Colombia

Las Farc le incumplieron a las víctimas, aseguró la Contraloría: cerca del 97% de los bienes muebles reportados nunca fueron entregados como reparación

Entre los elementos pendientes por entregar figuran 28 joyas valoradas en $269 millones, cerca de 1.809 muebles y enseres por un monto de $83,6 millones, así como un terreno ubicado en Dabeiba, Antioquia

Extinción de dominio a bienes de las disidencias de las Farc en varios departamentos del país - crédito Fiscalía
Extinción de dominio a bienes de las disidencias de las Farc en varios departamentos del país - crédito Fiscalía
Guardar

El informe más reciente de la Contraloría General de la República expone que el patrimonio prometido por las extintas Farc tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 está lejos de haber sido entregado en su totalidad. El análisis revela un grave incumplimiento en la devolución de bienes y recursos que debían destinarse a la reparación de víctimas.

En la información difundida por Noticias RCN, se registro que a pesar de que la fase de entrega concluyó en marzo de 2026, la Contraloría identificó que la mayor parte de los activos reportados nunca llegaron al Estado. El reporte indica que solo una fracción mínima de muebles, propiedades y animales fue entregada realmente.

PUBLICIDAD

El Estado debió asumir un gasto superior a $11.257 millones para la administración de los bienes recibidos, cuantía que representa una parte considerable de los fondos dirigidos a la reparación.

El informe más reciente de la Contraloría General de la República expone que el patrimonio prometido por las extintas Farc tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 está lejos de haber sido entregado en su totalidad - crédito Luisa González/Reuters
El informe más reciente de la Contraloría General de la República expone que el patrimonio prometido por las extintas Farc tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 está lejos de haber sido entregado en su totalidad - crédito Luisa González/Reuters

Bienes pendientes y costos para el Estado

Entre los elementos pendientes por entregar figuran 28 joyas valoradas en $269 millones, cerca de 1.809 muebles y enseres por un monto de $83,6 millones, así como un terreno ubicado en Dabeiba, Antioquia. En total, los bienes faltantes alcanzan los $559 millones, recursos que siguen pendientes para las acciones de reparación a las víctimas.

El informe también detalla que 97 % de los muebles, 82 % de las propiedades y 78 % de los animales registrados por las Farc nunca fueron entregados. Este déficit en la devolución de bienes ha dificultado el avance en los procesos de reparación y ha generado un costo logístico y administrativo considerable para el Estado.

PUBLICIDAD

Dificultades en la gestión y hallazgos adicionales

La Contraloría señala que el Estado solo logró recuperar $45.635 millones destinados a beneficiar a 2.356 víctimas reconocidas. No obstante, incluso los bienes que sí fueron recibidos presentan irregularidades y problemas de gestión, como inconsistencias en la información, registros tardíos y diferencias en los valores.

Los resultados de las auditorías se conocieron la mañana del viernes 24 de julio de 2026 - crédito archivo Germán Enciso / Colprensa
El análisis revela un grave incumplimiento en la devolución de bienes y recursos que debían destinarse a la reparación de víctimas - crédito archivo Germán Enciso / Colprensa

Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron diferencias injustificadas en el peso del oro registrado versus el entregado, así como deficiencias en la documentación de bienes y demoras en los procesos de recepción y monetización. Resulta llamativo que, en el caso de las cabezas de ganado, el costo de transporte y manejo superó en ocasiones el valor recuperado por la venta de los animales.

Las investigaciones administrativas y fiscales sobre estos procesos han arrojado cinco hallazgos administrativos y dos de tipo fiscal, sumando 393 millones de pesos en posibles detrimentos.

Reparación de víctimas: un avance limitado

El balance de la Contraloría deja en evidencia que, de 164.000 hechos victimizantes reconocidos, solo se ha logrado la reparación integral de 2.356 personas. Esto resalta las amplias brechas aún existentes entre los compromisos asumidos en el acuerdo y la realidad en la atención a las víctimas del conflicto armado.

La gestión y el seguimiento a los recursos y bienes entregados por las Farc siguen bajo escrutinio, pues las demoras, los faltantes y los altos costos administrativos han obstaculizado el objetivo central de reparación y justicia para quienes sufrieron los rigores del conflicto.

El matadero continuaba generando rentas de origen ilícito a estructuras criminales - crédito Policía Nacional
El matadero continuaba generando rentas de origen ilícito a estructuras criminales - crédito Policía Nacional

La situación descrita por la Contraloría General de la República refleja una profunda desconexión entre los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz y su materialización en la reparación de las víctimas. El bajo porcentaje de bienes efectivamente entregados, sumado a los elevados costos administrativos y a las irregularidades detectadas en la gestión, revela deficiencias estructurales en el proceso de devolución y administración de los recursos prometidos.

La falta de cumplimiento en la entrega de activos no solo limita el acceso de las víctimas a medidas de reparación integral, sino que también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los sistemas de control, transparencia y verificación sobre los bienes involucrados.

Temas Relacionados

Bienes de las FarcReparación de víctimasContraloríaConflicto armadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

El cuadro “Azucarero” visitará al “Verdolaga” en uno de los partidos más destacados de la fecha

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

El equipo dirigido por Pablo Repetto buscará dar el golpe para entrar en los 8 mejores equipos de América de la “Gran Conquista”

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Ministro de Vivienda pidió aplazar el debate de control político convocado en el Congreso por la atención del terremoto: “No podré asistir”

Infobae Colombia conoció la carta que envió el ministro de Vivienda a la Comisión Séptima en donde explica las razones de por qué no puede asistir al debate de control político

Ministro de Vivienda pidió aplazar el debate de control político convocado en el Congreso por la atención del terremoto: “No podré asistir”

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

El cuadro Escarlata tuvo que solucionar de última hora el estadio en donde será local, tras la negativa de Bogotá por los disturbios ocasionados por su barra durante el partido contra Independiente Santa Fe

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

Expareja de David Racero dio detalles de los presuntos abusos del congresista con sus empleados: “Encontré transferencias que realizaron de la UTL”

Mariana Hernández afirmó que halló giros desde cuentas distintas a las del congresista tras revisar extractos y facturas, y señaló que los pagos se hacían luego de enviar soportes por WhatsApp

Expareja de David Racero dio detalles de los presuntos abusos del congresista con sus empleados: “Encontré transferencias que realizaron de la UTL”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Natalia París fue vista comprando en un D1 y las redes se encendieron: “La calle está muy dura”

Natalia París fue vista comprando en un D1 y las redes se encendieron: “La calle está muy dura”

Robinson Díaz reveló la razón por la que no aceptó estar en ‘La pena máxima 2’: “Le dije a Dago que no”

Reykon reveló detalles de la complicada cirugía a la que se sometió: “Qué hijuep... susto”

Melissa Gate preocupó tras ser hospitalizada de urgencias: “Yo me desentendía del dolor”

Carlitos Vargas, el presentador de ‘La Red’, anunció que se alejará de las redes sociales: “A veces me lleno de odio”

Deportes

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Esta es la millonada que recibirá el Deportivo Cali por la venta de Matías Orozco, capitán de la selección Colombia sub-20, a club de la Premier League

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

El representante del colombiano Luis Javier Suárez estaría presionando al jugador para que salga del Sporting de Lisboa: cuál es la razón

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026