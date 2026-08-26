Gobernador de Antioquia lanzó fuerte acusación por el ‘respaldo’ al cabecilla de las disidencias: “Alias Calarcá le tenía la cola pisada a Petro”

El gobernador de Antioquia sostuvo que el tratamiento otorgado a 'Calarcá' durante el gobierno Petro genera interrogantes - crédito Prensa Gobernación - Colprensa

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó el trato otorgado durante la administración anterior de Gustavo Petro al cabecilla de las disidencias de las Farc, Alexander Díaz Mendoza, conocido con el alias de Calarcá.

El mandatario departamental sostuvo que el exjefe de Estado mantenía consideraciones especiales con el líder criminal para evitar la revelación de información comprometedora sobre su gestión.

Las afirmaciones del gobernador se dieron tras recordar el procedimiento realizado el 23 de julio de 2024 en el municipio de Anorí, Antioquia, donde el Ejército Nacional interceptó una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en El Debate, de la revista Semana.

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Y es que en los vehículos de protección oficial se desplazaban varios integrantes del grupo armado al mando de alias Calarcá, transportando armamento, dinero en efectivo y equipos electrónicos, detalles divulgados en investigaciones periodísticas casi un año después del hecho.

Alias Calarcá se transportó en 2024 en los vehículos de la UNP con armamento y material delicado - crédito Fuerzas Militares

El mandatario regional criticó la decisión gubernamental que permitió la posterior liberación de los retenidos bajo la figura de gestores de paz dentro de las negociaciones de orden público.

“Alias Calarcá le tenía la cola pisada a Petro, porque cómo más explica usted que a un bandido que había sido capturado en julio del 2024 por el Ejército, en este departamento, ordenan liberarlo”, afirmó el gobernador Rendón.

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Relevo de mandos militares tras el procedimiento, la dura crítica de Rendón

El gobernador de Antioquia denunció que la ejecución de la operación militar en el Valle de Aburrá desencadenó decisiones administrativas contra los altos mandos oficiales encargados de la seguridad regional.

Rendón señaló que la remoción de la cúpula militar de la época estuvo vinculada de manera directa con la interceptación de la comitiva de la UNP en las carreteras antioqueñas.

Andrés Julián Rendón sostuvo que durante el gobierno de Petro hubo diferencias en la manera como se enfrentaron las estructuras disidentes que operaban en Antioquia - crédito Gobernación de Antioquia - Andrea Puentes/Presidencia

“Enseguida sacan del Ejército al comandante de la Séptima División de entonces, el general Juan Carlos Fajardo, que hoy tenemos el honor de contar entre nuestros compañeros, porque le digo una cosa también. El general Fajardo es de los pocos oficiales que prefirieron el honor a la genuflexión (acto de doblar la rodilla)”, sostuvo el mandatario departamental para la revista citada.

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El jefe de la administración regional resaltó la trayectoria del oficial retirado tras las medidas dispuestas por el Ejecutivo de la época.

“Y ese general salió con honor y con dignidad del Ejército Nacional. Hoy trabaja con nosotros, pero lo sacaron por haber hecho el operativo. Y entonces ese día, en ese operativo, ese general había desmantelado toda la estructura que llaman dizque Bloques y Frentes, que es la que regenta Calarcá”, agregó Rendón.

Andrés Julián Rendón aseguró que la Fiscalía tiene bajo custodia información obtenida de los dispositivos incautados durante el operativo de 2024 donde estaba alias Calarcá - crédito Luisa González/Reuters

En su análisis de los antecedentes de orden público, el mandatario de los antioqueños indicó que existió una omisión sistemática para combatir la estructura delictiva encabezada por alias Calarcá en la jurisdicción departamental.

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Rendón contrapuso las acciones operativas ejecutadas contra otros frentes disidentes con la falta de persecución judicial hacia las unidades bajo el mando de alias Calarcá.

“Los había capturado a todos en un solo operativo ahí saliendo de Barbosa, que es un municipio del norte del Valle de Aburrá. Luego, el gobierno americano, después de que derribaron el helicóptero donde murieron 13 policías, ofrece una recompensa de 5 millones de dólares; nunca le activan la orden de captura”, indicó el gobernador.

El gobernador también se refirió al Frente 36 de las disidencias de las Farc y destacó las operaciones adelantadas contra esta estructura durante la actual administración nacional - crédito Europa Press

El funcionario señaló diferencias en el trato brindado a los bloques insurgentes que operaban en la zona rural del departamento: “Entonces nunca se vio una disposición, una orden directa de enfrentar a este criminal. Enfrentaron el frente 18, valga la redundancia, cuando se pasó para donde ‘Mordisco’. Cuando pertenecía a ‘Calarcá’ no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa, como no tocaban tampoco al 36. Por eso celebramos que este gobierno sí esté combatiendo al frente 36″.

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Información incautada y expedientes judiciales

Respecto a los elementos confiscados durante el operativo de 2024, el gobernador Rendón explicó que la Fiscalía General de la Nación custodia material probatorio relevante hallado en los dispositivos de la caravana.

El mandatario enfatizó que la ratificación de las capturas en esa fecha habría evitado acciones delictivas posteriores de la organización armada.

“En la Fiscalía hay muy buena información de por qué yo digo que Calarcá le tenía la cola a Petro. Yo sé que hay muy buena información porque sé que el día que lo capturaron, de haberse mantenido en firme esas capturas, el mucho el daño que se le hubiera evitado al país; ahí se le recogió todo tipo de información que está en manos de las autoridades y que sé que es información muy importante”, aseveró Rendón.

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Las declaraciones de Andrés Julián Rendón vuelven a enfrentar políticamente con el gobierno de Gustavo Petro alrededor del tratamiento otorgado a las disidencias de las Farc - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

Al evaluar si los documentos en poder de los organismos judiciales salpican a exintegrantes del Gabinete nacional, el gobernador concluyó señalando la gravedad de los hallazgos en la investigación.

“Es lo que yo he podido conocer, sin ninguna profundidad, pero lo que me han mencionado que existe allí ya es suficientemente grave y da indicios de por qué nosotros hemos dicho que este bandido le tenía la cola pisada a Petro”, puntualizó el mandatario antioqueño.