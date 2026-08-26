Colombia

Apareció reconocido cirujano plástico señalado de la muerte de 4 de sus pacientes: “No me pueden responsabilizar por ser el dueño”

Gabriel Fernando Cubillos Valencia negó haber cometido delito alguno y rechazó que los apartamentos hubieran sido usados para operar

Se pronunció médico imputado por muerte de 4 pacientes que se realizaron cirugías en clínica estética del norte de Bogotá - crédito Gabriel Cubillos / Página web
Se pronunció médico imputado por muerte de 4 pacientes que se realizaron cirugías en clínica estética del norte de Bogotá - crédito Gabriel Cubillos / Página web
Guardar

La Fiscalía General de la Nación imputó el lunes 24 de agosto de 2026 al médico Gabriel Fernando Cubillos Valencia por la muerte de cuatro pacientes y por las secuelas que habrían sufrido otras tres mujeres tras procedimientos estéticos. Un caso que puso bajo examen paquetes quirúrgicos de hasta $80.000.000, apartamentos usados en la recuperación de pacientes y la operación de una clínica del norte de Bogotá ya intervenida por autoridades de salud.

Las autoridades sostienen que en cuatro casos los pacientes murieron por complicaciones posteriores a las cirugías y que los dictámenes médico-legales establecieron causas relacionadas con afectaciones derivadas de los procedimientos a los que fueron sometidas. La imputación fue por homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales, cargos que no fueron aceptados.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que el médico había ganado reconocimiento entre un sector de la élite bogotana a través de una clínica ubicada en la calle 94 con carrera 21, en el norte de la capital del país.

Cubillos Valencia negó haber cometido delito alguno y rechazó que los apartamentos hubieran sido usados para operar. “La Fiscalía no imputó nada relacionado a esos apartamentos, puesto que no operamos ahí. Son apartamentos a donde llevábamos a algunos invitados y a familiares de los pacientes. Ahí vivían también miembros de mi familia”, dijo a El Tiempo.

Gabriel Cubillos, médico general señalado por pacientes y objeto de investigaciones tras denuncias relacionadas con procedimientos estéticos realizados en Bogotá - crédito Página Web Gabriel Cubillos
Gabriel Cubillos, médico general señalado por pacientes y objeto de investigaciones tras denuncias relacionadas con procedimientos estéticos realizados en Bogotá - crédito Página Web Gabriel Cubillos

Sobre los equipos observados en los videos de los allanamientos, añadió: “Ahí teníamos unos láser que le habíamos vendido a unos médicos. Eso fue lo que se llevaron las autoridades, pero esos equipos no estaban ahí porque operáramos en esos apartamentos. No tiene ninguna lógica que si tenemos dos clínicas para operar, se diga que estamos operando en un apartamento”.

PUBLICIDAD

En cuanto a los cuatro fallecimientos y a las tres pacientes que denunciaron secuelas graves, Cubillos Valencia sostuvo que él no realizaba los procedimientos. En sus palabras: “Yo no hago las cirugías, ya interrogamos internamente a los médicos y le remitimos esa información a las autoridades. La Fiscalía ya sabe quiénes realizaron los procedimientos”.

En su defensa aseguró que “en audiencia desestimaron dos de los cuatro casos. No me pueden responsabilizar a mí por ser dueño y representante de la clínica por la muerte de pacientes, ni siquiera conozco a las personas”. Sobre las lesiones alegadas por las pacientes, afirmó que en la diligencia se exhibieron fotografías y que “no tienen absolutamente nada: No había ni una lesión”.

El equipo legal del médico dio un parte de tranquilidad a los pacientes - crédito Escorsia y Asociados/Instagram
El equipo legal del médico dio un parte de tranquilidad a los pacientes - crédito Escorsia y Asociados/Instagram

El equipo legal del médico envió un comunicado en el que subrayó que no se le impuso medida de aseguramiento y que seguirá compareciendo ante las autoridades. “El doctor Cubillos continuará ofreciendo sus servicios con el compromiso y profesionalismo que han caracterizado su trayectoria”. Además, “seguirá compareciendo ante las autoridades competentes y ejerciendo su derecho de defensa, con plena confianza en que el desarrollo de la investigación permitirá esclarecer los hechos”.

Los detalles de la investigación: sellaron clínica y apartamentos en Santa Bárbara

Los procedimientos quirúrgicos promocionados por Cubillos podían costar hasta 80 millones de pesos, con descuentos del 50%, según la investigación - crédito Fiscalía General de la Nación
Los procedimientos quirúrgicos promocionados por Cubillos podían costar hasta 80 millones de pesos, con descuentos del 50%, según la investigación - crédito Fiscalía General de la Nación

En junio de 2026, la Superintendencia de Salud selló la clínica mientras avanzan las indagaciones por denuncias de varios clientes, informó el medio citado. A ese frente se sumó la revisión de presuntas lesiones personales, estafa y homicidio.

De acuerdo con la Fiscalía, Cubillos Valencia, presuntamente, pedía anticipos de $3.000.000 para programar intervenciones en distintos centros médicos. Además, algunas pacientes eran trasladadas después de las operaciones a inmuebles del barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá, que al parecer no contaban con las adecuaciones ni los protocolos necesarios para actividades médicas.

El diario estableció que Lucas Cubillos, hijo del médico imputado y accionista de una de las clínicas vinculadas a su padre, Clínica Obesidad y Envejecimiento S.A.S., figura como dueño de al menos cuatro apartamentos en el segundo, tercer y cuarto piso del edificio Marasha. Varios de esos bienes fueron allanados por la Secretaría de Salud de Bogotá y la el ente investigativo a comienzos de julio de 2026.

Temas Relacionados

Gabriel Fernando CubillosCirugías estéticasMuerte pacientesClínica Láser SurgicalFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mafe Carrascal radicó derecho de petición contra el gobierno de Abelardo de la Espriella por regreso de la fumigación aérea: “Esto es gravísimo”

La representante del Pacto Histórico advirtió que la estrategia del Gobierno pone en peligro el ambiente y la salud rural, mientras reclama mayor inversión en alternativas económicas

Mafe Carrascal radicó derecho de petición contra el gobierno de Abelardo de la Espriella por regreso de la fumigación aérea: “Esto es gravísimo”

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

El equipo dirigido por Pablo Repetto buscará dar el golpe para entrar en los 8 mejores equipos de América de la “Gran Conquista”

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

El cuadro “Azucarero” visitará al “Verdolaga” en uno de los partidos más destacados de la fecha

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 26 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 26 de agosto

Huelga en el Deportivo Pereira: jugadores anunciaron cese de actividades por falta de salarios

El sismo del 10 de agosto provocó algunos problemas estructurales en el Hernán Ramírez Villegas, que sumado a los retrasos de la remodelación, dejan al estadio inutilizable

Huelga en el Deportivo Pereira: jugadores anunciaron cese de actividades por falta de salarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Carlitos Vargas, el presentador de ‘La Red’, anunció que se alejará de las redes sociales: “A veces me lleno de odio”

Carlitos Vargas, el presentador de ‘La Red’, anunció que se alejará de las redes sociales: “A veces me lleno de odio”

Iván Marín quedó fuera de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: este fue su error en la preparación del cerdo

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

Blessd sorprendió a sus fanáticos tras anunciar una nueva colaboración con Anuel AA, en medio de su gira por Latinoamérica

Tricky, leyenda del trip-hop y de los años 90, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Deportes

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Técnico del Deportes Tolima pidió disculpas a la hinchada tras la eliminación de la Copa Libertadores: “Hay que tener un equipo consolidado”

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II