Independiente Santa Fe tendría una baja confirmada para lo que resta del año: es una de las dos contrataciones más recientes

El técnico uruguayo habló sobre las ausencias del "León" en el estadio Más Monumental de Buenos Aires-crédito @ESPNColombia/X

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Independiente Santa Fe recibió una noticia que afecta sus planes para el segundo semestre de 2026.

Kevin Balanta, una de las dos contrataciones más recientes del equipo dirigido por Pablo Repetto, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y estaría fuera de las canchas entre siete y nueve meses, según dio a conocer Blu Radio.

La lesión se presentó durante el partido contra América de Cali, en el estadio El Campín, en el que Balanta había sido uno de los jugadores más destacados del conjunto cardenal. El defensor central tuvo que abandonar el terreno de juego durante el primer tiempo después de una acción en la que intentó bloquear un remate de Jan Lucumí dentro del área.

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Balanta se lanzó al césped para impedir el disparo, pero en el movimiento su rodilla izquierda recibió un fuerte impacto contra el terreno de juego. Inmediatamente manifestó un intenso dolor, quedó tendido sobre el campo y recibió atención médica antes de ser sustituido. El momento generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico, especialmente porque el futbolista había comenzado a tener un papel importante en la estructura defensiva de Santa Fe.

Kevin Balanta fue titular en el partido ante River Plate de ida en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Kevin Balanta es baja ante River Plate de Argentina

La gravedad del diagnóstico supone un problema para Repetto, quien ya había tenido que afrontar la ausencia de otros jugadores importantes. En la previa del partido contra River Plate, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el entrenador confirmó la preocupación por la situación de su reciente incorporación.

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“Lamentablemente se confirmó la lesión de Kevin Balanta, venimos arrastrando con la lesión de Marmolejo, que son jugadores importantes para nuestra idea, pero estamos viendo y evaluando cuál va a ser el once ante River Plate, en estas horas iremos definiendo el equipo”, explicó Repetto en la rueda de prensa previa al partido ante el equipo argentino.

De esta manera, Santa Fe perdería durante varios meses a un futbolista que llegó recientemente al plantel y que había logrado destacarse rápidamente. La lesión también representa un reto para la planificación del equipo, que deberá buscar alternativas para mantener la competencia en defensa mientras avanza en sus compromisos nacionales e internacionales.

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El momento de la lesión, además, llega justo antes de uno de los partidos más importantes del semestre. Santa Fe enfrentará este miércoles 26 de agosto a River Plate en Buenos Aires, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto colombiano afronta ese encuentro con la necesidad de definir una formación sin Balanta y con la situación de Marmolejo también sobre la mesa.

Según el doctor Gelber, así se ve una lesión por rotura de ligamento cruzado - crédito Radio Marca

La explicación médica de la lesión de Kevin Balanta

La recuperación que tendrá por delante el defensor tampoco será corta. En una entrevista realizada en el programa de radio Tribuna Marca, el doctor Pablo Gelber, especialista en lesiones complejas de rodilla de ICATME-Hospital Universitario Dexeus y del Hospital Sant Pau, explicó la gravedad y las características de una rotura del ligamento cruzado anterior.

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Según explicó el especialista, esta lesión “es una de las lesiones que más preocupa a los deportistas profesionales”, principalmente porque implica un periodo prolongado de recuperación. De hecho, Gelber fue contundente al referirse al regreso de los futbolistas a la competencia: “en caso de profesionales, no recomiendo que la vuelta a los terrenos de juego se produzca antes de los ocho meses”.

Iván Scarpetta podría reemplazar a Kevin Balante en Independiente Santa Fe - crédito Dimayor

Este concepto permite dimensionar el tiempo de baja que podría afrontar Balanta, estimado entre siete y nueve meses. El médico también explicó que la edad puede ser un factor importante en el proceso de recuperación y señaló que, entre los deportistas de alto nivel, existen diferencias dependiendo de si se trata de pacientes muy jóvenes, de edad intermedia o de una edad relativamente avanzada.

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Sobre el origen de la lesión, Gelber explicó que el ligamento cruzado anterior limita principalmente el desplazamiento de la pierna hacia adelante con respecto al muslo y, especialmente, las rotaciones que superan los límites fisiológicos. En los videos de este tipo de lesiones, indicó, suele observarse “una rotación no natural del muslo (hacia interno) con respecto a la pierna (hacia externo)”.

El especialista también detalló que la reconstrucción del ligamento requiere una intervención quirúrgica que dura aproximadamente una hora, aunque puede prolongarse cuando existen lesiones asociadas. Durante la operación, el ligamento afectado es reconstruido mediante un tendón, que puede proceder del propio paciente o de un banco de tejidos.

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