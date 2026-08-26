Adulto mayor sorprendió en redes con curioso accesorio que tiene su bastón: “Más preparado que 10″

Un video viral en TikTok mostró a un adulto mayor con un bastón equipado con una luz en la parte superior - crédito @

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Los objetos diseñados para facilitar la movilidad de los adultos mayores también pueden incorporar funciones que buscan hacer más práctico su uso cotidiano.

Así quedó demostrado en un video que comenzó a llamar la atención en redes sociales, en el que un adulto mayor aparece mostrando un particular bastón equipado con una luz en la parte superior.

La grabación, publicada en TikTok por la cuenta @valeriatoro3152 muestra al hombre dentro de una vivienda mientras sostiene el elemento y enseña algunos de sus detalles.

En un primer momento, el protagonista manipula el bastón y parece prepararlo para mostrar una de sus funciones. Segundos después, activa la luz ubicada en la parte frontal, que genera un destello bastante intenso hacia la cámara y permite observar con mayor claridad el funcionamiento del accesorio.

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Un video en TikTok muestra a un adulto mayor con un bastón que incorpora una luz frontal y llama la atención - crédito @valeriatoro3152/tiktok

Las imágenes permiten ver que fue una nieta la que tuvo el detalle con su abuelo con el fin de darle algo más que un aparato de apoyo para caminar, pues cuenta con varios detalles tecnológicos que le sirven al adulto mayor para hacerle la vida más fácil y amena.

Es por eso que el detalle que terminó llamando la atención de los usuarios aparece sobre el propio video, que es cuando se hace referencia a las funciones adicionales: “Y el bastón con la emisora, quedó montado”.

Los bastones son utilizados habitualmente como elementos de apoyo para mejorar la estabilidad y facilitar los desplazamientos de personas que tienen dificultades para caminar. En este caso, el objeto mostrado en el video incorpora una característica adicional que puede resultar práctica, especialmente en lugares con poca iluminación.

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La luz frontal permite que quien utiliza el bastón pueda contar con iluminación durante sus desplazamientos, una función que puede ser especialmente útil al caminar de noche, desplazarse por espacios con poca visibilidad o buscar objetos en determinados lugares, especialmente cuando están solos.

El bastón con luz que se robó las miradas en TikTok y dejó a más de uno con curiosidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en el video no se hace publicidad ni se ofrece mayor información sobre la marca, el precio o el lugar donde fue adquirido el bastón, la joven que publicó el clip respondió en los comentarios con el nombre del sitio debido a que una internauta le expresó su interés en conseguir un elemento similar para un familiar suyo.

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“Dotamédicos en Pereira”, indicó Valeria Toro.

La particularidad del bastón también generó una ola de comentarios entre los usuarios, muchos de los cuales reaccionaron con ternura y humor al ver al adulto mayor tan entusiasmado con su nuevo accesorio.

Entre las respuestas que aparecen en la publicación se leen comentarios como: “Que ternura el abuelo contento con su bastón”, “Necesito uno para mi abuelo” y “Es como una pc gamer para los viejitos”.

Otros usuarios incluso bromearon con la posibilidad de compartir un rato con el protagonista. “¿Me presta un ratito a tu abuelo? Lo llevo a misa con su bastoncito”, escribió una persona, mientras otra señaló: “Toca que cobres la publicidad porque ese lugar va a tener muchas ventas después de este video”.

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La reacción en redes sociales reflejó curiosidad por un bastón adaptado que incorpora funciones adicionales de uso cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alegría del hombre también fue uno de los aspectos que más comentarios despertó. “Él todo feliz con su bastón nuevo”, escribió otro internauta, mientras alguien más reaccionó entre risas: “Ahhh nooo, más preparado que 10 jajaja. Que nos muestre su colección de linternas”.

Finalmente la publicación se llenó de elogios porque el señor aparece al final del video bailando la música que suena desde su bastón y celebrando.

Las respuestas muestran que, más allá de la curiosidad por el objeto, buena parte de los usuarios terminó destacando la felicidad del adulto mayor mientras mostraba su bastón frente a la cámara. El tono de las reacciones convirtió una demostración de pocos segundos en un momento cercano y divertido para quienes encontraron el video en redes sociales.

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