Detenido hombre que se habría infiltrado en el Ejército por orden del ELN: se había incorporado en el segundo contingente del 2026

Capturan a alias Griffo por infiltración del ELN en el Ejército Nacional en Norte de Santander - crédito @Ejercito_Div2/X

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Un hombre identificado como alias Griffo, fue capturado en Norte de Santander, tras una operación de contrainteligencia desarrollada por el Batallón de Ingenieros de Combate N.° 5 con respaldo del Grupo de Investigación de Criminalidad Organizada (Gicoc) del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional.

La detención se produjo en cumplimiento de una orden judicial, dentro de una investigación que lo vincula con el Frente Rafael Cabrera Lumbana, perteneciente al Frente de Guerra Nororiental del ELN.

De acuerdo con las autoridades, alias Griffo habría logrado ingresar a las filas del Ejército Nacional como parte del segundo contingente de 2026.

La información obtenida por organismos de inteligencia sugiere que su objetivo principal sería infiltrarse en la institución militar para recolectar información reservada sobre dispositivos de seguridad, capacidades tácticas y material bélico.

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Según el expediente, el capturado habría actuado bajo instrucciones directas de alias Mauricio Rumbala, señalado como cabecilla de la estructura armada ilegal. Durante la pesquisa, se hallaron indicios de que alias Griffo buscaba ganar la confianza de los uniformados para obtener datos sensibles.

Alias Griffo, presunto integrante del ELN, cayó en operación de contrainteligencia militar - crédito @Ejercito_Div2/X

Las autoridades tratan de establecer si el capturado participó en acciones violentas atribuidas al grupo armado, como ataques a la fuerza pública, acciones de francotiradores, instalación de artefactos explosivos y uso de drones cargados con explosivos.

La investigación también abarca su posible implicación en agresiones contra esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otros hechos registrados en Norte de Santander.

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Entre los sucesos bajo análisis se encuentran el ataque ocurrido en 2017 contra la estación de Policía de Tibú, donde murieron dos uniformados, así como los atentados registrados en 2019 en las estaciones de Convención y Sardinata.

El proceso penal en curso busca esclarecer el nivel de responsabilidad de alias Griffo dentro del ELN, así como su posible papel en la planificación y ejecución de operaciones armadas contra instalaciones y miembros de la fuerza pública.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas para determinar la magnitud y alcance de la infiltración, y no descartan nuevas capturas relacionadas con este caso.

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Según la investigación, alias Griffo habría recibido instrucciones directas del cabecilla ‘Mauricio Rumbala’ para obtener información sensible de la Fuerza Pública - crédito @Ejercito_Div2/X

Capturado alias El Mello, jefe clave del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño

La reciente captura de Arley Antonio Velázquez Suárez, conocido como alias El Mello, representa un golpe significativo a la estructura del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.

El operativo, desarrollado en Cáceres por fuerzas conjuntas del Gaula Militar, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, el CTI y la Fiscalía General de la Nación, permitió desarticular una parte fundamental de la subestructura ‘Yeison Leudo Chaverra’, alineada con la organización criminal ‘Roberto Vargas Gutiérrez’.

Alias El Mello, cuya trayectoria criminal se consolidó durante los últimos cinco años, habría asumido la jefatura del componente criminal focalizado tras la captura de alias Carlos Way en julio pasado.

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Su influencia, según informes de inteligencia, se concentraba en el corregimiento de Guarumo, extendiéndose hacia sectores estratégicos como Puerto Bélgica, Jardín, Tamaná y Río Man. En estos puntos, coordinaba acciones de extorsión, homicidios y presión sobre comerciantes, ganaderos y mineros.

La orden judicial que permitió su detención incluyó cargos por concierto para delinquir agravado y un proceso de acceso carnal abusivo.

Operativo en Antioquia desmantela red liderada por alias El Mello, señalado cabecilla criminal del Clan del Golfo - crédito HibridosWebIA/X

Durante el procedimiento, las autoridades le informaron sus derechos y procedieron a incautar una motocicleta Yamaha XTZ 250, junto con dos teléfonos celulares, elementos que ahora son clave para la investigación judicial.

Los reportes oficiales señalan que bajo el mando de Velázquez Suárez, unos 32 colaboradores ejecutaban labores de intimidación y control social, utilizando la violencia como mecanismo de presión.

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La subestructura operaba bajo la organización ‘Roberto Vargas Gutiérrez’, considerada una de las ramas más activas y peligrosas del Clan del Golfo en Antioquia.

La salida de alias El Mello podría afectar la operatividad financiera del grupo, dificultando la coordinación de redes de apoyo, el flujo de recursos y el sostenimiento de acciones ilícitas.

La captura evidencia la dinámica interna de reemplazos que caracteriza al Clan del Golfo, cuyo propósito es mantener la continuidad en el control de rentas y territorios en disputa.