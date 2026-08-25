América de Cali no encuentra sede por culpa de hinchas violentos: otra ciudad le cerró las puertas para ser local

América de Cali no tiene estadio porque el Pascual Guerrero quedó inhabilitado tras el terremoto y aún no encuentra una sede fija - crédito América de Cali

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América de Cali se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de algunos de sus aficionados. Los disturbios en el partido ante Santa Fe, el sábado 22 de agosto en El Campín, no dejaron una buena imagen del club, que no tuvo aprobación para ser local en Bogotá durante el segundo semestre.

Sumado a eso, los rojos tampoco serán recibidos en otra ciudad que les ofreció su estadio, que contaba con todas las condiciones para acogerlos mientras habilitaban el Pascual Guerrero tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó más de 300 fallecidos en el Pacífico y el Eje Cafetero.

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Mientras tanto, la Alcaldía de Cali dio a conocer los daños del escenario deportivo de la ciudad por el sismo de 7,4 grados en la escala de Richter, que afectó a los escarlatas durante casi todo el segundo semestre. Por culpa de algunos hinchas violentos, el club terminó pidiendo sede en distintas partes del país.

“No se abrirán las puertas para que juegue América”

Lo ocurrido en el estadio El Campín generó un nuevo debate en Colombia sobre las medidas para controlar a las barras bravas y la violencia en el fútbol, pues los disturbios en el campo de juego dejaron 17 personas heridas, ninguna de gravedad, y algunos de los responsables usaban armas blancas.

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Antes de que América recibiera el “no” de Bogotá, Ibagué se ofreció para recibir al equipo, pues la Alcaldía de la ciudad envió la solicitud a los rojos, así como a Once Caldas, Deportivo Pereira, Cali y Quindío, aunque los dos últimos continuaron en sus escenarios en Palmaseca y Armenia.

El estadio Manuel Murillo Toro ya no recibirá al América de Cali por decisión de la Alcaldía de Ibagué - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

Aunque la idea era acoger a los rojos por la ubicación de la capital del Tolima, las instalaciones del Manuel Murillo Toro y la menor complejidad del calendario, todo cambió tras las declaraciones de Felipe La Rota, gerente del Instituto para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), al programa Zona Libre de Humo.

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“En estos momentos, desde la administración municipal y el Imdri, no se abrirán las puertas para que juegue América en Ibagué. Después de la situación que se vivió en Bogotá, entendiendo que una cosa es el equipo y otra la hinchada, prestar el estadio Manuel Murillo Toro no es una opción”, afirmó.

El partido Santa Fe vs. América de Cali se tuvo que suspender por alrededor de 30 minutos por los disturbios - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De esta manera, el América no sabe dónde jugará como local después del miércoles 26 de agosto, cuando recibirá al Junior de Barranquilla en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, pero solo sería por una ocasión y la idea es buscar un escenario de mejores condiciones.

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Sin el Pascual Guerrero por tiempo indefinido

El Secretario del Deporte de Cali, Alexander Camacho, dio a conocer la situación del escenario deportivo tras el terremoto del 10 de agosto, pues se le hizo un análisis completo no solo a la estructura, sino a sus alrededores porque el barrio San Fernando fue uno de los más afectados en la ciudad.

En el balance, se evidenció una fisuración y desprendimiento en elementos verticales secundarios de la tribuna occidental, deterioro en pedestales de concreto de los baños de la tribuna sur, desplazamiento de luminarias, posible caída de elementos desde una edificación aledaña y una de las decisiones fue restringir el acceso a la tribuna occidental, a los palcos de la zona oriental y zonas con elementos inestables o riesgo de desprendimiento.

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El estadio Pascual Guerrero sufrió daños menores por el terremoto en Colombia, pero fue inhabilitado por un buen tiempo - crédito América de Cali

“Hay un diagnóstico de todos los escenarios deportivos para mostrar la gestión, que en medio del dolor y la tragedia, venimos adelantando desde la Secretaría del Deporte. Estamos comprometidos con todos los escenarios deportivos y por supuesto, comprometidos con los deportistas de la ciudad”, señaló.

El funcionario añadió que “entendemos cana necesidad y particularidad (de deportistas, dirigentes y público general), y con ello entendiendo para seguir adelantando todas las acciones que sean necesarias para volver a dar vida a nuestros escenarios y para que nuestros atletas entrenen y se preparen para obtener los títulos que tanto orgullo nos generan a los caleños”.

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