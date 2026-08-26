Colombia

Siete temblores se reportaron en Colombia durante la madrugada del miércoles 26 de agosto, según el SGC

El Servicio Geológico Colombiano informó que los movimientos ocurrieron en Chocó, Bolívar, Santander y Cesar

Santander es una de las regiones de Colombia donde se registra mayor actividad sísmica - crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia
Siete temblores en Colombia marcaron la madrugada del miércoles 26 de agosto entre la 1:08 y las 6:00, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia
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La madrugada del miércoles 2 sorprendió a varios departamentos de Colombia con una serie de movimientos telúricos que se concentraron en pocas horas y diversos puntos del país.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un total de siete temblores entre la 1:08 y las 6:00 a. m., afectando zonas de Chocó, Bolívar, Santander y Cesar.

Los movimientos sísmicos mantuvieron en alerta a las comunidades cercanas a los epicentros, aunque, según los reportes, no se han presentado daños materiales ni víctimas. Las autoridades monitorean la situación y piden a la población estar atenta a las recomendaciones oficiales.

Detalles de los sismos registrados esta madrugada en Colombia

La actividad sísmica comenzó a la 1:08 a. m. en Istmina, Chocó, con un temblor de 3,0 a 39 kilómetros de profundidad. El epicentro se localizó a 28 kilómetros de Sipí, cerca de Trujillo y Nóvita.

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Istmina, Chocó, concentró tres reportes de temblores en Colombia durante la madrugada, con eventos a la 1:08, 2:14 y 6:00 - crédito SGC
Istmina, Chocó, concentró tres reportes de temblores en Colombia durante la madrugada, con eventos a la 1:08, 2:14 y 6:00 - crédito SGC

Menos de una hora después, Simití, Bolívar fue escenario de un sismo superficial de 2,3 a las 1:51 a. m. Las poblaciones más cercanas fueron Santa Rosa del Sur, Simití y San Pablo.

Entre los eventos registrados, el de mayor magnitud ocurrió en Los Santos, Santander, donde el SGC reportó un sismo de 3,1 a la 1:53 a. m., con una profundidad de 152 kilómetros. El epicentro se ubicó a nueve kilómetros del municipio y también fue sentido en Jordán y Zapatoca.

A las 2:14 a. m., nuevamente Istmina, Chocó registró otro evento de 3,0 y 40 kilómetros de profundidad, con epicentro situado a 28 kilómetros de Sipí y a 51 de Trujillo.

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En Cesar, el temblor se sintió a las 2:31 a. m. y tuvo una magnitud de 2,0, también superficial, con epicentro en Bosconia, a 14 kilómetros de su casco urbano, cerca de El Copey y Sabanas de San Ángel en Magdalena.

A las 3:56 a. m., Los Santos volvió a registrar movimientos con un sismo de 3,1 y una profundidad de 147 kilómetros. El epicentro se ubicó a cinco kilómetros del municipio, cerca de Jordán y Cepitá.

Los Santos, Santander, volvió a registrar un sismo a las 3:56 con magnitud 3,1 y una profundidad de 147 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC
Los Santos, Santander, volvió a registrar un sismo a las 3:56 con magnitud 3,1 y una profundidad de 147 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC

El último reporte llegó a las 6:00 a. m. desde Istmina, Chocó: un temblor superficial de 2,2, con Sipí, Trujillo y El Dovio como localidades cercanas.

Según los reportes oficiales, la seguidilla de temblores durante la madrugada responde a la actividad sísmica natural de las placas tectónicas que atraviesan el territorio colombiano. Aunque los movimientos tuvieron baja magnitud y profundidad variable, la frecuencia de los sismos en una sola noche pone en evidencia la constante dinámica geológica del país.

El SGC continúa con el monitoreo permanente y recuerda a la ciudadanía la importancia de contar con planes de emergencia y conocer los protocolos de seguridad ante futuros movimientos.

¿Por qué tiemba tanto en Colombia?

El terremoto del lunes 10 de agosto con una intensidad de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros, se posiciona como el tercer temblor más fuerte del que se tiene registro en el país, según el Servicio Geológico Colombiano.

El Servicio Geológico Colombiano ubicó el epicentro del temblor de Los Santos a nueve kilómetros del municipio, cerca de Jordán y Zapatoca.

Aunque el temor suele apoderarse de la población tras eventos de esta magnitud, los especialistas han recordado que la actividad sísmica es parte inherente de la vida en Colombia. El director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, precisó que la ubicación del país en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico determina su exposición a terremotos frecuentes y variados.

Colombia se sitúa sobre una compleja red de placas tectónicas. En el occidente, la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana en un proceso de subducción; esta acción libera energía acumulada bajo la corteza terrestre, dando lugar a movimientos sísmicos de diversa magnitud.

La región del Pacífico es especialmente propensa a estos fenómenos, ya que alberga el principal escenario de este proceso geológico.

Además, existe un fenómeno único conocido como el nido sísmico de Bucaramanga, localizado bajo el municipio de Los Santos, en Santander. De acuerdo con los expertos de la Red Sismológica Nacional, este enclave concentra entre el 40% y el 50% de toda la actividad sísmica del país, lo que lo convierte en uno de los puntos geológicos más activos del planeta.

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