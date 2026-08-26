Deportes

Johan Carbonero, jugador colombiano en el Internacional de Brasil, despertó el interés del club donde está Jhon Córdoba

El extremo colombiano debutó en Once Caldas de Manizales, pasó por Gimnasia y Esgrima La Plata, llegó a Racing de Argentina y dio el salto a su actual equipo carioca

Johan Carbonero acumula 14 goles y siete asistencias con Internacional de Brasil - crédito Premiere
Guardar

El buen momento de Johan Carbonero con el Internacional de Porto Alegre volvió a poner su nombre en el radar del fútbol europeo.

El extremo colombiano, uno de los jugadores más utilizados por el conjunto brasileño durante la actual temporada, despertó el interés del Krasnodar de Rusia, equipo en el que actualmente milita el delantero de la selección Colombia Jhon Córdoba.

O Globo señaló que el Krasnodar incluyó a Carbonero entre sus posibles incorporaciones y que ya estableció contactos iniciales tanto con el futbolista como con el Internacional. De acuerdo con el medio brasileño, el club ruso está evaluando los siguientes pasos para intentar avanzar en la operación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, según la información publicada por ese medio brasileño, desde el entorno colombiano existe una buena valoración del interés y de las cifras que se han puesto sobre la mesa.

Carbonero se convirtió en una pieza importante para el equipo dirigido por Paulo Pezzolano. El atacante de 27 años acumula 29 partidos en la temporada, seis goles y cinco asistencias, registros que ayudan a explicar por qué comenzó a llamar la atención de clubes del exterior. Además, el colombiano tiene contrato con el Internacional hasta el 31 de diciembre de 2029.

Johan Carbonero acumula 67 partidos con Internacional de Brasil, 14 goles y siete asistencias en año y medio - crédito Jonathan Jesus Diego Vara/Reuters
Johan Carbonero acumula 67 partidos con Internacional de Brasil, 14 goles y siete asistencias en año y medio - crédito Jonathan Jesus Diego Vara/Reuters

Trayectoria de Johan Carbonero

  • Once Caldas (2018-2021): se formó en las divisiones menores del club de Manizales y debutó como profesional en 2018. Allí comenzó a destacarse por su velocidad y capacidad para jugar por las bandas.
  • Gimnasia y Esgrima de La Plata (2020-2022): llegó al fútbol argentino inicialmente a préstamo. Su rendimiento llevó al club a adquirir sus derechos. Durante su etapa en el ‘Lobo’ consiguió marcar 12 goles.
  • Racing Club (2022-2025): sn junio de 2022 fue contratado por la ‘Academia’. En Avellaneda conquistó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional. También sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas, pero regresó y fue parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana.
  • Internacional de Brasil (2025-actualidad): llegó inicialmente a préstamo y, tras su primera temporada, el club brasileño ejecutó la opción de compra por cuatro millones de dólares. Firmó contrato hasta diciembre de 2029 y se convirtió en uno de los jugadores importantes del equipo. Actualmente suma 67 partidos, 14 goles y siete asistencias con el ‘Colorado’.
  • Selección Colombia: Carbonero hizo parte de procesos juveniles de la ‘Tricolor’ y disputó el Mundial Sub-20 de 2019. Su buen rendimiento en Brasil le permitió recibir el llamado a la selección absoluta. Debutó en octubre de 2025 y marcó en la victoria 4-0 contra México.
Jhon Córdoba
Jhon Córdoba es el futbolista colombiano que milita en el Krasnodar y ha sido elegido como el mejor jugador del partido en algunos encuentros - crédito FC Krasnodar

El Inter pagó cuatro millones de dólares por Carbonero

El vínculo entre Carbonero y el Internacional dejó de ser un préstamo a comienzos de este año. El club brasileño decidió ejecutar la opción de compra que tenía sobre el jugador y acordó pagarle cuatro millones de dólares a Racing Club, operación que en ese momento representó cerca de 22 millones de reales.

PUBLICIDAD

La inversión realizada por el conjunto de Porto Alegre explica también la posición que tendría frente a una eventual propuesta del Krasnodar. El Internacional cuenta con los derechos del futbolista y deberá definir si una oferta procedente de Rusia resulta suficiente para desprenderse de uno de sus principales jugadores ofensivos.

