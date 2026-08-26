Johan Carbonero, jugador colombiano en el Internacional de Brasil, despertó el interés del club donde está Jhon Córdoba

Johan Carbonero acumula 14 goles y siete asistencias con Internacional de Brasil - crédito Premiere

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El buen momento de Johan Carbonero con el Internacional de Porto Alegre volvió a poner su nombre en el radar del fútbol europeo.

El extremo colombiano, uno de los jugadores más utilizados por el conjunto brasileño durante la actual temporada, despertó el interés del Krasnodar de Rusia, equipo en el que actualmente milita el delantero de la selección Colombia Jhon Córdoba.

O Globo señaló que el Krasnodar incluyó a Carbonero entre sus posibles incorporaciones y que ya estableció contactos iniciales tanto con el futbolista como con el Internacional. De acuerdo con el medio brasileño, el club ruso está evaluando los siguientes pasos para intentar avanzar en la operación.

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Sin embargo, según la información publicada por ese medio brasileño, desde el entorno colombiano existe una buena valoración del interés y de las cifras que se han puesto sobre la mesa.

Carbonero se convirtió en una pieza importante para el equipo dirigido por Paulo Pezzolano. El atacante de 27 años acumula 29 partidos en la temporada, seis goles y cinco asistencias, registros que ayudan a explicar por qué comenzó a llamar la atención de clubes del exterior. Además, el colombiano tiene contrato con el Internacional hasta el 31 de diciembre de 2029.

Johan Carbonero acumula 67 partidos con Internacional de Brasil, 14 goles y siete asistencias en año y medio - crédito Jonathan Jesus Diego Vara/Reuters

Trayectoria de Johan Carbonero

Once Caldas (2018-2021): se formó en las divisiones menores del club de Manizales y debutó como profesional en 2018. Allí comenzó a destacarse por su velocidad y capacidad para jugar por las bandas.

Gimnasia y Esgrima de La Plata (2020-2022): llegó al fútbol argentino inicialmente a préstamo. Su rendimiento llevó al club a adquirir sus derechos. Durante su etapa en el ‘Lobo’ consiguió marcar 12 goles.

Racing Club (2022-2025): sn junio de 2022 fue contratado por la ‘Academia’. En Avellaneda conquistó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional. También sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas, pero regresó y fue parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana.

Internacional de Brasil (2025-actualidad): llegó inicialmente a préstamo y, tras su primera temporada, el club brasileño ejecutó la opción de compra por cuatro millones de dólares. Firmó contrato hasta diciembre de 2029 y se convirtió en uno de los jugadores importantes del equipo. Actualmente suma 67 partidos, 14 goles y siete asistencias con el ‘Colorado’.

Selección Colombia: Carbonero hizo parte de procesos juveniles de la ‘Tricolor’ y disputó el Mundial Sub-20 de 2019. Su buen rendimiento en Brasil le permitió recibir el llamado a la selección absoluta. Debutó en octubre de 2025 y marcó en la victoria 4-0 contra México.

Jhon Córdoba es el futbolista colombiano que milita en el Krasnodar y ha sido elegido como el mejor jugador del partido en algunos encuentros - crédito FC Krasnodar

El Inter pagó cuatro millones de dólares por Carbonero

El vínculo entre Carbonero y el Internacional dejó de ser un préstamo a comienzos de este año. El club brasileño decidió ejecutar la opción de compra que tenía sobre el jugador y acordó pagarle cuatro millones de dólares a Racing Club, operación que en ese momento representó cerca de 22 millones de reales.

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La inversión realizada por el conjunto de Porto Alegre explica también la posición que tendría frente a una eventual propuesta del Krasnodar. El Internacional cuenta con los derechos del futbolista y deberá definir si una oferta procedente de Rusia resulta suficiente para desprenderse de uno de sus principales jugadores ofensivos.

Con el Internacional ya acumula 67 partidos, 14 goles y siete asistencias, según los registros publicados por ge. Su evolución en Porto Alegre también le permitió volver a estar en consideración para la Selección Colombia. En octubre de 2025 tuvo su debut con el combinado nacional y marcó un gol en la goleada 4-0 sobre México.

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Johan Carbonero debutó como futbolista profesional en el Once Caldas de Manizales en el fútbol profesional colombiano - crédito Once Caldas

El Krasnodar, destino de Jhon Córdoba

De concretarse el interés, Carbonero podría compartir equipo con otro colombiano. El Krasnodar es actualmente el club de Jhon Córdoba, delantero habitual de la Selección Colombia y uno de los futbolistas colombianos que han construido una trayectoria en el fútbol ruso.

El país se ha convertido en un destino para jugadores colombianos durante los últimos años. Wilmar Barrios, Mateo Cassierra, Kevin Castaño y el propio Córdoba son algunos de los nombres que han tenido experiencia en esa liga..