Edson Tortolero, jugador del América de Cali, tuvo que cambiar de vivienda por el terremoto: también relató cómo lo vivió en Venezuela

Edson Tortolero llegó en el más reciente mercado de pases a América de Cali - crédito Cristian Bernardo Peña/Colprensa

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, continúa dejando consecuencias en diferentes regiones del país. Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la emergencia ya deja 331 personas fallecidas, 4.439 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas.

El movimiento telúrico afectó a 494 municipios de 16 departamentos y dejó 361.353 damnificados. Además, 178.555 viviendas resultaron averiadas y 31.540 quedaron destruidas. En Cali, una de las ciudades más afectadas, el reporte conocido señala 147 fallecidos, 1.657 heridos y 47 desaparecidos.

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La magnitud de la emergencia también alcanzó al fútbol. Edson Tortolero, jugador del América de Cali, relató en Win Sports que tuvo que cambiar de vivienda debido a las condiciones en las que quedó su casa después del terremoto. El futbolista venezolano explicó que el club realizó las gestiones necesarias para ayudarlo a encontrar un nuevo lugar donde vivir.

“Gracias a Dios estamos con vida, que es lo más importante después de lo que hemos pasado. Una lástima la pérdida humana que se dio. Somos bendecidos y debemos estar agradecidos con Dios de poder seguir viviendo”, manifestó Tortolero.

El mediocampista contó que hace pocos días pudo mudarse y que evitó mostrar imágenes de los daños que sufrió su vivienda porque considera que son demasiado fuertes. “Tuve la oportunidad hace dos días de cambiarme de casa. No quería mostrar las imágenes porque son muy fuertes. Estoy más tranquilo porque el club hizo una gestión para que yo tuviera una casa y estoy agradecido con ellos”, explicó en ese medio de comunicación.

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Edson Tortolero ya ha sido internacional con la selección de Venezuela - crédito Rhona Wise/Imagn Images

Tortolero también sufrió de un terremoto en Venezuela

Para Edson Tortolero, el terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto de 2026 no solo significó una emergencia que lo obligó a cambiar de vivienda. El jugador del América de Cali también tuvo que enfrentarse a recuerdos de una tragedia que vivió apenas dos meses antes en Venezuela, donde un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 dejó más de 6.500 personas fallecidas.

El futbolista venezolano contó en Win Sports que, debido a esa experiencia, inicialmente no quería hablar demasiado sobre lo ocurrido en Colombia. Según relató, la situación que vivió en Venezuela fue especialmente dura porque participó en labores de búsqueda de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

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“La situación, yo no quería hablar mucho del terremoto porque sí me trae malos recuerdos. La verdad, lo que se vivió en La Guaira... Mi esposa no quería que fuera a Barinas, pero mi profesor me llamó para que lo subiera a La Guaira porque estaban su hijo y cuatro nietas debajo de los escombros”, recordó Tortolero en Win Sports.

Las víctimas del terremoto en Venezuela ascendieron a más de 6.500 en total - crédito AFP

Las consecuencias que ha dejado el terremoto que vivió en Venezuela

El jugador explicó que decidió acudir para ayudar a su antiguo profesor en medio de la emergencia. Sin embargo, la búsqueda terminó de una manera que lo marcó profundamente. “A los cuatro días pudimos encontrar los cuerpos de su familia y fue muy difícil”, manifestó.

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El terremoto al que hizo referencia ocurrió el 24 de junio de 2026 y estuvo compuesto por dos fuertes movimientos registrados con apenas 39 segundos de diferencia. El primero tuvo una magnitud de 7,2 y ocurrió a las 18:04, con epicentro cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy. El segundo, de magnitud 7,5, tuvo su epicentro frente a las costas de Catia La Mar, en La Guaira.

Edson Tortolero llegó procedente de Carabobo FC en Venezuela al América de Cali - crédito Reuters

La magnitud de aquella tragedia provocó una emergencia de grandes proporciones en el país vecino. Dos meses después, el balance oficial reportaba más de 6.500 personas fallecidas, mientras que la remoción de los escombros avanzaba lentamente en las zonas más afectadas.

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Tortolero describió la dimensión de la tragedia desde su experiencia personal y recordó escenas que todavía le resultan difíciles de procesar. “Es complicado de superar porque es un caos en todo lado, muchas personas buscando a sus familiares. Es una situación que no me gusta decirla: caminabas y veías los cuerpos en la acera. Había que ser fuerte”, señaló.

El futbolista incluso explicó que durante esos momentos pensó en lo que habría ocurrido si las personas atrapadas hubieran sido integrantes de su propia familia. “Si fuera mi familia la que hubiera encontrado abajo, no sé qué locura haría”, afirmó.

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