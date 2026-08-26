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Congresista culpó a los clubes del fútbol colombiano por violencia de hinchas: “El problema no es de plata, es de voluntad”

El representante Víctor Salcedo, del Partido de la U, aseguró que se debe aplicar la ley actual para castigar hechos como los disturbios del 22 de agosto en Bogotá

Incidentes entre barras estadio El Campín
Incidentes en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en el partido entre hinchas de Independiente Santa Fe y América de Cali - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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Sigue la polémica por los incidentes en el estadio El Campín el sábado 22 de agosto de 2026, cuando hinchas de Santa Fe y América de Cali tuvieron una batalla campal en el campo de juego y provocó que el encuentro, de la sexta fecha de la Liga BetPlay, fuera suspendido por media hora.

Ante eso, un congresista le echó “el agua fría” a los clubes profesionales por la falta de control a sus barras bravas, las cuales son las principales responsables de todos los actos violentos en los campeonatos profesionales, tanto adentro como afuera de los escenarios deportivos.

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De hecho, desde la Dimayor rechazaron lo ocurrido en El Campín y pide que se refuercen las medidas de seguridad para los compromisos, en especial los de alta gravedad por ser clásicos, y porque en muchos casos se evidenció el ingreso de armas cortopunzantes a las tribunas.

“Les dan descuentos para que vuelvan eso un desorden”

Durante una charla con el programa La Tocata del periódico El País, el representante a la Cámara por el Partido de la U, Víctor Salcedo, recordó que se pueden aplicar los respectivos castigos y sanciones con la Ley 1445 del 12 de mayo de 2011: “Aquí no hay que legislar más, aquí hay que hacer cumplir la ley. Yo siempre he dicho en el Congreso de la República que nosotros debíamos montar un cementerio de leyes, porque al final aquí cada que hay un problema hay que hacer una nueva ley. No, la ley está, hay que hacerla cumplir”.

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“Cuando se sacó esa ley, los equipos se comprometieron a hacer una identificación biométrica de los hinchas. Eso luego se olvida y le permiten el ingreso a las tribunas populares a unos personajes que se han apoderado”, añadió el congresista.

El representante Víctor Manuel Salcedo denunció el riesgo de que el Multicampus de la Ladera se convierta en el mayor elefante blanco educativo del país - crédito Prensa Víctor Salcedo
El representante Víctor Manuel Salcedo criticó la falta de la aplicación de la normativa actual contra la violencia en el fútbol colombiano - crédito Prensa Víctor Salcedo

Salcedo también criticó las medidas de requisas para las barras bravas y el resto de aficionados: “Ahora van a decir que el problema son los ‘trapos’ (...) No es así. En esas tribunas hay droga, se encuentran armas, pólvora y eso está prohibido”, y añadió que a los demás “nos requisan todo, casi que entramos en pelota porque no dejan entrar monedas, ni correas, entonces me preguntó: ‘¿Por qué en esas tribunas hay armas y drogas?’”.

El representante dejó claro que los clubes deben poner los recursos para reforzar la seguridad: “El problema no es de plata, el problema es de voluntad. El fútbol produce mucho dinero y a mí no me van a decir los directivos que no tienen para establecer los controles en los estadios y de una vez por todas acabemos con la violencia en el fútbol”.

Un grupo de aficionados del local salió al campo de juego y corrió al sector donde estaban los simpatizantes del rojo - crédito @josedavidpinto_/X

“Lo que ha faltado es voluntad para establecer los controles y las medidas de seguridad para acabar con esas barras y no darles boletas, ellos les regalan las boletas, les dan descuentos especiales para que vuelvan eso un desorden y una guachafita como lo que vimos en el Campín el sábado anterior”, señaló.

“Necesitamos más colaboración de parte de las autoridades”

De otro lado, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, informó a La FM que “es lamentable que realmente los equipos sean siempre los que, lógicamente, tienen que pagar las consecuencias. Ellos hacen hasta lo imposible, pero, no hay un solo detenido por lo que pasó el fin de semana. No podemos seguir con pañitos de agua tibia”.

Las autoridades habrían impuesto ocho comparendos por la invasión al terreno de juego - crédito Colprensa - Cristian Bayona
Las autoridades habrían impuesto ocho comparendos por la invasión al terreno de juego - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Zuluaga le pidió apoyo a las alcaldías, gobernaciones y a la Policía para reforzar la logística en las entradas y tribunas: “Estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad, pero necesitamos más colaboración de parte de las autoridades locales. Es imposible requisar tres o cuatro camiones que llegan una o dos horas antes del inicio del partido y donde van todos los elementos de que hemos hablado”

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