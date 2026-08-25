Colombia

Eros Ramazzotti aplazó su gira por América hasta 2027 tras una cirugía en las cuerdas vocales: esta es la nueva fecha para Colombia

El cantante italiano contó que la intervención fue un éxito, pero la rehabilitación médica no le permite retomar a tiempo los ensayos de la gira para el cierre de 2026. La tiquetera ya anunció mecanismos de devolución para los que no se planteen asistir a la nueva fecha

Eros Ramazzoti
Eros Ramazzotti pospuso su gira por América hasta 2027, tras una cirugía de cuerdas vocales que le impide recuperarse a tiempo para cumplir sus compromisos en el continente - crédito Ricardo Rubio/Europa Press
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Eros Ramazzotti pospuso su gira por América hasta 2027 tras someterse a una cirugía de cuerdas vocales que, según informó el propio artista a través de sus redes sociales, resultó exitosa.

El cantante italiano confirmó que el programa de rehabilitación prescrito por su médico le impide estar listo para los ensayos y el inicio de la gira por Estados Unidos, Canadá y América Latina en las fechas originalmente previstas.

De este modo, Bogotá verá demorada un año más la visita del intérprete de La cosa más bella, Otra como tú, Cosas de la vida o Una historia importante. El concierto en el Movistar Arena de la capital colombiana, que formaba parte del Una Historia Importante World Tour, quedó reprogramado para el 28 de octubre de 2027.

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La operación a las cuerdas vocales fue descrita por el equipo del artista como una intervención impostergable, motivada por el desgaste vocal acumulado tras una intensa actividad en directo.

Ramazzotti se dirigió a sus seguidores con un mensaje en el que agradeció el apoyo recibido: “Nos volveremos a encontrar, más fuertes y unidos que nunca”, escribió.

La operación de cuerdas vocales de Eros Ramazzotti fue descrita como una intervención impostergable por el desgaste vocal acumulado en directo. Ante esto, el concierto de Eros Ramazzotti en Bogotá, previsto en el Movistar Arena, fue reprogramado para el 28 de octubre de 2027 - crédito @ramazzotti_eros/Instagram
La operación de cuerdas vocales de Eros Ramazzotti fue descrita como una intervención impostergable por el desgaste vocal acumulado en directo. Ante esto, el concierto de Eros Ramazzotti en Bogotá, previsto en el Movistar Arena, fue reprogramado para el 28 de octubre de 2027 - crédito @ramazzotti_eros/Instagram

Según el comunicado emitido este martes 25 de agosto por la productora Breakfast Live, horas después del anuncio del artista, todas las entradas adquiridas para la fecha original conservan su validez para el nuevo espectáculo de 2027. Los compradores que no puedan asistir en la nueva fecha tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para solicitar la devolución del valor de su boleta a través de Tuboleta.

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De igual modo, advirtieron que los cargos por servicio de boletería y envío no están incluidos en el reembolso, al corresponder a servicios ya prestados.

Eros Ramazzotti agradeció el apoyo de sus seguidores en Instagram y aseguró que volverá a encontrarse con su público. La productora Breakfast Live informó que las entradas del concierto de Bogotá conservan su validez para la nueva fecha de 2027 - crédito Europa Press
Eros Ramazzotti agradeció el apoyo de sus seguidores en Instagram y aseguró que volverá a encontrarse con su público. La productora Breakfast Live informó que las entradas del concierto de Bogotá conservan su validez para la nueva fecha de 2027 - crédito Europa Press

El proceso de reembolso varía según el método de pago. Quienes compraron con tarjeta débito o en efectivo podrán reclamar el dinero en la red nacional de puntos de Efecty, con un costo de servicio de $6.000 por cada $1.000.000 de pesos descontado del valor de la compra. Los compradores con tarjeta de crédito recibirán el reintegro de forma automática en un plazo no mayor a 20 días hábiles una vez procesado el trámite por el banco emisor.

Con las nuevas fechas, la gira americana arrancará el 24 de septiembre de 2027 en Toronto, recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y México, y descenderá por América Latina con paradas en Lima (30 de octubre), Santiago (3 de noviembre), Buenos Aires (6 de noviembre) y São Paulo (9 de noviembre).

Eros Ramazzotti y su paso por Colombia

El cantante italiano Eros Ramazzotti actúa durante su gira mundial Battito Infinito en el teatro Microsoft de Los Ángeles, California, EE.UU., el 30 de octubre de 2022. REUTERS/Mario Anzuoni
En 1995, Ramazzotti se vio obligado a cancelar su primer concierto en Colombia por una tutela que buscaba prohibir el uso de El Campín para conciertos - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Con más de 80 millones de discos vendidos y más de 9.300 millones de reproducciones en las plataformas de streaming musical, el cantautor es uno de los artistas italianos con mayor reconocimiento internacional junto a Laura Pausini.

Hasta la fecha, el italiano brindó dos presentaciones en Colombia. La primera fue en 1995, en el pico de su carrera y presentando su álbum Todo Historias, del que se desprendieron los sencillos Cosas de la vida, Otra como tú, o La última revolución.

Sin embargo, esa primera visita estuvo marcada por la polémica. Originalmente se iba a realizar en el estadio El Campín de Bogotá, pero el evento fue cancelado a último momento debido a una tutela interpuesta por el abogado Hugo Angarita, quien solicitó la protección de la gramilla del estadio El Campín, donde se llevaría a cabo el espectáculo. El Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de la tutela solo cinco horas antes del inicio del concierto, impidiendo su realización.​

A la fecha, el italiano se presentó en Colombia en tres oportunidades. La más reciente fue en 2020, en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @ramazzotti_eros/Instagram
A la fecha, el italiano se presentó en Colombia en tres oportunidades. La más reciente fue en 2020, en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @ramazzotti_eros/Instagram

Debido a lo anterior, el evento se trasladó al estadio Panamericano de Cali, en el que congregó a unas 25.000 y sorprendió con una interpretación especial de Guantanamera, acompañado por el percusionista colombiano Candelario Cabezas. Unas semanas después, Ramazzotti volvió a Bogotá, para presentarse en el Club de Empleados Oficiales y compensar al público capitalino.

Desde entonces, sus fans en el país tuvieron que esperar por su regreso hasta 2020, en el Movistar Arena. Allí, el 2 de febrero, el artista llegó como parte del Vita Ce N’è World Tour. Esta vez, sin incidentes, el artista brindó su presentación con normalidad.

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