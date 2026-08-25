Omar Courtz anunció su regreso a Colombia con el ‘Por Si Mañana No Estoy World Tour’: fecha, lugar y precios

Omar Courtz promete una puesta en escena renovada y un repertorio que incluye los18 temas de su más reciente álbum, 'Por Si Mañana No Estoy' - crédito @omarcourtz/Instagram

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La agenda de conciertos en Colombia sigue sorprendiendo con novedades en la recta final del año. Como viene siendo habitual, el género urbano tiene varios de los nombres más apetecidos de la programación.

Entre ellos se incluye uno de los nombres en ascenso en el panorama de la música latina. Omar Courtz, exponente del reguetón y el trap que ya en 2025 se hizo notar con su primer Movistar Arena en Bogotá como parte del Primera Musa World Tour, regresa al emblemático escenario capitalino con una producción de mayor escala que la presentada entonces.

El puertorriqueño sumó a Bogotá como una de las paradas del Por Si Mañana No Estoy World Tour, que pasará por el recinto el 13 de noviembre de 2026 promocionando su segundo larga duración.

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Omar Courtz regresará al Movistar Arena de Bogotá el 13 de noviembre de 2026 con el 'Por Si Mañana No Estoy World Tour' - crédito cortesía Breakfast Live

El espectáculo, producido por Breakfast Live, llega a Colombia con una puesta en escena renovada y un repertorio ampliado que recorre los 18 temas del disco más reciente del artista.

Según el setlist registrado el 21 de agosto en el Kia Forum de Inglewood, California, el show se divide en tres bloques: una apertura en el escenario principal, un segmento íntimo en un escenario secundario —que incluye la canción que da nombre al álbum en versión acústica— y un cierre con los temas de mayor circulación en plataformas, entre ellos KOKO, Comernos y ¿Qué Vas a Hacer Hoy?.

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El espectáculo del 'Por Si Mañana No Estoy World Tour' se organiza en tres bloques - crédito @omarcourtz/Instagram

La fecha en Bogotá forma parte de una gira latinoamericana que contempla paradas en México —con tres presentaciones entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, además de Lima el 28 de noviembre y Buenos Aires el 3 de diciembre.

La venta de entradas se desarrollará en dos etapas. La preventa arrancará el próximo miércoles 26 de agosto, mientras que la venta general estará disponible desde el viernes 28 del mismo mes a través de TuBoleta con todas las formas de pago. Los precios van entre 157.000 y 480.000 pesos, sin incluir los costos de servicio de la tiquetera.

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La preventa para el concierto de Omar Courtz en Bogotá comenzará el 26 de agosto y la venta general abrirá el 28 de agosto por TuBoleta - crédito cortesía Breakfast Live

Trayectoria del artista

Joshua Omar Medina Cortés, nacido el 11 de octubre de 1997 en Carolina, Puerto Rico, comenzó su carrera en 2017 publicando sus canciones a través de SoundCloud. Su primer éxito de alcance masivo llegó en 2020 con En Su Nota, lanzada durante la cuarentena por el Covid-19. La canción llamó la atención del cantante cubanoamericano Pitbull, con cuyo sello, Mr. 305, firmó contrato. Courtz se convirtió así en el segundo artista puertorriqueño en integrarse a ese catálogo.

A lo largo de su carrera acumuló colaboraciones con figuras como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Anuel AA, Young Miko, J Balvin, Daddy Yankee y Wisin, entre otros. Su álbum debut, Primera Musa, lanzado en septiembre de 2024, alcanzó el número 1 en España y el número 2 en el listado Billboard Latin Rhythm Albums, con participaciones de Kendo Kaponi, Bryant Myers, Luar la L y Rauw Alejandro.

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Por Si Mañana No Estoy, segundo álbum de Omar Courtz, llegó al Billboard 200, fue número 3 en US Latin y alcanzó el número 1 en España - crédito @omarcourtz/Instagram

Por Si Mañana No Estoy, publicado el 19 de febrero de 2026 bajo los sellos Mr. 305 Records y Rimas Entertainment, es el segundo álbum de estudio de Courtz y el proyecto de mayor alcance comercial de su carrera hasta la fecha.

El disco, con una duración de 70 minutos, llegó al puesto 22 en el chart general de Billboard en Estados Unidos —el Billboard 200—, al número 3 en US Latin y al número 1 en España. La producción reúne 18 canciones con una propuesta que combina el reguetón de influencia retro con elementos de R&B, Miami bass y Afrobeats. Entre los colaboradores figuran Ñengo Flow, Myke Towers, Eladio Carrión, Bad Gyal, Dei V y Tito El Bambino.

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La relación de Courtz con el público colombiano se consolidó durante 2025, cuando su primer paso por el Movistar Arena de Bogotá terminó con localidades agotadas. El vínculo también se refleja en los datos de consumo: Colombia figura entre los mercados donde Primera Musa tuvo mayor penetración en plataformas de streaming.