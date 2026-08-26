Gobernadora de Chocó habló de su lucha como mujer afro en el mundo de la política: “Levantar la voz ha sido mi trabajo”

Nubia Carolina Córdoba, la primera gobernadora del Chocó, explica con orgullo por qué se autorreconoce como una mujer negra - crédito @mevale.eva/TikTok

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, mostró el orgullo que siente por su identidad como mujer afrodescendiente durante una entrevista concedida a la periodista española Eva Rey en el programa digital Me Vale.

La mandataria departamental abordó aspectos sobre su autorreconocimiento étnico, la gestión territorial en medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto y la relación con el Gobierno nacional anterior.

La gobernadora del Chocó defendió el valor de la identidad afrodescendiente y explicó lo que significa para ella reconocerse como una mujer negra del Pacífico. “Yo me autorreconozco una mujer negra chocoana, porque la negritud no es un tema de la concentración de melanina en la piel solamente; la negritud es un conjunto de vivencias”, afirmó.

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Nubia Córdoba también se refirió al uso de la palabra “negro” y sostuvo que puede ser una expresión de identidad cuando se utiliza de manera respetuosa - crédito @FNDCol/X

La mandataria señaló que su identidad está ligada a su historia familiar, su cultura y la manera en que entiende el territorio. También se refirió al uso de la palabra “negro” y aseguró que, cuando se emplea con respeto, hace parte del autorreconocimiento de las comunidades del Pacífico.

“Las comunidades negras del Pacífico colombiano normalmente estamos muy cómodas y muy orgullosas de nuestra identidad”, sostuvo. No obstante, advirtió que el término también puede adquirir una carga discriminatoria cuando se utiliza para “actos de racismo, para actos de ofensa, para denigrar”.

La gobernadora de Chocó respondió además a quienes han cuestionado su formación y destacó su trayectoria profesional - crédito @nubiacarolinacc/Instagram

Además, la funcionaria se refirió a las reacciones generadas en diversos espacios sobre su formación académica y el dominio de lenguas extranjeras, pues ella habla inglés, francés, italiano y portugués, aparte de su lengua materna, por lo que Córdoba enfatizó que la preparación técnica es una constante entre hombres y mujeres del Chocó.

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““¿Y esta para qué está, qué estudió?’ Yo soy abogada, pero yo soy experta en derechos étnicos, por ejemplo, ¿no? Y luego ya me especialicé en temas de medio ambiente y luego, finalmente, mi máster es en Planificación Territorial y hoy en Gobierno. Pero las comunidades negras del Pacífico colombiano normalmente estamos muy cómodos y muy orgullosos de nuestra identidad y de que se nos nombre de esa manera (negros)”.

Evaluación de la administración anterior de Gustavo Petro y Francia Márquez

Durante el espacio periodístico, Córdoba analizó la relación institucional entre la Gobernación del Chocó y el Gobierno nacional saliente, encabezado por el expresidente Gustavo Petro y la exvicepresidenta Francia Márquez. La gobernadora destacó la importancia histórica de la representación en los altos cargos del Estado.

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La Gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, comparte su perspectiva sobre el hito histórico de tener la primera vicepresidenta negra en Colombia - crédito @mevale.eva/Instagram

Frente a la llegada de la primera mujer afrodescendiente a la Vicepresidencia de la República, la mandataria chocoana calificó el hecho como un hito significativo para la población del Pacífico colombiano.

“Un orgullo grandísimo. Un orgullo grandísimo para nosotros en el pueblo afrocolombiano. Nosotros lo respaldamos absolutamente. Mucha gente preguntaba de dónde salió el respaldo tan grande del Pacífico, pues claro, había una mujer de nuestro territorio en, en, con la posibilidad de llegar a ser vicepresidenta y llegó a ser vicepresidenta”, sostuvo Córdoba.

La gobernadora del Chocó aseguró que no hablaría de una decepción frente a Francia Márquez y destacó el significado histórico de su llegada a la Vicepresidencia: “Nadie pudiera imaginar qué exigencia tan grande es para una mujer, la que sea, haber roto ese techo de cristal”.

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Al ser consultada sobre si se sentía decepcionada de la exvicepresidenta Francia Márquez, Nubia Córdoba evitó utilizar ese término- crédito @nubiacarolinacc/Instagram

La mandataria también resaltó la representación de las mujeres negras del Pacífico en las instituciones del país. “Jamás me atrevería a denigrar de ninguna manera el solo esfuerzo” de que hoy esté el retrato de una mujer negra del Pacífico en la Vicepresidencia, dijo, al recordar que antes “no había ninguno en toda la historia colombiana”.

¿Cómo era la relación de la gobernadora con Petro?

Por otro lado, la gobernadora del Chocó aseguró que durante el Gobierno anterior sí tuvo canales de comunicación con la Casa de Nariño y con varios ministros, aunque aclaró que la interlocución no se dio necesariamente por llamadas telefónicas.

“Levantar la voz ha sido mi trabajo”, afirmó la mandataria, al explicar que su responsabilidad es representar a los chocoanos y exigir respuestas frente a las necesidades del departamento.

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La gobernadora de Chocó aseguró que durante la administración de Gustavo Petro tuvo interlocución con el Gobierno nacional, particularmente con ministros y ministras - crédito Gobernación de Chocó

La gobernadora destacó que ha presentado propuestas y soluciones, además de exponer las problemáticas de la región: “Yo siempre he presentado no solamente problemas; los del Chocó los conocemos, están sobrediagnosticados”.

Sobre el Gobierno anterior, reconoció que la ejecución de los compromisos no fue la esperada; sin embargo, destacó la atención recibida: “Debo decir que en atención, siempre”.

Además, explicó que tuvo espacios de interlocución con el entonces presidente Gustavo Petro durante sus visitas al Chocó y, principalmente, con los ministros de su gabinete: “Interlocución tuve”.

Nubia Córdoba explicó que su posición frente al Gobierno nacional ha estado marcada por la defensa de los intereses del departamento - crédito @nubiacarolinacc/Instagram

La gobernadora mantiene su enfoque en apoyar al Chocó tras el terremoto

La entrevista se desarrolló en el municipio del Bajo Baudó, una de las zonas impactadas tras el movimiento telúrico que se presentó en el territorio. La gobernadora se trasladó al sector en helicóptero junto a equipos técnicos para coordinar la entrega de insumos humanitarios y albergues provisionales.

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Córdoba explicó que la topografía del departamento exige presencia permanente en el territorio para evaluar los daños en las instituciones educativas, los centros de salud y los hogares de las comunidades rurales.

“La razón por la que terminamos en el Bajo Baudó es que estamos en plena emergencia y esta emergencia no se administra desde un solo lugar. El departamento del Chocó se afectó totalmente. Estamos haciendo un esfuerzo por recorrer lo más rápido que podamos los territorios para poder hacer la evaluación y empezamos a recuperar”, explicó la mandataria.