Dos mujeres fueron capturadas con droga adherida a su cuerpo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: llevaban 10 kilos de estupefacientes

Policía Nacional captura a dos mujeres con droga en Aeropuerto El Dorado - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

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La Policía Nacional de Colombia incautó un cargamento de droga en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, destinado a Cali. El hallazgo se produjo cuando las cámaras de seguridad detectaron movimientos inusuales en dos pasajeras, lo que motivó la intervención de los uniformados.

Las mujeres fueron interceptadas y, tras una revisión personal, los agentes hallaron 18 paquetes adheridos a sus cuerpos. El contenido de los paquetes sumaba 5.445 gramos de cocaína y 4.315 gramos de marihuana.

Ambas detenidas, una colombiana y una extranjera, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación acusadas de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La vigilancia tecnológica en terminales aéreas fue clave para impedir el traslado de las sustancias y asegurar la incautación.

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Este caso resalta la importancia del monitoreo constante en los aeropuertos para combatir el tráfico interno de estupefacientes y la diversificación de métodos empleados por quienes intentan burlar los controles de seguridad. Las autoridades investigan si existe una red más amplia vinculada al intento de traslado.

El caso vuelve a poner en primer plano la estrategia de control en terminales aéreas, enfocada en la prevención y el combate directo al tráfico de estupefacientes en Colombia. Las investigaciones continuarán para determinar si existe una red más amplia detrás del intento de traslado de los estupefacientes.

Con 10 kilos de droga adherida en su cuerpo fueron capturadas dos mujeres en El Dorado - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Cayó español que se hacía pasar como piloto: llevaba 10 kilos de cocaína adheridos al cuerpo

La Policía Antinarcóticos de Colombia capturó a Carlos Barbería Hernando, ciudadano español, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cuando intentaba viajar a Barcelona con 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo. Para intentar evadir los controles, el detenido se hizo pasar por piloto de una aerolínea internacional, vistiendo un uniforme que presentó inconsistencias tanto en talla como en accesorios.

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La alerta se generó durante los controles aplicados al personal técnico de vuelo, donde los agentes decidieron realizar un escaneo corporal. El análisis reveló cinco paquetes y una faja de sujeción, confirmando la presencia de la droga tras una inspección manual. La sustancia tenía como destino centros de distribución en Europa.

Según las autoridades, el individuo había realizado en el pasado un curso de formación como piloto, aunque no estaba habilitado ni registrado como profesional en la autoridad aeronáutica española. Este antecedente facilitó la elaboración de su disfraz para intentar burlar la seguridad.

Ahora, la investigación busca determinar si el uso de uniformes de tripulación responde a una modalidad frecuente en organizaciones narcotraficantes o si fue una estrategia puntual. La Policía Nacional ha solicitado colaboración a las autoridades españolas para esclarecer posibles antecedentes del detenido en casos similares.

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Un hombre de nacionalidad española quedó bajo custodia tras intentar hacerse pasar por tripulante de una aerolínea, ocultando paquetes de clorhidrato de cocaína bajo su ropa en el principal aeropuerto de Colombia - crédito @PoliciaColombia / X

Durante 2026, el aeropuerto El Dorado de Bogotá ha registrado múltiples incautaciones de droga que reflejan la sofisticación de las redes de narcotráfico y el fortalecimiento de los controles policiales.

Entre los hechos más destacados se encuentra el hallazgo de una maleta abandonada con 8,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína, cuyo destino era Toronto, Canadá. El equipaje, sin identificación, fue detectado gracias a la intervención de un canino policial y la prueba de Narcotex confirmó la presencia de la sustancia. Además, se encontraron dos dispositivos GPS en la maleta. Las autoridades informaron que, en lo que va del año, se han incautado cerca de 15 kilogramos de cocaína en la terminal aérea principal de Colombia, como resultado de inspecciones rutinarias y acciones de prevención y control.

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En otro operativo, la Policía Nacional frustró el envío de más de 3 kilogramos de cocaína a Australia, ocultos en aros de baloncesto, y decomisó 84 kilos de marihuana que pretendían ser enviados a San Andrés, camuflados en transformadores de energía. El uso de equipos caninos fue clave en la detección de estos cargamentos.

En marzo, se registró la incautación de 60 kilos de marihuana en el equipaje de cinco personas, cuatro de ellas estadounidenses, antes de abordar un vuelo a Sao Paulo, Brasil. Días después, la Policía confiscó 71 kilos de clorhidrato de cocaína camuflados en un cargamento de flores con destino a Estambul, Turquía.

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Golpe al envío de drogas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el olfato de Kira permitió el decomiso de casi 100 kilos de marihuana - crédito Mebog

El operativo más significativo hasta el momento ocurrió el 21 de marzo, cuando las autoridades hallaron 282 kilos de cocaína ocultos en frascos de impermeabilizante, en un envío dirigido a San Andrés. La droga fue detectada por el perro antinarcóticos París y se calculó un impacto de 2.500 millones de pesos a las finanzas del narcotráfico.