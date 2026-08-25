Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

Durante uno de los retos en los que los participantes debieron preparar pizzas artesanales, mientras el jurado deliberaba cada preparación entregada por los diferentes grupos, el extenista se refirió con ese término hacia el influenciador y explicó por qué lo hizo

El deportista se emocionó tanto, que no quería que el influenciador cometiera un error con su plato - crédito @robertfarah/IG

Guardar

Durante uno de los retos de salvación del programa de cocina MasterChef Celebrity en el que cada equipo debió preparar pizzas con las instrucciones entregadas por los jueces, se presentó un hecho inusual entre los participantes de la competencia, pues cada líder debió probar las preparaciones de sus compañeros y pasar al frente con la que, según ellos, fuera la mejor para ser juzgada.

Emiro, fiel a su estilo desparpajado y de comedia, probó la de sus compañeros y eligió la que a su juicio era la mejor e, inicialmente, eligió la suya para presentarla a Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría.

PUBLICIDAD

En contra de todo pronóstico, sus compañeros desde el lounge gritaron que no cometiera ese error y, en medio de la emoción para que no cometiera ese error, el extenista Robert Farah lanzó un grito y llamó al influenciador “animal”.

Emiro Navarro intervino en redes sociales para aclarar que no existe enemistad con Pautips y confirmó que ambos siguen siendo amigos después del episodio - crédito corteria Canal RCN
Emiro Navarro intervino en redes sociales para aclarar que no existe enemistad con Pautips y confirmó que ambos siguen siendo amigos después del episodio - crédito corteria Canal RCN

Debido a los comentarios que recibió en sus redes sociales, se disculpó diciendo: “Ya sé que llamé a Emiro ‘un animal’, pero yo me refería a un animal tierno, un un panda, un panda juguetón, eso es lo que es Emiro”.

Entre tanto, el video mostraba al cartagenero y exparticipante de La casa de los famosos Colombia renegando por el veredicto que dieron los jueces: “Ya me quedó de escarmiento, mi amor. Lo que no me gusta a mí, se lo voy a zampar a ellos, que seguramente como que les va a gustar, porque lo que yo pruebo que me gusta, no les gusta y lo que no me gusta, les gusta. Oye, ganas de llevarme la contraria”.

PUBLICIDAD

Los comentarios en la publicación del deportista no tardaron en aparecer y rápidamente Emiro, que ha expresado su admiración por Farah, escribió: “Yo sé qué animal soy para ti, guau guau guauuuu”, acompañado de emojis de carcajadas, corazones morados y perritos.

Otros mensajes decían:

- Amamos a Emiro y te amamos a ti...

- Emiro es todo lo que está bien en ese programa...

- No nos tienes que explicar nada Farah, a ti todos te permitimos que nos trates como tus animales favoritos, si quieres...

---
El extenista integra el grupo de finalistas de esta edición de 'Masterchef Celebrity' que todavía no se estrena - crédito @robertfarah/IG

La situación entre Robert Farah y Emiro Navarro quedó aclarada tanto por los protagonistas como en la conversación pública.

Una situación similar vivió Emiro con Pautips

La polémica en MasterChef Celebrity Colombia se encendió tras la emisión de un episodio en el que Pautips pidió silencio a Emiro Navarro durante un reto de eliminación. El momento, emitido por el Canal RCN el 21 de julio de 2026, desató un intenso debate en redes sociales sobre la relación entre ambos concursantes.

En un video publicado después del capítulo, Pautips ofreció una explicación sobre lo sucedido. “Lo mandé a callar no de la mejor manera, lo acepto, les pido disculpas, fue un día muy caótico, de mucho estrés”, reconoció la creadora de contenido, añadiendo que el cansancio por grabar dos capítulos seguidos influyó en su reacción.

La participante de MasterChef Celebrity Colombia se refirió al incidente que protagonizó junto a Emiro Navarro y recalcó que, tras el episodio, ambos mantienen una relación cordial y sin rencores - crédito @pautips/ TikTok

La influencer detalló el contexto: ambos intentaban apoyar a Luciano D’Alessandro desde el balcón, pero el ruido dificultaba la comunicación. Según Pautips, la presión de la competencia y el agotamiento propiciaron su respuesta impulsiva. Además, aclaró que no tenía ningún conflicto previo con Emiro Navarro y que la grabación del incidente había ocurrido cuatro meses antes de salir al aire.

Pautips admitió que su reacción fue inapropiada y que se arrepintió inmediatamente, aunque esa parte no fue incluida en la edición final del programa. “Tal vez esa sí soy yo, pero es algo que he trabajado en cambiar y lo van a ver a lo largo de todo el concurso”, reflexionó, subrayando que también pidió disculpas a Emiro fuera de cámaras y tras la emisión del capítulo.

Temas Relacionados

Robert FarahEmiro NavarroMasterChef CelebrityColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rolando Ramírez, el funcionario del Inpec relacionado con el tarimazo en Medellín, saldría de la entidad: también lo vinculan con el traslado de alias Carlos Pesebre

Los señalamientos se relacionan con el traslado de Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, para asistir al acto del 21 de junio de 2025 en Medellín del expresidente Gustavo Petro

Rolando Ramírez, el funcionario del Inpec relacionado con el tarimazo en Medellín, saldría de la entidad: también lo vinculan con el traslado de alias Carlos Pesebre

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

El actor colombiano recibirá el galardón a la trayectoria en la sexta edición de los premios de la Crítica de Hollywood, que reconoce el impacto de los creadores hispanos y latinos en la industria audiovisual internacional

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

Impresionante ataque quedó en video: un habitante de calle golpeó a un hombre con un bate para robarle la bicicleta en Bogotá

El asalto ocurrió en el barrio San Antonio, en Antonio Nariño, cuando la víctima llegaba a su casa, según videos difundidos en redes sociales

Impresionante ataque quedó en video: un habitante de calle golpeó a un hombre con un bate para robarle la bicicleta en Bogotá

Ministro de Ambiente posesionó a Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Sandra Bessudo es bióloga marina y tiene una maestría en Ciencias de la Vida y de la Tierra de la École Pratique des Hautes Études, en Francia

Ministro de Ambiente posesionó a Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Esta es la joven colombiana de 15 años que participará en la construcción de un satélite lunar en la India

María de los Ángeles Izquierdo fue la única seleccionada entre 100 colombianas participantes

Esta es la joven colombiana de 15 años que participará en la construcción de un satélite lunar en la India
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

Mariana Zapata mostró los daños en su edificio tras el terremoto y reflexionó sobre su proceso de recuperación: “El mañana es incierto”

Juliana Calderón lanzó polémica declaración sobre el enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y ‘El Agropecuario’: “No sea morronga”

El cuerpo de Kaleth Morales sería desenterrado: estas son las razones de la familia para exhumar los restos del fallecido cantante vallenato

La Jesuu aseguró que “el Agropecuario”, el ex de Aida Victoria Merlano, le habría robado una millonada: “Quería ser mi manager”

Deportes

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín

Técnico de Santa Fe confirmó las bajas que tendrá para el duelo de la Copa Sudamericana ante River Plate: “Lamentablemente”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Unos 700 policías estarán en el estadio El Campín de Bogotá durante los partidos más importanes: estas serán las novedades para el clásico capitalino