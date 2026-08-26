Deportes

Edson Tortolero, jugador del América de Cali, tuvo que cambiar de vivienda por el terremoto: también relató cómo lo vivió en Venezuela

El delantero “Escarlata” ya ha jugado cinco partidos con el equipo, pero aún no se ha estrando con gol

-crédito Cristian Bernardo Peña/Colprensa
Edson Tortolero llegó en el más reciente mercado de pases a América de Cali - crédito Cristian Bernardo Peña/Colprensa
Guardar

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, continúa dejando consecuencias en diferentes regiones del país. Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la emergencia ya deja 331 personas fallecidas, 4.439 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas.

El movimiento telúrico afectó a 494 municipios de 16 departamentos y dejó 361.353 damnificados. Además, 178.555 viviendas resultaron averiadas y 31.540 quedaron destruidas. En Cali, una de las ciudades más afectadas, el reporte conocido señala 147 fallecidos, 1.657 heridos y 47 desaparecidos.

PUBLICIDAD

La magnitud de la emergencia también alcanzó al fútbol. Edson Tortolero, jugador del América de Cali, relató en Win Sports que tuvo que cambiar de vivienda debido a las condiciones en las que quedó su casa después del terremoto. El futbolista venezolano explicó que el club realizó las gestiones necesarias para ayudarlo a encontrar un nuevo lugar donde vivir.

“Gracias a Dios estamos con vida, que es lo más importante después de lo que hemos pasado. Una lástima la pérdida humana que se dio. Somos bendecidos y debemos estar agradecidos con Dios de poder seguir viviendo”, manifestó Tortolero.

El mediocampista contó que hace pocos días pudo mudarse y que evitó mostrar imágenes de los daños que sufrió su vivienda porque considera que son demasiado fuertes. “Tuve la oportunidad hace dos días de cambiarme de casa. No quería mostrar las imágenes porque son muy fuertes. Estoy más tranquilo porque el club hizo una gestión para que yo tuviera una casa y estoy agradecido con ellos”, explicó en ese medio de comunicación.

PUBLICIDAD

Edson Tortolero ya ha sido internacional con la selección de Venezuela - crédito Rhona Wise/Imagn Images
Edson Tortolero ya ha sido internacional con la selección de Venezuela - crédito Rhona Wise/Imagn Images

Tortolero también sufrió de un terremoto en Venezuela

Para Edson Tortolero, el terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto de 2026 no solo significó una emergencia que lo obligó a cambiar de vivienda. El jugador del América de Cali también tuvo que enfrentarse a recuerdos de una tragedia que vivió apenas dos meses antes en Venezuela, donde un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 dejó más de 6.500 personas fallecidas.

El futbolista venezolano contó en Win Sports que, debido a esa experiencia, inicialmente no quería hablar demasiado sobre lo ocurrido en Colombia. Según relató, la situación que vivió en Venezuela fue especialmente dura porque participó en labores de búsqueda de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

La situación, yo no quería hablar mucho del terremoto porque sí me trae malos recuerdos. La verdad, lo que se vivió en La Guaira... Mi esposa no quería que fuera a Barinas, pero mi profesor me llamó para que lo subiera a La Guaira porque estaban su hijo y cuatro nietas debajo de los escombros”, recordó Tortolero en Win Sports.

Las víctimas del terremoto en Venezuela ascendieron a más de 6.500 en total - crédito AFP
Las víctimas del terremoto en Venezuela ascendieron a más de 6.500 en total - crédito AFP

Las consecuencias que ha dejado el terremoto que vivió en Venezuela

El jugador explicó que decidió acudir para ayudar a su antiguo profesor en medio de la emergencia. Sin embargo, la búsqueda terminó de una manera que lo marcó profundamente. “A los cuatro días pudimos encontrar los cuerpos de su familia y fue muy difícil”, manifestó.

El terremoto al que hizo referencia ocurrió el 24 de junio de 2026 y estuvo compuesto por dos fuertes movimientos registrados con apenas 39 segundos de diferencia. El primero tuvo una magnitud de 7,2 y ocurrió a las 18:04, con epicentro cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy. El segundo, de magnitud 7,5, tuvo su epicentro frente a las costas de Catia La Mar, en La Guaira.

