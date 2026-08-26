Ellos son General y Teniente, los perros uniformados que patrullan las calles de Bogotá

Un par de perros vestidos con uniformes de la Policía de Colombia ha conquistado las calles de Bogotá y las redes sociales, convirtiéndose en los compañeros inseparables de un taxista y en el centro de atención de transeúntes y conductores que no dudan en detenerse para saludarlos y fotografiarlos - crédito Canal TV5 Somos Región / Facebook

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El fenómeno de General y Teniente ha cobrado fuerza en Bogotá, donde estos dos perros lucen uniformes de la Policía de Colombia y acompañan a su dueño, un taxista, en su recorrido por la ciudad.

La dupla se ha vuelto reconocida en distintos sectores, al punto de que su presencia genera paradas espontáneas de peatones y conductores que los piden para tomarse fotografías y acariciarlos.

Lejos de cualquier función oficial, estos animales no forman parte de las fuerzas de seguridad, pero su carisma y vestimenta los han convertido en figuras populares. “Tan serio ese señor policía peludo”, comentó uno de los usuarios en redes sociales, sintetizando la reacción generalizada ante la imagen de los perros uniformados.

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Al recorrer las calles, General y Teniente no solo llaman la atención de la ciudadanía, sino también de los propios patrulleros. No es raro verlos posar junto a vehículos oficiales o sobre una motocicleta policial, escenas que han sido capturadas en videos recientemente compartidos: “El de la moto si le sabe a farmear aura”, bromeó alguien en internet, dejando ver cómo el humor acompaña la viralidad de este dúo.

A pesar de que existen perros adiestrados para servir en cuerpos de seguridad, estos dos canes cumplen una misión distinta: acompañar a su dueño y levantar el ánimo de quienes los ven pasar. “Ellos sí trabajan, no como los otros”, opinó un usuario, mientras otro escribió: “Los únicos tombos que me podrían caer bien”.

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