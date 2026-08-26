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Adolfo ‘El Tren’ Valencia, leyenda del fútbol colombiano, aconsejó a Julián Álvarez en medio de su salida del Atlético de Madrid para el Barcelona

El delantero colombiano jugó la temporada 1993-94, mientras que el argentino llegó en agosto de 2024

El exfutbolista profesional Adolfo Valencia le aconsejó a Julián Álvarez que se quedara en el Atlético de Madrid y no saliera para le Barcelona - crédito Súper Depor Radio
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La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid entró en una etapa de máxima tensión durante el tramo final del mercado de fichajes de 2026. El delantero argentino manifestó públicamente su deseo de salir del conjunto español para jugar en el FC Barcelona, pero la institución rojiblanca se mantuvo firme en su decisión de no facilitar su llegada a un rival directo de LaLiga.

El conflicto, que se extendió durante varias semanas, terminó trasladándose al terreno de juego y a la relación del atacante con los aficionados.

El episodio más reciente ocurrió el domingo 23 de agosto, cuando el Atlético de Madrid empató 2-2 con Villarreal en el estadio Metropolitano. Álvarez fue recibido con silbidos desde el anuncio de las alineaciones y también fue abucheado durante el partido. Ingresó al campo en el minuto 66 y tampoco escapó a los reproches de una parte de la grada.

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Después del encuentro, además, el argentino no participó del habitual saludo con los aficionados. Diego Simeone explicó posteriormente que la decisión de enviarlo directamente al vestuario no correspondió al futbolista, sino al club, que buscó evitar que la situación con los hinchas aumentara de tensión.

En medio de este panorama, una voz conocida para el Atlético de Madrid apareció para aconsejar al delantero. Adolfo ‘El Tren’ Valencia, exfutbolista colombiano que tuvo un destacado paso por el conjunto rojiblanco, habló en SuperDeporRadio y consideró que Álvarez debería permanecer en el equipo y buscar una reconciliación con la afición.

Julián Alvarez se fue del campo sin saludar a la afición con el equipo Atlético de Madrid - crédito Kiko Huesca/EFE
Julián Alvarez se fue del campo sin saludar a la afición con el equipo Atlético de Madrid - crédito Kiko Huesca/EFE

¿Qué haría ‘El Tren’ Valencia en la posición de Julián Álvarez?

Yo le diría a Julián Álvarez que se quede ahí porque es un jugador que hizo goles interesantes, le dio muchas cosas al Atlético de Madrid y es buen jugador. El equipo lo necesita. Eso es cuestión de diálogo y que le caiga en razón”, afirmó el exdelantero en el medio mencionado.

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La recomendación de Valencia también apunta directamente a la relación entre el atacante y los hinchas. Para el colombiano, Álvarez todavía tiene la posibilidad de cambiar el ambiente que se vive en el Metropolitano, pero para ello considera necesario que el jugador dé un paso hacia la afición.

Él tiene que coger a la afición, pedir una disculpa y empezar a jugar para el equipo, como lo estaba haciendo antes, con ganas”, señaló ‘El Tren’ durante la conversación con SuperDeporRadio.

El exjugador colombiano también puso sobre la mesa su propia experiencia para explicar por qué considera que Álvarez debería continuar bajo las órdenes de Simeone. En su opinión, la presencia del entrenador argentino es otro elemento que el delantero debería valorar antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

Primero me quedaba porque tengo a mi compatriota que es Simeone y si lo pidió es porque sabe”, manifestó Valencia. El colombiano agregó una idea que considera fundamental para cualquier futbolista: “Uno tiene que también salir por la puerta grande. Eso piensa un buen jugador y el jugador que tiene la mente, y Julián la tiene, porque uno no escucha de él malas cosas, es un buen chico”.

El Tren Valencia
El jugador colombiano Adolfo Valencia le anotó tres goles al Barcelona mientras vistió la camiseta de Atlético de Madrid, en la década de los 90 - crédito Club Atlético de Madrid

¿Cuánto está pidiendo Atlético de Madrid por Julián Álvarez?

La postura del Atlético tampoco ha cambiado. El club estableció el 20 de junio como fecha límite para recibir una oferta de 150 millones de euros por el argentino, pero aquella operación no se concretó. Después, Álvarez hizo público su deseo de abandonar la institución, mientras que la dirigencia rojiblanca decidió mantener su posición.

El Barcelona, además, comenzó a analizar otras posibilidades ante la dificultad de concretar la operación. El club catalán ha empezado a desistir de la incorporación del argentino, mientras el Atlético mantiene su negativa a negociar con el conjunto azulgrana.

En paralelo, el Arsenal aparece como una alternativa para el futuro del atacante. El conjunto inglés ha mostrado interés y el Atlético estaría dispuesto a escuchar una propuesta de ese mercado, aunque Álvarez tendría como prioridad jugar en Barcelona.

Adolfo 'El Tren' Valencia jugó en el Atlético de Madrid durante la temporada 1994-1995, mientras que Álvarez llegó en agosto de 2024 - crédito AFP
Adolfo 'El Tren' Valencia jugó en el Atlético de Madrid durante la temporada 1994-1995, mientras que Álvarez llegó en agosto de 2024 - crédito AFP

Por ahora, el delantero deberá afrontar una situación que Valencia considera solucionable dentro de la cancha. El colombiano entiende que el respaldo de la afición puede recuperarse con rendimiento y goles, mientras el Atlético necesita al argentino para afrontar la temporada.

Yo me quedaba por Simeone”, insistió ‘El Tren’ en SuperDeporRadio, en un mensaje que resume su consejo para Álvarez: permanecer, dialogar con los hinchas y demostrar en el campo las razones por las que el Atlético decidió convertirlo en una de las piezas principales de su proyecto.

¿Cuándo es el próximo partido de Atlético de Madrid?

El próximo compromiso del argentino será el sábado 29 de agosto, cuando Atlético de Madrid visite a Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Será una nueva oportunidad para que Álvarez empiece a modificar una relación que, por ahora, atraviesa uno de sus momentos más complicados desde su llegada al fútbol español.

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