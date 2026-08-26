Profesor fue enviado a la cárcel por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años en Tocaima, Cundinamarca

El sujeto habría agredido sexualmente a una menor en el colegio donde ejercía como docente - crédito Policía Nacional

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En el municipio de Tocaima, Cundinamarca, fue capturado un hombre señalado de haber cometido delitos sexuales contra una menor de 12 años. La detención del sujeto se logró gracias a una operación adelantada por la Policía Nacional, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Cundinamarca.

El hombre de 41 años, cuya identidad no fue revelada, se desempeñaba como docente en una institución educativa del municipio. Allí, habría cometido actos sexuales contra la víctima.

El ahora procesado fue detenido por las autoridades y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador lo presentó ante un juez de control de garantías que legalizó su captura y llevó a cabo su judicialización.

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El hombre fue cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que quiere decir que afrontará la investigación penal en su contra privado de la libertad, hasta que se resuelva su situación jurídica.

El señalado agresor sexual fue capturado en Tocaima - crédito Camila Díaz / Colprensa

La Policía Nacional instó a los ciudadanos a denunciar cualquier caso de violencia contra menores de edad y proporcionó los canales habilitados para dar a conocer los hechos.

“Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la línea 141 del Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) o la línea de emergencia 123″, precisó.

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Este caso se suma al de una niña de nueve años que fue agredida sexualmente por un hombre en Cali, Valle del Cauca. En junio de 2026, la Policía Metropolitana de Cali capturó a al señalado agresor por el delito de acto sexual violento agravado.

La Fiscalía registró dos anotaciones vigentes por delitos de connotación sexual en los antecedentes del docente capturado - crédito Policía Nacional

La detención del sujeto se llevó a cabo el domingo 31 de mayo de 2026 en una institución educativa, donde el ahora procesado ejercía como jurado de votación asignado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones presidenciales (primera vuelta).

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido trabajaba como profesor de Ética y Valores y, según la investigación, habría aprovechado su posición de autoridad para cometer tocamientos indebidos y acoso sexual dentro del aula. Los hechos denunciados ocurrieron en septiembre de 2025 en un salón de clases.

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Así lo confirmó el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. “Nuestros funcionarios lograron establecer la presunta responsabilidad de esta persona quien, aprovechándose de su rol como docente del área de Ética y Valores, realizaba actos abusivos contra esta menor de edad”, dijo.

- crédito Policía Nacional/X

De igual manera, aseguró que la detención del sujeto fue posible gracias a que se desarrolló una rigurosa investigación que se extendió por cinco meses. En ese tiempo, las autoridades pudieron recolectar el material probatorio requerido para justificar su captura y garantizar que se iniciara un proceso penal en su contra.

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Tras la captura del hombre, cuya identidad no fue expuesta por las autoridades, se pudo comprobar que ya tenía antecedentes. En los sistemas de información y bases de datos de la Fiscalía General de la Nación se encontraron dos anotaciones vigentes en su contra por delitos sexuales.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los trámites de legalización de captura e imputación de cargos.

El Icbf aclara que cualquier denuncia por delitos sexuales contra menores puede hacerse, así haya pasado mucho tiempo - crédito @heidy_up/X

La persona que desee denunciar un caso de violencia sexual contra un menor de edad puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, a algún Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) o a un Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (Capiv). También están disponibles las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las Salas de Atención al Usuario (SAU), la Policía Judicial, Policía de Infancia y Adolescencia y las comisarías de familia.

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“Así los hechos hayan ocurrido hace mucho tiempo, o no haya pruebas o testigos, el niño, niña o adolescente tiene derecho a la atención de urgencias por parte del sector salud, a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación para que inicie la investigación pertinente, y a que el niño, niña o adolescente reciba protección y atención por parte del Icbf. El silencio o la negligencia van en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, precisa el Icbf en su sitio web oficial.