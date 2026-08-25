Deportes

Periodista deportivo acusado de xenofobia contra hinchas de Millonarios en Medellín ofreció disculpas, pero dijo “no retiro lo dicho”

Edgar “El Bambino” Henao provocó todo un escándalo por aplaudir que no se le permitiera el ingreso a los aficionados ante Águilas porque no tenían cédula expedida en la capital antioqueña

Edgar “El Bambino” Henao
Edgar “El Bambino” Henao fue blanco de críticas por sus declaraciones por la prohibición de hinchas de Millonarios en partido ante Águilas Doradas - crédito @Bambinoolimpico/X
Guardar

En la sexta fecha del fútbol colombiano se dio una polémica que empezó por los disturbios entre los hinchas de Santa Fe y América de Cali en Bogotá, pues abrió la discusión sobre el ingreso de los aficionados de clubes visitantes en los escenarios de la Liga BetPlay.

El periodista Édgar Henao fue criticado por sus declaraciones contra los hinchas de Millonarios en Medellín. Sus palabras fueron consideradas xenófobas, ya que aplaudió que no se les permitiera el ingreso al partido ante Águilas Doradas porque sus cédulas no habían sido expedidas en la ciudad.

Tras la controversia, el comunicador pidió disculpas por lo dicho, pero la polémica siguió abierta y no dejó conformes a los aficionados que se vieron afectados. Los hinchas cuestionaron a Henao por sus comentarios y por lo que consideraron un “regionalismo radical” contra quienes no son de Antioquia.

PUBLICIDAD

“De pronto fue exagerado”

Durante la emisión del lunes 24 de agosto, en el programa La FM Más Fútbol, el comunicador informó que la razón por la que no se les permitió la entrada a los aficionados azules —con cédula en mano— fue por “mitigación de riesgo. Por eso se pidió la cédula, porque no quieren ver los hinchas de Millonarios”.

“Aplauso, aplauso, eso es lo que hacer, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, no hay hincha visitante. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. ¿Qué hacemos? Pero la cosa es que no permitan barras organizadas”, fueron las palabras del “Bambino” Henao, que no fueron bien recibidas.

PUBLICIDAD

Edgar “El Bambino” Henao
Edgar “El Bambino” Henao aplaudió la medida de Águilas Doradas para no dejar entrar hinchas de Millonarios por no tener cédula de Medellín - crédito Captura de video La FM

Un día después, el 25 de agosto, el periodista abordó el tema que causó polémica en redes sociales y mencionó que “tenía una postura que la he mantenido y, para ser breve, cuando hay clásico, he pedido que solo ingrese una hinchada para evitar inconvenientes, es mi postura, que solo se abra la puerta para el equipo local y eso manifesté en el partido de Águilas Doradas y Millonarios”.

“De pronto fue exagerado y sé que mucha gente se ofendió. A ellos les ofrezco disculpas a los hinchas de Millonarios que se sintieron ofendidos. Para ellos, este ofrecimiento y disculpas por este tema, pero no cambio la posición, pienso que las hinchadas deben mantenerse con la localía”, añadió.

Así fue el momento cuando la cuenta partidaria del cuadro azul denunció lo ocurrido-crédito @MundoMillos/X

De esta manera, el “Bambino” Henao mantuvo la polémica por sus declaraciones, además de que no se refirió nada a los señalamientos por xenofobia contra los simpatizantes del cuadro embajador, sino que el tema concluyó así porque los integrantes de ese programa radial no profundizaron al respecto.

“Eso no está bien”

Durante aquel programa del lunes 24 de agosto, la actitud y las declaraciones de Edgar Henao, que también felicitó al alcalde Federico Gutiérrez por la decisión en el estadio Cincuentenario, fueron cuestionadas por dos de sus compañeros de la mesa en la emisora.

Para empezar, Sebastián Heredia señaló que la decisión, además de ser xenofóbica, no ataca directamente el problema de los hinchas que realizan disturbios en los estadios: “¿Por qué señalan a los que nacieron en Bogotá y no a los violentos?”.

El periodista que cubre a Millonarios resaltó las polémicas palabras de su colega Edgar El "Bambino" Henao-crédito @WillyRodri13/X
El periodista que cubre a Millonarios resaltó las polémicas palabras de su colega Edgar El "Bambino" Henao-crédito @WillyRodri13/X

¿Si a mí me gusta el fútbol y quiero ir a ver el partido, no puedo ir a verlo entonces?”, fue lo que preguntó Heredia, comunicador que es de Bogotá, al rechazar la medida de exigir que la cédula sea de determinada ciudad para asistir a un compromiso.

Por su parte, el narrador Eduardo Luis mencionó que “eso no está bien, porque es muy clara la gente que hay que erradicar. Pero llegar y preguntar a una persona: ‘Deme su cédula para ver de qué región está saliendo’. Perdónenme, eso no está bien, eso no se maneja así, como si no supieran quiénes son las barras”.

Temas Relacionados

Águilas Doradas vs MillonariosMillonariosEdgar El Bambino HenaoEstadio CincuentenarioMedellínColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: hora y dónde ver minuto a minuto en directo de los octavos

El equipo Pijao dejó escapar la oportunidad de irse en ventaja en la serie ante su gente, al perder 1-0 en Ibagué, y ahora debe remontar la serie en Ecuador

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: hora y dónde ver minuto a minuto en directo de los octavos

Este será el nuevo formato de la Copa Sudamericana 2027: clubes colombianos estrenarán el cambio

La Conmebol anunció el calendario de sus competencias internacionales para ese año, en el que también se conoció el sistema del certamen que siempre fue criticado

Este será el nuevo formato de la Copa Sudamericana 2027: clubes colombianos estrenarán el cambio

Santa Fe va por la épica: hora y dónde ver el partido ante River Plate por la Copa Sudamericana 2026

El equipo bogotano va por el triunfo en condición de visita para clasificar a los cuartos de final en “La Otra Mitad de la Gloria”

Santa Fe va por la épica: hora y dónde ver el partido ante River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Eduardo “Chacho” Coudet respaldó al colombiano, que suma un tanto en ocho juegos desde su regreso, y pidió más generación de chances antes de la revancha con Santa Fe por la Copa Sudamericana

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín

Toda concentración de hinchas colombianos en Buenos Aires será dispersada y aquellos que sean detenidos por las autoridades serán incluidos en una lista en donde se registrará a aquellos que tienen prohibido su ingreso

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Eros Ramazzotti aplazó su gira por América hasta 2027 tras una cirugía en las cuerdas vocales: esta es la nueva fecha para Colombia

Eros Ramazzotti aplazó su gira por América hasta 2027 tras una cirugía en las cuerdas vocales: esta es la nueva fecha para Colombia

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

Mariana Zapata mostró los daños en su edificio tras el terremoto y reflexionó sobre su proceso de recuperación: “El mañana es incierto”

Juliana Calderón lanzó polémica declaración sobre el enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y ‘El Agropecuario’: “No sea morronga”

Deportes

Independiente Santa Fe tendría una baja confirmada para lo que resta del año: es una de las dos contrataciones más recientes

Independiente Santa Fe tendría una baja confirmada para lo que resta del año: es una de las dos contrataciones más recientes

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: hora y dónde ver minuto a minuto en directo de los octavos

Este será el nuevo formato de la Copa Sudamericana 2027: clubes colombianos estrenarán el cambio

Santa Fe va por la épica: hora y dónde ver el partido ante River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”