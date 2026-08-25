Periodista deportivo acusado de xenofobia contra hinchas de Millonarios en Medellín ofreció disculpas, pero dijo “no retiro lo dicho”

Edgar “El Bambino” Henao fue blanco de críticas por sus declaraciones por la prohibición de hinchas de Millonarios en partido ante Águilas Doradas - crédito @Bambinoolimpico/X

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En la sexta fecha del fútbol colombiano se dio una polémica que empezó por los disturbios entre los hinchas de Santa Fe y América de Cali en Bogotá, pues abrió la discusión sobre el ingreso de los aficionados de clubes visitantes en los escenarios de la Liga BetPlay.

El periodista Édgar Henao fue criticado por sus declaraciones contra los hinchas de Millonarios en Medellín. Sus palabras fueron consideradas xenófobas, ya que aplaudió que no se les permitiera el ingreso al partido ante Águilas Doradas porque sus cédulas no habían sido expedidas en la ciudad.

Tras la controversia, el comunicador pidió disculpas por lo dicho, pero la polémica siguió abierta y no dejó conformes a los aficionados que se vieron afectados. Los hinchas cuestionaron a Henao por sus comentarios y por lo que consideraron un “regionalismo radical” contra quienes no son de Antioquia.

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“De pronto fue exagerado”

Durante la emisión del lunes 24 de agosto, en el programa La FM Más Fútbol, el comunicador informó que la razón por la que no se les permitió la entrada a los aficionados azules —con cédula en mano— fue por “mitigación de riesgo. Por eso se pidió la cédula, porque no quieren ver los hinchas de Millonarios”.

“Aplauso, aplauso, eso es lo que hacer, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, no hay hincha visitante. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. ¿Qué hacemos? Pero la cosa es que no permitan barras organizadas”, fueron las palabras del “Bambino” Henao, que no fueron bien recibidas.

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Edgar “El Bambino” Henao aplaudió la medida de Águilas Doradas para no dejar entrar hinchas de Millonarios por no tener cédula de Medellín - crédito Captura de video La FM

Un día después, el 25 de agosto, el periodista abordó el tema que causó polémica en redes sociales y mencionó que “tenía una postura que la he mantenido y, para ser breve, cuando hay clásico, he pedido que solo ingrese una hinchada para evitar inconvenientes, es mi postura, que solo se abra la puerta para el equipo local y eso manifesté en el partido de Águilas Doradas y Millonarios”.

“De pronto fue exagerado y sé que mucha gente se ofendió. A ellos les ofrezco disculpas a los hinchas de Millonarios que se sintieron ofendidos. Para ellos, este ofrecimiento y disculpas por este tema, pero no cambio la posición, pienso que las hinchadas deben mantenerse con la localía”, añadió.

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Así fue el momento cuando la cuenta partidaria del cuadro azul denunció lo ocurrido-crédito @MundoMillos/X

De esta manera, el “Bambino” Henao mantuvo la polémica por sus declaraciones, además de que no se refirió nada a los señalamientos por xenofobia contra los simpatizantes del cuadro embajador, sino que el tema concluyó así porque los integrantes de ese programa radial no profundizaron al respecto.

“Eso no está bien”

Durante aquel programa del lunes 24 de agosto, la actitud y las declaraciones de Edgar Henao, que también felicitó al alcalde Federico Gutiérrez por la decisión en el estadio Cincuentenario, fueron cuestionadas por dos de sus compañeros de la mesa en la emisora.

Para empezar, Sebastián Heredia señaló que la decisión, además de ser xenofóbica, no ataca directamente el problema de los hinchas que realizan disturbios en los estadios: “¿Por qué señalan a los que nacieron en Bogotá y no a los violentos?”.

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El periodista que cubre a Millonarios resaltó las polémicas palabras de su colega Edgar El "Bambino" Henao-crédito @WillyRodri13/X

“¿Si a mí me gusta el fútbol y quiero ir a ver el partido, no puedo ir a verlo entonces?”, fue lo que preguntó Heredia, comunicador que es de Bogotá, al rechazar la medida de exigir que la cédula sea de determinada ciudad para asistir a un compromiso.

Por su parte, el narrador Eduardo Luis mencionó que “eso no está bien, porque es muy clara la gente que hay que erradicar. Pero llegar y preguntar a una persona: ‘Deme su cédula para ver de qué región está saliendo’. Perdónenme, eso no está bien, eso no se maneja así, como si no supieran quiénes son las barras”.

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