Con el Internacional ya acumula 67 partidos, 14 goles y siete asistencias, según los registros publicados por ge. Su evolución en Porto Alegre también le permitió volver a estar en consideración para la Selección Colombia. En octubre de 2025 tuvo su debut con el combinado nacional y marcó un gol en la goleada 4-0 sobre México.

Johan Carbonero debutó como futbolista profesional en el Once Caldas de Manizales en el fútbol profesional colombiano - crédito Once Caldas
Johan Carbonero debutó como futbolista profesional en el Once Caldas de Manizales en el fútbol profesional colombiano - crédito Once Caldas

El Krasnodar, destino de Jhon Córdoba

De concretarse el interés, Carbonero podría compartir equipo con otro colombiano. El Krasnodar es actualmente el club de Jhon Córdoba, delantero habitual de la Selección Colombia y uno de los futbolistas colombianos que han construido una trayectoria en el fútbol ruso.

El país se ha convertido en un destino para jugadores colombianos durante los últimos años. Wilmar Barrios, Mateo Cassierra, Kevin Castaño y el propio Córdoba son algunos de los nombres que han tenido experiencia en esa liga..

Temas Relacionados

Mercado de pasesInternacional de BrasilKrassnodarJhon CórdobaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: minuto a minuto en directo online del partido en Quito

El equipo Pijao dejó escapar la oportunidad de irse en ventaja en la serie ante su gente, al perder 1-0 en Ibagué, y ahora debe remontar la serie en Ecuador

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: minuto a minuto en directo online del partido en Quito

Nelson Gallego pidió convocar a Kevin Viveros para la selección Colombia, pero le marcó una cuenta pendiente como goleador

Diego Valdez, uno de los compañeros de Viveros en el fútbol de formación, expuso por qué le dicen “El Tren”

Nelson Gallego pidió convocar a Kevin Viveros para la selección Colombia, pero le marcó una cuenta pendiente como goleador

Congresista culpó a los clubes del fútbol colombiano por violencia de hinchas: “El problema no es de plata, es de voluntad”

El representante Víctor Salcedo, del Partido de la U, aseguró que se debe aplicar la ley actual para castigar hechos como los disturbios del 22 de agosto en Bogotá

Congresista culpó a los clubes del fútbol colombiano por violencia de hinchas: “El problema no es de plata, es de voluntad”

Edson Tortolero, jugador del América de Cali, tuvo que cambiar de vivienda por el terremoto: también relató cómo lo vivió en Venezuela

El delantero “Escarlata” ya ha jugado cinco partidos con el equipo, pero aún no se ha estrando con gol

Edson Tortolero, jugador del América de Cali, tuvo que cambiar de vivienda por el terremoto: también relató cómo lo vivió en Venezuela

América de Cali no encuentra sede por culpa de hinchas violentos: otra ciudad le cerró las puertas para ser local

Luego de que Bogotá rechazara la solicitud de usar el estadio El Campín tras los actos de violencia del sábado 22 de agosto, una alcaldía declinó la idea por temor a los actos violentos

América de Cali no encuentra sede por culpa de hinchas violentos: otra ciudad le cerró las puertas para ser local
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Los secretos detrás de Fernanda del Carpio en ‘Cien Años de Soledad’: “Gabo estaría superorgulloso de que le dijeran que ese personaje era vomitable”

Los secretos detrás de Fernanda del Carpio en ‘Cien Años de Soledad’: “Gabo estaría superorgulloso de que le dijeran que ese personaje era vomitable”

Omar Courtz anunció su regreso a Colombia con el ‘Por Si Mañana No Estoy World Tour’: fecha, lugar y precios

Beyoncé donó un millón de dólares a organizaciones en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 en Chocó

Eros Ramazzotti aplazó su gira por América hasta 2027 tras una cirugía en las cuerdas vocales: esta es la nueva fecha para Colombia

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

Deportes

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: minuto a minuto en directo online del partido en Quito

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: minuto a minuto en directo online del partido en Quito

Nelson Gallego pidió convocar a Kevin Viveros para la selección Colombia, pero le marcó una cuenta pendiente como goleador

Congresista culpó a los clubes del fútbol colombiano por violencia de hinchas: “El problema no es de plata, es de voluntad”

Edson Tortolero, jugador del América de Cali, tuvo que cambiar de vivienda por el terremoto: también relató cómo lo vivió en Venezuela

América de Cali no encuentra sede por culpa de hinchas violentos: otra ciudad le cerró las puertas para ser local