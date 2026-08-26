Huelga en el Deportivo Pereira: jugadores anunciaron cese de actividades por falta de salarios

Los jugadores del Deportivo Pereira aceptaron jugar ante Alianza FC, en homenaje a los pereiranos tras el sismo - crédito Richard Dangond/Colprensa

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El partido entre América de Cali y Deportivo Pereira por los octavos de final de la Copa Colombia quedó en duda porque los futbolistas del club pereirano cesaron actividades por salarios adeudados, una medida que también compromete entrenamientos, concentraciones, viajes y partidos oficiales previstos para las próximas semanas.

El encuentro está programado para el 9 de septiembre y, si no hay una solución en los próximos días, su realización dependerá de la decisión que tome Dimayor.

El cese fue notificado formalmente al club y se apoya en una deuda salarial que, de acuerdo con Acolfutpro, incluye el salario de julio de 2026 para la totalidad del plantel profesional y atrasos de más de cuatro quincenas con trabajadores del área administrativa. La organización sindical informó además que los jugadores no volverán a las actividades hasta que se paguen las obligaciones vencidas y existan garantías claras y por escrito sobre el cumplimiento futuro.

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-crédito Richard Dangond/Colprensa

La Agremiación de Futbolistas Colombianos respaldó la decisión y la encuadró en el artículo 56 de la Constitución Política y en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo. En su comunicado, sostuvo: “Desde nuestra organización sindical respaldamos de manera irrestricta esta decisión de nuestros compañeros, que es plenamente legítima, amparada por el artículo 56 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a la huelga, y por el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo, que la concibe como una suspensión colectiva, temporal y pacífica”.

La medida no se limita a las prácticas del equipo. Según la organización, el paro abarca “entrenamientos, concentraciones, desplazamientos y partidos oficiales”, por lo que el cruce con América de Cali entra de lleno en la zona de riesgo si la dirigencia del club no resuelve la deuda.

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El estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira sería la casa de Millonarios para la Libertadores, por estar libre en el calendario - crédito Colo Colo

Sumado a esto, el Deportivo Pereira informó que no podrá jugar como local en el estadio Hernán Ramírez Villegas durante lo que resta de 2026, tras recibir una notificación de la entidad administradora del escenario luego del terremoto del 10 de agosto. La información fue publicada por el club en sus medios oficiales.

la Cordep señaló que el estadio “en lo que resta del año 2026 no se puede utilizar para ningún evento deportivo o cultural” por las afectaciones que dejó el sismo en Pereira, capital del departamento de Risaralda. El equipo agregó que la Alcaldía de Pereira debe realizar revisiones y reparaciones “pensando en la seguridad de los asistentes”.

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Por el momento, el club no anunció de manera oficial dónde disputará sus partidos de local en la Liga BetPlay 2026-II. En el mismo reporte se indicó que el equipo está en la decimosexta casilla con 2 puntos tras dos empates, una derrota y dos partidos aplazados.

Las opciones que le quedan al Deportivo Pereira para jugar los partidos y la localía

Este es el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, Casanare, que será la casa temporal del Pereira en 2026 - crédito Deportivo Pereira

La única manera de levantar el cese de actividades es que la dirigencia del Deportivo Pereira, en cabeza de Álvaro López, pague los salarios adeudados o llegue a una conciliación con los jugadores y pacte el pago del dinero adeudado, así como el plan de pagos para los próximos meses.

En caso de que no pague, se verá obligado a presentarse con el equipo sub-20, tal y como sucedió en el 2025. Sin embargo, estos jugadores no están afiliados a la ARL, ni tienen contratos como profesionales, lo que puede ocasionar otro problema legal al cuadro Matecaña.

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En cuanto al estadio donde oficiará de local, Ibagué ofreció el estadio Manuel Murilllo Toro para que el Matecaña juegue sus partidos de local. El estadio Centenario también surge como opción, por la cercanía a la ciudad y algunos municipios del Valle podrían ser considerados. En caso de no concretar ninguna de estas plazas, el estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, donde ya jugó en 2026, sería el elegido.