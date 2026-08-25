Beyoncé donó un millón de dólares a organizaciones en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 en Chocó

Beyoncé anunció una donación de un millón de dólares para asistir a las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Sarah Yenesel/EPA/EFE

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Beyoncé anunció este martes 25 de agosto de 2026 una donación personal de un millón de dólares a organizaciones que trabajan sobre el terreno en Colombia para atender a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el departamento de Chocó el pasado 10 de agosto.

El anuncio provino de Parkwood Entertainment, la compañía de la artista, a través de un comunicado de prensa. Allí se manifestó que los fondos están destinados a “proveer de forma inmediata alimentos y suministros de vivienda a las zonas más afectadas” por el sismo.

El epicentro del terremoto se ubicó aproximadamente a 5 kilómetros al este de San José del Palmar, a unos 240 kilómetros de Bogotá, y su intensidad lo convierte en el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El sismo, que ocurrió a las 7:34 a. m., se sintió en ciudades de todo el país y también en Panamá y Venezuela. Según los últimos reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el terremoto dejó más de 331 muertos, 4.439 heridos y 240 desaparecidos. Múltiples municipios reportaron daños en edificios, infraestructuras viales y redes de servicios públicos, con afectaciones al suministro de alimentos en varias zonas.

El terremoto en Colombia dejó más de 14.000 familias afectadas y la misma cantidad de hogares destruidos, sobre todo en Chocó y Valle del Cauca - crédito @OlfyLuna/X

Parkwood Entertainment señaló en su comunicado que ante un terremoto que “causó graves pérdidas de vidas humanas e innumerables heridos”, y dejó “numerosas viviendas quedaron completamente destruidas”, su donación busca canalizar recursos hacia las organizaciones ya presentes en las zonas de mayor impacto.

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Parkwood Entertainment informó que los fondos de Beyoncé se destinarán a alimentos y suministros de vivienda en Chocó - crédito PR Newswire

Para gestionar la ayuda, Parkwood Entertainment indicó que los fondos se dirigirán a Food For The Poor y World Central Kitchen, dos organizaciones con presencia activa en operaciones de respuesta humanitaria.

La donación de Beyoncé se suma a otras iniciativas solidarias surgidas tras el desastre. Su colega y amiga, la cantante colombiana Shakira —con la que protagonizó una sonada colaboración en 2007 con Beautiful Liar—, anunció el 18 de agosto un compromiso inicial de 1,25 millones de dólares, junto a Live Nation, el FIFA Global Citizen Education Fund y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), para la reconstrucción de instituciones educativas en Chocó.

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A esto se le sumó en las últimas horas la difusión de la invitación que la barranquillera le hizo a MrBeast, mientras se disputaba la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el pasado 19 de julio. En un video compartido por el creador de contenido estadounidense, la cantante consiguió que este se comprometiera a contribuir la construcción de más escuelas en Colombia.

La propuesta surgió de manera espontánea en los palcos del estadio. Donaldson tomó la iniciativa con una pregunta directa: “¿Y si hacemos algo juntos?”, a lo que la artista respondió de inmediato con una contrapropuesta concreta: llevar el proyecto a Colombia y centrar los esfuerzos en la construcción de escuelas. “Hay que hacer más escuelas”, dijo Shakira, quien señaló que en el país hay muchos niños sin acceso a la educación.

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Tom Cruise fue testigo del fuerte compromiso entre Shakira y MrBeast para Colombia, específicamente para Barranquilla - crédito MrBeast/YouTube

La ciudad elegida para la iniciativa fue Barranquilla, tierra natal de la cantante. La elección no fue arbitraria: según relató la propia artista, el actor Tom Cruise —también presente en los palcos esa noche— le sugirió que la capital del Atlántico era el lugar indicado para el proyecto. “Tom Cruise dice que en Barranquilla está bien”, comentó Shakira ante las cámaras.

MrBeast respaldó la idea y fue más allá al invitar a su audiencia a pronunciarse sobre la construcción de las escuelas: “Díganos si debemos construir más escuelas en Colombia. En serio, me encantaría. Suena increíble”, afirmó en el video. Ambos cerraron el intercambio con un compromiso explícito frente a las cámaras.

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El vlog también mostró a Donaldson junto a figuras como Justin Bieber, Drake, Travis Scott y Karl-Anthony Towns durante el partido, en el que vistió la camiseta de la selección de España, que se impuso a Argentina en la final del torneo.

La conversación terminó con un cruce de admiración mutua. La artista le dijo al influenciador: “Soy tu fan porque haces mucho por la gente”, a lo que él respondió: “Es valioso viniendo de ti, porque yo soy tu fan”.