Quienes todavía buscan asistir al partido pueden comprar boletos en plataformas oficiales como SeatGeek. Los precios varían por sector, ubicación y disponibilidad.

Las localidades más económicas se ubican entre USD 74 y USD 80, equivalentes a unos 228.000 pesos colombianos y 247.000 pesos colombianos. Las secciones intermedias oscilan entre USD 85 y USD 122, mientras que los lugares preferenciales, cercanos al campo y con mayor demanda, pueden superar los USD 900 (2.781.979 pesos colombianos) en plataformas de reventa autorizada.

Los partidos amistosos de la selección Colombia en la próxima fecha FIFA

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Colombia Training - Killarney Park, Vancouver, Canada - July 6, 2026 Colombia players huddle up during training IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin

La Selección Colombia confirmó tres amistosos en Estados Unidos durante la ventana de Fecha FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, ante México, Paraguay y Perú, según la Federación Colombiana de Fútbol.

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La planificación llega con una duda por el estado físico del defensor central Yerson Mosquera, que sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho y estará fuera durante “algunas semanas”, de acuerdo con un parte oficial del Wolverhampton tras el partido ante el Blackburn. El club indicó que una resonancia magnética del domingo descartó una rotura completa.

El primer duelo será frente a México el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, con horario por definir. Luego, el equipo jugará ante Paraguay el viernes 2 de octubre a las 7:00 p. m. (hora colombiana) en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

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El cierre de la serie será contra Perú el martes 6 de octubre a las 6:45 p. m. (hora colombiana) en el Inter Miami Stadium de Miami, Florida. Sobre Mosquera, los Wolves señalaron que la lesión está “en la parte alta del tobillo”, la describieron como poco común y adelantaron que esta semana recibirá una inyección, además de usar una bota ortopédica durante las próximas dos semanas.

La selección Colombia estrenará asistente técnico en la gira por Estados Unidos

José María Bazán ha sido asistente técnico de varios entrenadores en el fútbol mexicano, estadounidense y chileno - crédito Audax Italiano

La selección Colombia evalúa al argentino José María Bazán como nuevo asistente de Néstor Lorenzo tras la salida de Luis Amaranto Perea al Deportivo Independiente Medellín, en una decisión que se da mientras el equipo empieza a ajustar su cuerpo técnico de cara al ciclo rumbo al Mundial 2030 y ya tiene confirmados amistosos ante Perú y México en la próxima fecha FIFA.

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Bazán tiene 55 años, fue zaguero central e integró la selección argentina sub-20, de acuerdo con el diario. Como futbolista pasó por Platense, Atlético de Rafaela, Godoy Cruz, Defensores de Belgrano, Blooming, Iraty y Buffaloes, club en el que se retiró en 1999.

Después de cerrar su carrera como jugador comenzó a trabajar en la formación de futbolistas en Estados Unidos. También fue asistente de César Farías en la selección de Venezuela antes de quedar vinculado al proyecto de desarrollo del FC Dallas por decisión del entrenador colombiano Óscar Pareja.

En una declaración recogida por Infobae, Bazán recordó el origen de ese vínculo: “Óscar me llama para hacer crecer el nuevo programa de desarrollo en el FC Dallas”. Su recorrido posterior incluyó pasos por Colorado Rapids, Xolos de Tijuana, Pumas y Audax Italiano.

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Entre los jugadores vinculados con ese proceso aparecen Weston McKennie, Daryl Dike, Chris Richards, Brian Reynolds, Reggie Cannon, Jesús Ferreira y Paxton Pomykal. Ese listado explica por qué su posible arribo a Colombia se interpreta como una apuesta por reforzar la detección y el desarrollo de talento.