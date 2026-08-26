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Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, afirmó hasta cuándo utilizará al colombiano Nelson Deossa

El equipo verdiblanco venció a Valencia 1-0 con la titularidad de ese volante colombiano y del ‘Cucho’ Hernández

Nelson Deossa, futbolista colombiano, anotó este golazo en el partido amistoso ante Arsenal, actual campeón de la Premier League de Inglaterra - crédito Premier Sports
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El futuro de Nelson Deossa en el Real Betis volvió a quedar en el centro de la conversación después de la victoria 0-1 sobre Valencia en Mestalla.

En medio de un mercado de fichajes que todavía no termina —y en el que el volante colombiano ha aparecido como uno de los nombres con opciones de salir del club español—, Manuel Pellegrini tomó una decisión que funcionó como mensaje: lo puso como titular y le dio los 90 minutos en el partido pendiente de la primera jornada de LaLiga EA Sports.

La situación de Deossa ha tenido varios capítulos durante este mercado. El colombiano llegó al Betis procedente de Monterrey y tiene contrato vigente hasta mediados de 2030, pero desde hace semanas se habla de una posible transferencia. La intención del club, según las informaciones que surgieron durante el periodo de negociaciones, era recuperar buena parte de la inversión realizada por el jugador, mientras diferentes equipos aparecieron como interesados en sus servicios.

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Nelson Deossa seguirá siendo utilizado por Manuel Pellegrini mientras siga perteneciendo al equipo, independiente de sus rumores - crédito Marcelo Del Pozo/Reuters
Nelson Deossa seguirá siendo utilizado por Manuel Pellegrini mientras siga perteneciendo al equipo, independiente de sus rumores - crédito Marcelo Del Pozo/Reuters

Los equipos que han estado interesados en Nelson Deossa

Uno de los primeros destinos que tomó fuerza fue River Plate. El conjunto argentino llegó a presentar una propuesta por el mediocampista colombiano, aunque las condiciones no terminaron de convencer al Betis. De acuerdo con TyC Sports, River había planteado una oferta cercana a siete millones de euros por el 80 % de los derechos, mientras que inicialmente desde España se manejaba una exigencia de diez millones por la totalidad del pase.

Después apareció con fuerza Vasco da Gama. El club brasileño avanzó en las conversaciones con el Betis e incluso se habló de un acuerdo para una operación que contemplaba un préstamo con opción de compra. La propuesta rondaba los ocho millones de euros fijos, con variables que podían llevar el monto hasta los diez u once millones.

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Sin embargo, esa posibilidad tampoco llegó a concretarse. Las dificultades relacionadas con la situación institucional y las garantías financieras del Vasco frenaron el negocio, mientras que posteriormente también surgieron diferencias respecto a las condiciones contractuales del propio futbolista. En ese escenario, River y otros clubes volvieron a aparecer como alternativas.

Nelson Deossa
Nelson Deossa entraría en boca de algunos de los clubes más importantes de América Latina para el próximo mercado de fichajes - crédito @MatteMoretto/X

¿Qué dijo Manuel Pellegrini sobre Nelson Deossa?

Por eso, la presencia de Deossa ante Valencia adquiere relevancia. Pellegrini no solamente decidió mantenerlo entre los titulares, sino que confió en él durante todo el encuentro. El colombiano fue uno de los futbolistas que permanecieron en cancha mientras el técnico realizaba modificaciones para buscar el triunfo, que finalmente llegó con el gol de Pablo García en el minuto 83.

Después del partido, el entrenador fue directo cuando le preguntaron por la situación de los jugadores que podrían abandonar el plantel. “Mientras estén en el plantel yo los voy a usar, ya sea Pablo García o Nelson Deossa. Cada jugador que sale puede debilitar el plantel si no se suple bien. Ojalá haya las menos salidas posibles”, manifestó Pellegrini.

La declaración permite entender hasta cuándo utilizará al colombiano: mientras Deossa continúe siendo jugador del Betis, tendrá posibilidades de jugar. Es decir, Pellegrini no está dejando al mediocampista al margen mientras se resuelve su futuro, sino que lo considera una alternativa disponible para la temporada.

Manuel Pellegrini es director técnico del Real Betis desde julio de 2020 - crédito Cathal Mcnaughton/Reuters
Manuel Pellegrini es director técnico del Real Betis desde julio de 2020 - crédito Cathal Mcnaughton/Reuters

Las estadísticas de Nelson Deossa

Además, no es la primera señal del técnico chileno. Antes del compromiso contra Valencia, Pellegrini había explicado que Deossa puede desempeñarse como mediocampista o por banda, destacando su dinámica, remate y juego aéreo. También señaló que el colombiano es “uno más del plantel” y que sabe qué debe hacer cuando le corresponde jugar.

Los números respaldan que Deossa ha tenido participación con el equipo verdiblanco. El volante de 26 años acumula 34 partidos con el Betis, 17 de ellos como titular, además de una asistencia en la goleada 1-4 contra Torrent CF por la Copa del Rey. Sus goles con el club, hasta ahora, han llegado en encuentros amistosos.

Ahora, el panorama vuelve a cambiar. El Betis comenzó LaLiga con dos victorias por 1-0, ante Real Sociedad y Valencia, y comparte el liderato con Sevilla, ambos con seis puntos. En ese contexto, Pellegrini parece querer contar con todas sus piezas mientras el mercado siga abierto. Deossa, por ahora, es una de ellas.

El colombiano tendrá que esperar para conocer si finalmente continuará en España o si aparece una oferta que cambie el escenario. Mientras eso ocurre, la postura del entrenador está clara: si Nelson Deossa sigue en el Real Betis, Manuel Pellegrini lo utilizará.

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