Edson Tortolero es el jugador más peligroso de Carabobo FC.
Edson Tortolero llegó procedente de Carabobo FC en Venezuela al América de Cali - crédito Reuters

La magnitud de aquella tragedia provocó una emergencia de grandes proporciones en el país vecino. Dos meses después, el balance oficial reportaba más de 6.500 personas fallecidas, mientras que la remoción de los escombros avanzaba lentamente en las zonas más afectadas.

Tortolero describió la dimensión de la tragedia desde su experiencia personal y recordó escenas que todavía le resultan difíciles de procesar. “Es complicado de superar porque es un caos en todo lado, muchas personas buscando a sus familiares. Es una situación que no me gusta decirla: caminabas y veías los cuerpos en la acera. Había que ser fuerte”, señaló.

El futbolista incluso explicó que durante esos momentos pensó en lo que habría ocurrido si las personas atrapadas hubieran sido integrantes de su propia familia. “Si fuera mi familia la que hubiera encontrado abajo, no sé qué locura haría”, afirmó.

Temas Relacionados

América de CaliJugadoresEdson TortoleroTemblor en ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: minuto a minuto en directo online del partido en Quito

El equipo Pijao dejó escapar la oportunidad de irse en ventaja en la serie ante su gente, al perder 1-0 en Ibagué, y ahora debe remontar la serie en Ecuador

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: minuto a minuto en directo online del partido en Quito

Nelson Gallego pidió convocar a Kevin Viveros para la selección Colombia, pero le marcó una cuenta pendiente como goleador

Diego Valdez, uno de los compañeros de Viveros en el fútbol de formación, expuso por qué le dicen “El Tren”

Nelson Gallego pidió convocar a Kevin Viveros para la selección Colombia, pero le marcó una cuenta pendiente como goleador

Congresista culpó a los clubes del fútbol colombiano por violencia de hinchas: “El problema no es de plata, es de voluntad”

El representante Víctor Salcedo, del Partido de la U, aseguró que se debe aplicar la ley actual para castigar hechos como los disturbios del 22 de agosto en Bogotá

Congresista culpó a los clubes del fútbol colombiano por violencia de hinchas: “El problema no es de plata, es de voluntad”

Johan Carbonero, jugador colombiano en el Internacional de Brasil, despertó el interés del club donde está Jhon Córdoba

El extremo colombiano debutó en Once Caldas de Manizales, pasó por Gimnasia y Esgrima La Plata, llegó a Racing de Argentina y dio el salto a su actual equipo carioca

Johan Carbonero, jugador colombiano en el Internacional de Brasil, despertó el interés del club donde está Jhon Córdoba

América de Cali no encuentra sede por culpa de hinchas violentos: otra ciudad le cerró las puertas para ser local

Luego de que Bogotá rechazara la solicitud de usar el estadio El Campín tras los actos de violencia del sábado 22 de agosto, una alcaldía declinó la idea por temor a los actos violentos

América de Cali no encuentra sede por culpa de hinchas violentos: otra ciudad le cerró las puertas para ser local
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Los secretos detrás de Fernanda del Carpio en ‘Cien Años de Soledad’: “Gabo estaría superorgulloso de que le dijeran que ese personaje era vomitable”

Los secretos detrás de Fernanda del Carpio en ‘Cien Años de Soledad’: “Gabo estaría superorgulloso de que le dijeran que ese personaje era vomitable”

Omar Courtz anunció su regreso a Colombia con el ‘Por Si Mañana No Estoy World Tour’: fecha, lugar y precios

Beyoncé donó un millón de dólares a organizaciones en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 en Chocó

Eros Ramazzotti aplazó su gira por América hasta 2027 tras una cirugía en las cuerdas vocales: esta es la nueva fecha para Colombia

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

Deportes

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: minuto a minuto en directo online del partido en Quito

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: minuto a minuto en directo online del partido en Quito

Nelson Gallego pidió convocar a Kevin Viveros para la selección Colombia, pero le marcó una cuenta pendiente como goleador

Congresista culpó a los clubes del fútbol colombiano por violencia de hinchas: “El problema no es de plata, es de voluntad”

Johan Carbonero, jugador colombiano en el Internacional de Brasil, despertó el interés del club donde está Jhon Córdoba

América de Cali no encuentra sede por culpa de hinchas violentos: otra ciudad le cerró las puertas para ser local