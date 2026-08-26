Las Farc le incumplieron a las víctimas, aseguró la Contraloría: cerca del 97% de los bienes muebles reportados nunca fueron entregados como reparación

Extinción de dominio a bienes de las disidencias de las Farc en varios departamentos del país - crédito Fiscalía

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El informe más reciente de la Contraloría General de la República expone que el patrimonio prometido por las extintas Farc tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 está lejos de haber sido entregado en su totalidad. El análisis revela un grave incumplimiento en la devolución de bienes y recursos que debían destinarse a la reparación de víctimas.

En la información difundida por Noticias RCN, se registro que a pesar de que la fase de entrega concluyó en marzo de 2026, la Contraloría identificó que la mayor parte de los activos reportados nunca llegaron al Estado. El reporte indica que solo una fracción mínima de muebles, propiedades y animales fue entregada realmente.

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El Estado debió asumir un gasto superior a $11.257 millones para la administración de los bienes recibidos, cuantía que representa una parte considerable de los fondos dirigidos a la reparación.

El informe más reciente de la Contraloría General de la República expone que el patrimonio prometido por las extintas Farc tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 está lejos de haber sido entregado en su totalidad - crédito Luisa González/Reuters

Bienes pendientes y costos para el Estado

Entre los elementos pendientes por entregar figuran 28 joyas valoradas en $269 millones, cerca de 1.809 muebles y enseres por un monto de $83,6 millones, así como un terreno ubicado en Dabeiba, Antioquia. En total, los bienes faltantes alcanzan los $559 millones, recursos que siguen pendientes para las acciones de reparación a las víctimas.

El informe también detalla que 97 % de los muebles, 82 % de las propiedades y 78 % de los animales registrados por las Farc nunca fueron entregados. Este déficit en la devolución de bienes ha dificultado el avance en los procesos de reparación y ha generado un costo logístico y administrativo considerable para el Estado.

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Dificultades en la gestión y hallazgos adicionales

La Contraloría señala que el Estado solo logró recuperar $45.635 millones destinados a beneficiar a 2.356 víctimas reconocidas. No obstante, incluso los bienes que sí fueron recibidos presentan irregularidades y problemas de gestión, como inconsistencias en la información, registros tardíos y diferencias en los valores.

El análisis revela un grave incumplimiento en la devolución de bienes y recursos que debían destinarse a la reparación de víctimas - crédito archivo Germán Enciso / Colprensa

Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron diferencias injustificadas en el peso del oro registrado versus el entregado, así como deficiencias en la documentación de bienes y demoras en los procesos de recepción y monetización. Resulta llamativo que, en el caso de las cabezas de ganado, el costo de transporte y manejo superó en ocasiones el valor recuperado por la venta de los animales.

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Las investigaciones administrativas y fiscales sobre estos procesos han arrojado cinco hallazgos administrativos y dos de tipo fiscal, sumando 393 millones de pesos en posibles detrimentos.

Reparación de víctimas: un avance limitado

El balance de la Contraloría deja en evidencia que, de 164.000 hechos victimizantes reconocidos, solo se ha logrado la reparación integral de 2.356 personas. Esto resalta las amplias brechas aún existentes entre los compromisos asumidos en el acuerdo y la realidad en la atención a las víctimas del conflicto armado.

La gestión y el seguimiento a los recursos y bienes entregados por las Farc siguen bajo escrutinio, pues las demoras, los faltantes y los altos costos administrativos han obstaculizado el objetivo central de reparación y justicia para quienes sufrieron los rigores del conflicto.

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La situación descrita por la Contraloría General de la República refleja una profunda desconexión entre los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz y su materialización en la reparación de las víctimas. El bajo porcentaje de bienes efectivamente entregados, sumado a los elevados costos administrativos y a las irregularidades detectadas en la gestión, revela deficiencias estructurales en el proceso de devolución y administración de los recursos prometidos.

La falta de cumplimiento en la entrega de activos no solo limita el acceso de las víctimas a medidas de reparación integral, sino que también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los sistemas de control, transparencia y verificación sobre los bienes involucrados.

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