Esta es la millonada que recibirá el Deportivo Cali por la venta de Matías Orozco, capitán de la selección Colombia sub-20, a club de la Premier League

Matías Orozco pasa directamente del fútbol colombiano al Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra - crédito Deportivo Cali

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El Brighton & Hove Albion está a punto de cerrar el fichaje del colombiano Matías Orozco por una cifra que supera los 4 millones de euros, en una operación pensada a futuro que incluiría una salida a préstamo para que sume minutos y experiencia antes de asentarse en la Premier League. El movimiento también contempla que Deportivo Cali conserve el 15 % de una futura venta.

Según The Argus, el plan del Albion no es incorporarlo de inmediato al primer equipo, sino cederlo después de firmar. El objetivo es que complete su adaptación competitiva y reúna rodaje antes de dar el salto definitivo al fútbol inglés.

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El diario británico sitúa la operación dentro de la estrategia con la que el club ha construido su prestigio reciente: detectar, contratar y desarrollar talento sudamericano. Esa ruta, añade la publicación, perdió impacto en los años más recientes, pero sigue siendo una de las marcas de identidad de Brighton.

Con la selección Colombia en sus divisiones inferiores ha jugado siete partidos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Torneo Maurice Revello - crédito Deportivo Cali

Orozco juega como mediocampista defensivo, aunque también puede actuar por el centro o en una posición más adelantada. El colombiano se vinculó a la academia de Deportivo Cali en 2022. Empezó como volante ofensivo, luego retrasó su posición, dio el salto al primer equipo en 2025 y se convirtió en un habitual durante 2026.

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El jugador ya viajó hacia Europa junto a su agente Leonardo Daza para adelantar el visado, los exámenes médicos y la firma del contrato. En esa versión, la operación se cerró en USD 4,8 millones más bonos por el 85 % de sus derechos, mientras el club caleño retendría el porcentaje restante.

El mediocampista venía siendo observado dentro de procesos de selecciones juveniles de Colombia, lo que aumentó su exposición internacional antes del traspaso. Pulzo precisó que el barranquillero, de 18 años, fue uno de los capitanes de la Selección Colombia Sub-19 y Sub-20 y participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.

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Hora y dónde ver al Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

-crédito Jorge Orozco-Colprensa/El País

El Atlético Nacional recibirá al Deportivo Cali en Medellín por la fecha 7 de la Liga Colombiana, en el que será el primer partido del semestre como local en el estadio Atanasio Girardot.

El encuentro marcará el primer compromiso oficial del equipo paisa en ese escenario en la Liga-II, luego de que el duelo ante Santa Fe del 15 de agosto fuera aplazado por el terremoto del 10 de agosto. Nacional solo había jugado un amistoso benéfico ante Once Caldas el 19 de agosto.

Cali llega con 7 puntos tras dos victorias, un empate y una derrota, en el séptimo lugar parcial y a seis del líder, América. En su partido anterior ante Inter de Bogotá, el equipo vallecaucano empató 2-2 antes de los 90 minutos reglamentarios después de haber tomado ventaja.

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Ambos clubes volverán a enfrentarse por Copa Colombia el 2 de septiembre en el Atanasio Girardot, en un cruce a partido único por el terremoto y con sede definida por la ubicación de Nacional en la tabla de reclasificación.

-crédito Jorge Orozco-Colprensa/El País

La última vez que se cruzaron fue el 15 de febrero de 2026 en el estadio Deportivo Cali, también por una fecha 7 del torneo apertura: el local ganó con un gol del argentino Juan Dinneno.

Para Nacional fueron anunciados Franco Armani; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Zapata, Juan Rengifo; Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Cristian Arango. El director técnico es Lucas González.

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En Deportivo Cali figuran Pedro Gallese; Leyser Chaverra, Keiner Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Matías Orozco, Nicolás Benedetti; Eduard Bello y Steven Rodríguez. El director técnico es Rafael Dudamel.