Apareció reconocido cirujano plástico señalado de la muerte de 4 de sus pacientes: “No me pueden responsabilizar por ser el dueño”

Se pronunció médico imputado por muerte de 4 pacientes que se realizaron cirugías en clínica estética del norte de Bogotá - crédito Gabriel Cubillos / Página web

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La Fiscalía General de la Nación imputó el lunes 24 de agosto de 2026 al médico Gabriel Fernando Cubillos Valencia por la muerte de cuatro pacientes y por las secuelas que habrían sufrido otras tres mujeres tras procedimientos estéticos. Un caso que puso bajo examen paquetes quirúrgicos de hasta $80.000.000, apartamentos usados en la recuperación de pacientes y la operación de una clínica del norte de Bogotá ya intervenida por autoridades de salud.

Las autoridades sostienen que en cuatro casos los pacientes murieron por complicaciones posteriores a las cirugías y que los dictámenes médico-legales establecieron causas relacionadas con afectaciones derivadas de los procedimientos a los que fueron sometidas. La imputación fue por homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales, cargos que no fueron aceptados.

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Es importante mencionar que el médico había ganado reconocimiento entre un sector de la élite bogotana a través de una clínica ubicada en la calle 94 con carrera 21, en el norte de la capital del país.

Cubillos Valencia negó haber cometido delito alguno y rechazó que los apartamentos hubieran sido usados para operar. “La Fiscalía no imputó nada relacionado a esos apartamentos, puesto que no operamos ahí. Son apartamentos a donde llevábamos a algunos invitados y a familiares de los pacientes. Ahí vivían también miembros de mi familia”, dijo a El Tiempo.

Gabriel Cubillos, médico general señalado por pacientes y objeto de investigaciones tras denuncias relacionadas con procedimientos estéticos realizados en Bogotá - crédito Página Web Gabriel Cubillos

Sobre los equipos observados en los videos de los allanamientos, añadió: “Ahí teníamos unos láser que le habíamos vendido a unos médicos. Eso fue lo que se llevaron las autoridades, pero esos equipos no estaban ahí porque operáramos en esos apartamentos. No tiene ninguna lógica que si tenemos dos clínicas para operar, se diga que estamos operando en un apartamento”.

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En cuanto a los cuatro fallecimientos y a las tres pacientes que denunciaron secuelas graves, Cubillos Valencia sostuvo que él no realizaba los procedimientos. En sus palabras: “Yo no hago las cirugías, ya interrogamos internamente a los médicos y le remitimos esa información a las autoridades. La Fiscalía ya sabe quiénes realizaron los procedimientos”.

En su defensa aseguró que “en audiencia desestimaron dos de los cuatro casos. No me pueden responsabilizar a mí por ser dueño y representante de la clínica por la muerte de pacientes, ni siquiera conozco a las personas”. Sobre las lesiones alegadas por las pacientes, afirmó que en la diligencia se exhibieron fotografías y que “no tienen absolutamente nada: No había ni una lesión”.

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El equipo legal del médico dio un parte de tranquilidad a los pacientes - crédito Escorsia y Asociados/Instagram

El equipo legal del médico envió un comunicado en el que subrayó que no se le impuso medida de aseguramiento y que seguirá compareciendo ante las autoridades. “El doctor Cubillos continuará ofreciendo sus servicios con el compromiso y profesionalismo que han caracterizado su trayectoria”. Además, “seguirá compareciendo ante las autoridades competentes y ejerciendo su derecho de defensa, con plena confianza en que el desarrollo de la investigación permitirá esclarecer los hechos”.

Los detalles de la investigación: sellaron clínica y apartamentos en Santa Bárbara

Los procedimientos quirúrgicos promocionados por Cubillos podían costar hasta 80 millones de pesos, con descuentos del 50%, según la investigación - crédito Fiscalía General de la Nación

En junio de 2026, la Superintendencia de Salud selló la clínica mientras avanzan las indagaciones por denuncias de varios clientes, informó el medio citado. A ese frente se sumó la revisión de presuntas lesiones personales, estafa y homicidio.

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De acuerdo con la Fiscalía, Cubillos Valencia, presuntamente, pedía anticipos de $3.000.000 para programar intervenciones en distintos centros médicos. Además, algunas pacientes eran trasladadas después de las operaciones a inmuebles del barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá, que al parecer no contaban con las adecuaciones ni los protocolos necesarios para actividades médicas.

El diario estableció que Lucas Cubillos, hijo del médico imputado y accionista de una de las clínicas vinculadas a su padre, Clínica Obesidad y Envejecimiento S.A.S., figura como dueño de al menos cuatro apartamentos en el segundo, tercer y cuarto piso del edificio Marasha. Varios de esos bienes fueron allanados por la Secretaría de Salud de Bogotá y la el ente investigativo a comienzos de julio de 2026.

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