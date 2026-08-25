Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

El deportista se emocionó tanto, que no quería que el influenciador cometiera un error con su plato - crédito @robertfarah/IG

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Durante uno de los retos de salvación del programa de cocina MasterChef Celebrity en el que cada equipo debió preparar pizzas con las instrucciones entregadas por los jueces, se presentó un hecho inusual entre los participantes de la competencia, pues cada líder debió probar las preparaciones de sus compañeros y pasar al frente con la que, según ellos, fuera la mejor para ser juzgada.

Emiro, fiel a su estilo desparpajado y de comedia, probó la de sus compañeros y eligió la que a su juicio era la mejor e, inicialmente, eligió la suya para presentarla a Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría.

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En contra de todo pronóstico, sus compañeros desde el lounge gritaron que no cometiera ese error y, en medio de la emoción para que no cometiera ese error, el extenista Robert Farah lanzó un grito y llamó al influenciador “animal”.

Emiro Navarro intervino en redes sociales para aclarar que no existe enemistad con Pautips y confirmó que ambos siguen siendo amigos después del episodio - crédito corteria Canal RCN

Debido a los comentarios que recibió en sus redes sociales, se disculpó diciendo: “Ya sé que llamé a Emiro ‘un animal’, pero yo me refería a un animal tierno, un un panda, un panda juguetón, eso es lo que es Emiro”.

Entre tanto, el video mostraba al cartagenero y exparticipante de La casa de los famosos Colombia renegando por el veredicto que dieron los jueces: “Ya me quedó de escarmiento, mi amor. Lo que no me gusta a mí, se lo voy a zampar a ellos, que seguramente como que les va a gustar, porque lo que yo pruebo que me gusta, no les gusta y lo que no me gusta, les gusta. Oye, ganas de llevarme la contraria”.

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Los comentarios en la publicación del deportista no tardaron en aparecer y rápidamente Emiro, que ha expresado su admiración por Farah, escribió: “Yo sé qué animal soy para ti, guau guau guauuuu”, acompañado de emojis de carcajadas, corazones morados y perritos.

Otros mensajes decían:

- Amamos a Emiro y te amamos a ti...

- Emiro es todo lo que está bien en ese programa...

- No nos tienes que explicar nada Farah, a ti todos te permitimos que nos trates como tus animales favoritos, si quieres...

El extenista integra el grupo de finalistas de esta edición de 'Masterchef Celebrity' que todavía no se estrena - crédito @robertfarah/IG

La situación entre Robert Farah y Emiro Navarro quedó aclarada tanto por los protagonistas como en la conversación pública.

Una situación similar vivió Emiro con Pautips

La polémica en MasterChef Celebrity Colombia se encendió tras la emisión de un episodio en el que Pautips pidió silencio a Emiro Navarro durante un reto de eliminación. El momento, emitido por el Canal RCN el 21 de julio de 2026, desató un intenso debate en redes sociales sobre la relación entre ambos concursantes.

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En un video publicado después del capítulo, Pautips ofreció una explicación sobre lo sucedido. “Lo mandé a callar no de la mejor manera, lo acepto, les pido disculpas, fue un día muy caótico, de mucho estrés”, reconoció la creadora de contenido, añadiendo que el cansancio por grabar dos capítulos seguidos influyó en su reacción.

La participante de MasterChef Celebrity Colombia se refirió al incidente que protagonizó junto a Emiro Navarro y recalcó que, tras el episodio, ambos mantienen una relación cordial y sin rencores - crédito @pautips/ TikTok

La influencer detalló el contexto: ambos intentaban apoyar a Luciano D’Alessandro desde el balcón, pero el ruido dificultaba la comunicación. Según Pautips, la presión de la competencia y el agotamiento propiciaron su respuesta impulsiva. Además, aclaró que no tenía ningún conflicto previo con Emiro Navarro y que la grabación del incidente había ocurrido cuatro meses antes de salir al aire.

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Pautips admitió que su reacción fue inapropiada y que se arrepintió inmediatamente, aunque esa parte no fue incluida en la edición final del programa. “Tal vez esa sí soy yo, pero es algo que he trabajado en cambiar y lo van a ver a lo largo de todo el concurso”, reflexionó, subrayando que también pidió disculpas a Emiro fuera de cámaras y tras la emisión del capítulo.