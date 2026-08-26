Colombia

Centro Democrático lanza campaña para rifar 100 caballos y reconstruir templos afectados por el terremoto

El exmandatario Álvaro Uribe Vélez presentó la campaña “Corazón grande por la reconstrucción” y pidió a criadores, asociaciones y aficionados aportar ejemplares que serán sorteados, con recursos dirigidos a restaurar inmuebles patrimoniales en el occidente colombiano

La iniciativa de Álvaro Uribe Vélez busca recaudar fondos para recuperar iglesias, catedrales y conventos dañados en las regiones más afectadas del occidente colombiano - crédito @AlvaroUribeVel / X
La iniciativa de Álvaro Uribe Vélez busca recaudar fondos para recuperar iglesias, catedrales y conventos dañados en las regiones más afectadas del occidente colombiano - crédito @AlvaroUribeVel / X
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El partido político Centro Democrático, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó una iniciativa nacional con el objetivo de reunir 100 caballos donados que serán rifados para recaudar fondos destinados a la recuperación de iglesias, catedrales y conventos dañados durante el terremoto del 10 de agosto.

La campaña, denominada “Corazón grande por la reconstrucción”, se enfocará en las regiones más afectadas del occidente colombiano, donde varios templos emblemáticos sufrieron daños estructurales.

Una respuesta ante la emergencia religiosa y social

La estrategia liderada por Centro Democrático surge tras la devastación provocada por el sismo, que dejó más de 320 personas fallecidas y miles de damnificados. Entre los inmuebles más perjudicados se encuentran la Catedral Basílica de Manizales, la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, la Basílica de Cartago y la Iglesia San José de Pereira.

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Centro Democrático lanzó la campaña “Corazón grande por la reconstrucción” para reunir 100 caballos donados y rifarlos con fines de reconstrucción de iglesias afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito cortesía
Centro Democrático lanzó la campaña “Corazón grande por la reconstrucción” para reunir 100 caballos donados y rifarlos con fines de reconstrucción de iglesias afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito cortesía

Estos templos forman parte del patrimonio arquitectónico y cultural de Colombia y su restauración representa un desafío para las autoridades y la sociedad civil. El propio Uribe Vélez explicó que la campaña busca suplir las dificultades del Estado para asignar recursos a la reconstrucción de templos religiosos.

“Con la ayuda de Dios este país sale adelante. En Colombia hay muchas iglesias destruidas o seriamente afectadas. A cualquier gobierno le queda difícil disponer recursos para los templos. Por eso, nos vamos a proponer nosotros ayudar”, declaró el exmandatario durante una visita a Salento, Quindío, de acuerdo con un comunicado emitido por el partido.

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Prioridad en las regiones más impactadas

La colectividad estableció como prioridad la atención de templos ubicados en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia. En estas zonas se concentra el mayor número de edificaciones religiosas afectadas, muchas de ellas con daños estructurales que requieren intervención urgente.

Centro Democrático priorizó la atención de templos ubicados en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia por la magnitud de los daños estructurales - crédito Cortesía
Centro Democrático priorizó la atención de templos ubicados en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia por la magnitud de los daños estructurales - crédito Cortesía

La campaña invita a caballistas, criadores y ciudadanos de todo el país a sumarse mediante la donación de ejemplares de caballo, los cuales serán posteriormente rifados. Los fondos obtenidos serán destinados de manera exclusiva a las obras de recuperación de los templos seleccionados. Según datos del propio partido, la meta es alcanzar 100 ejemplares para maximizar la recaudación y cubrir la mayor cantidad de edificaciones posibles.

El rol del sector caballista y la solidaridad

La iniciativa, que apela a la tradición caballista de Colombia y al vínculo histórico de Uribe Vélez con este sector, busca movilizar a criadores, asociaciones y aficionados a la equitación. El expresidente, reconocido por su afición a los caballos, reiteró su llamado: “El Centro Democrático incluye en su plan de pequeñas ayudas una rifa de caballos que se donen para cada iglesia. Informaremos”, publicó en su cuenta de la red X.

Esta propuesta se suma a otras acciones de solidaridad desplegadas por organizaciones políticas y civiles tras la emergencia. El Gobierno nacional, presidido por Abelardo de la Espriella, ha implementado ayudas económicas por tres meses, apoyos en arriendo y líneas de crédito para los damnificados.

Álvaro Uribe Vélez afirmó que la rifa de caballos busca suplir las dificultades del Estado para asignar recursos a la reconstrucción de infraestructuras religiosas - crédito Cortesía
Álvaro Uribe Vélez afirmó que la rifa de caballos busca suplir las dificultades del Estado para asignar recursos a la reconstrucción de infraestructuras religiosas - crédito Cortesía

No obstante, el debate sobre los mecanismos de financiación para la reconstrucción de infraestructuras religiosas persiste, especialmente ante la decisión del Ejecutivo de no aumentar impuestos para cubrir el costo estimado de $30 billones de pesos y una duración de las obras entre tres y cinco años.

Un plan para la reconstrucción y la permanencia del apoyo

El mencionado plan pretende no solo recaudar fondos, también involucrar a diferentes sectores de la sociedad en el proceso de recuperación de los templos. Según el comunicado difundido por Centro Democrático, la prioridad será canalizar los recursos directamente a las zonas y edificaciones con mayores necesidades, garantizando la transparencia y el seguimiento de las obras.

El partido subrayó que la iniciativa busca ofrecer “mecanismos alternativos” para enfrentar los desafíos derivados de la tragedia, en un contexto donde la capacidad estatal resulta limitada ante la magnitud de los daños. Este enfoque fue respaldado por líderes comunitarios y sectores religiosos, que solicitaron apoyo permanente para evitar una escasez de recursos en las zonas más afectadas.

Centro Democrático informó que en los próximos días anunciará las fechas de recolección de ejemplares y los mecanismos para participar en la rifa nacional de caballos - crédito @AlvaroUribeVel / X
Centro Democrático informó que en los próximos días anunciará las fechas de recolección de ejemplares y los mecanismos para participar en la rifa nacional de caballos - crédito @AlvaroUribeVel / X

Declaraciones y perspectivas

Durante su intervención en Quindío, Uribe Vélez enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana en tiempos de crisis: “El terremoto, la mayor tragedia que ha sufrido el país, acabó con vidas y afectó a familias, viviendas, propiedades, negocios, empleos, escuelas, hospitales y templos”, escribió en sus redes sociales.

La convocatoria a la donación de caballos y la rifa nacional representa una de las apuestas más visibles del partido para contribuir a la recuperación física y simbólica de los espacios religiosos. De acuerdo con el cronograma de la campaña, la colectividad informará en los próximos días sobre las fechas de recolección de ejemplares y los mecanismos para participar en la rifa.

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