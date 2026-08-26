Colombia

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU., confirmó que le quitaron la visa a activista que dijo que harían “invivible” el país a De la Espriella

El funcionario, conocido como ‘El Quitavisas’, recalcó que Washington no da la bienvenida a quienes promueven la oposición política mediante la violencia o la intimidación y relacionó la medida directamente a la autoridad de Marco Rubio

En un encuentro de juventudes, Viviana Marín Carmona llamó a "hacer invivible" el gobierno de Abelardo de la Espriella, declaraciones que desataron una ola de críticas desde distintos sectores políticos - crédito suministrado a Infobae Colombia

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, confirmó en la noche del martes 25 de agosto de 2026 que el Departamento de Estado revocó la visa de la activista Viviana Marín, que dijo pertenecer a las juventudes de la Juventud Comunista Colombiana (Juco), después de que ella llamara a protestas para volver el país “invivible” tras la elección del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

“Si bien ciertamente tiene derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a EE. UU. No damos la bienvenida a quienes persiguen la oposición política a través de la violencia o la intimidación”, afirmó Landau a través de su perfil de X, en lo referente al documento de ingreso a territorio norteamericano.

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Christopher Landau confirmó que le quitaron visa a Viviana Marín
Christopher Landau, subsecretario de Estado de los EE. UU., confirmó que le quitaron visa a Viviana Marín, activista que dijo ser integrante de la Juco - crédito @DeputySecState/X

En el mismo mensaje, el funcionario resumió el criterio de Washington para tomar la medida. “Poco después de que Abelardo de la Espriella fue elegido presidente, el pasado junio, ella exhortó públicamente al pueblo colombiano a tomar las calles para hacer el país ‘inhabitable’ bajo el nuevo gobierno”, agregó el funcionario, que se hace llamar en redes sociales como El Quitavisas.

Landau vinculó la decisión directamente a la autoridad del titular de esta dependencia, Marco Rubio. “En consecuencia, el Departamento de Estado ha revocado su visa”, dijo.

Christopher Landau - Viviana Marín
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, fue el encargado de confirmar que a Viviana Marín le había sido revocada su visa - crédito Infobae Colombia

¿Quién es la joven al que el subsecretario de Estado de EE. UU. le anunció que se quedó sin visa americana?

La activista, como se menciona, es Viviana Marín Carmona, identificada como secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (Juco) en Bogotá. En el plano institucional, también ha trabajado como asesora en el Concejo de Bogotá.

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La mujer se convirtió en tema de conversación en las redes sociales por un video en el que describió el rol de su colectividad frente al nuevo Gobierno.

“Decirle a la derecha, pues que sí, somos una plaga. Y somos una plaga que les va a salir a la calle todos los días de su vida a decirles: ‘Ni mierda, aquí estamos’”, remarcó Marín.

En sus afirmaciones, fue incluso más allá y fue cuando lanzó la frase que desató la controversia en las plataformas digitales.

“Vamos a hacer invivible este país a Abelardo De La Espriella”, dijo.

Las declaraciones de la dirigente de la Juco Viviana Marín desataron una fuerte controversia y múltiples reacciones políticas; aunque el presidente Abelardo de la Espriella no se refirió en específico a este caso - crédito Luisa González/REUTERS y suministrada a Infobae Colombia
Las declaraciones de la dirigente de la Juco Viviana Marín desataron una fuerte controversia y múltiples reacciones políticas; aunque el presidente Abelardo de la Espriella no se refirió en específico a este caso - crédito Luisa González/REUTERS y suministrada a Infobae Colombia

Tras la difusión de esas declaraciones, la mujer fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación por presunta instigación a delinquir; no obstante, en respuesta, Marín y la Juco sostuvieron que sus palabras fueron sacadas de contexto y que estaban referidas a una oposición “pacífica y democrática”.

Pese a que el tema parecía no haber escalado, Landau, al que le hicieron saber que Marín contaba con el documento de ingreso como turista a los Estados Unidos, comunicó la decisión de su país de revocarle el acceso, y destacó el caso como una decisión de admisión migratoria y no como una evaluación de sus ideas.

Miembros del movimiento político de Marín atribuyeron el uso del término “plaga” a un empleo irónico de la palabra, a partir de expresiones despectivas que han usado sectores de derecha colombiana y el propio presidente De la Espriella para referirse a militantes de izquierda como tal.

Viviana Marín Carmona, la joven que ahora se queda sin visa americana, denunció en su momento persecución política y responsabilizó al Centro Democrático por amenazas - crédito @JUCOBTA/X

“¿Les dijimos o no les dijimos que una vez Abelardo de la Espriella ganara, iniciarían las persecuciones, las perfilaciones e inclusive las amenazas sobre asesinatos?”, declaró la dirigente juvenil en su defensa, el 28 de junio, a una semana de que se dio el triunfo del hoy mandatario en la segunda vuelta.

“Aunque a usted le parezca indignante que llamemos a la movilización y que hablemos de salir a las calles, pues le queremos contar que esta no es la primera vez que hacemos un ejercicio de movilización frente a un gobierno que nos parece que camina hacia la destrucción de los derechos de las y los jóvenes”, agregó Carmona, que buscó sacudirse de esta fuerte polémica que hoy la deja sin visa.

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