Más de 100 Emberá Katío llegan desplazados a Medellín tras huir de la violencia en Chocó

Un grupo de personas, incluyendo una madre con su bebé, camina por un sendero rural llevando sus pertenencias, parte del desplazamiento forzado en Colombia debido a la violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 100 integrantes de la comunidad Emberá Katío ‘El 90’ llegaron desplazados a Medellín después de huir de la violencia y del asedio de grupos armados en el Chocó. El nuevo caso de derechos humanos fue reportado desde la noche del lunes, cuando el grupo arribó a la capital antioqueña en busca de protección institucional.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, se trata de 35 familias, integradas por 130 personas, entre ellas mujeres en estado de gestación, niños y líderes comunitarios. La comunidad abandonó de manera abrupta su territorio ancestral, ubicado en la vereda Tutunendo, zona rural de Quibdó, por hostigamientos, amenazas e intimidaciones atribuidas al ELN.

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El grupo llegó inicialmente a la Casa de Justicia del Bosque, cerca del Parque de los Deseos, y luego fue trasladado a la Casa de Etnias, sede de la Alcaldía de Medellín en el sector de Prado Centro. Allí comenzó la atención institucional con acompañamiento de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos y del Ministerio Público.

Integrantes del ELN - crédito Colprensa

Huyeron tras amenazas y ataques a líderes

El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, explicó que la llegada de la comunidad estaría relacionada con hechos graves ocurridos contra sus liderazgos. “La causa es, al parecer, un asesinato de un líder indígena en el Chocó, así como también hay una persona herida”, señaló el funcionario.

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Según el reporte, el caso hace referencia al homicidio de Luis Ángel Arce Borocuara, ocurrido el 2 de julio de 2026. Arce era líder de la comunidad y trabajaba en programas de infancia. A ese hecho se suma el intento de asesinato de otro líder indígena el 19 de agosto, presuntamente a manos de integrantes del ELN.

La comunidad también denunció hostigamientos y confinamiento por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. Antes de trasladarse a Medellín, sus líderes acudieron a la Gobernación del Chocó para explicar la situación de orden público que enfrentaban. Sin embargo, decidieron salir hacia Antioquia bajo la percepción de que no fueron escuchados frente a la gravedad del problema y sus consecuencias.

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El gobernador de la comunidad, Diego Arce, hermano de Luis Ángel Arce, describió la emergencia como crítica. “Asesinaron a mi hermano, líder de la comunidad, fue hace dos meses y todavía no hemos recibido el apoyo de las instituciones”, dijo. También advirtió que en el territorio quedaron personas mayores que no quisieron abandonar sus pertenencias.

Homicidio en Colombia - crédito archivo Colprensa

Medellín activa atención humanitaria

La Alcaldía de Medellín informó que adelanta un acompañamiento integral para las familias desplazadas. Arcila explicó que el primer paso será realizar un diagnóstico base, entregar ayudas humanitarias y avanzar en la caracterización con el Ministerio Público, de acuerdo con las declaraciones que presente la comunidad.

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“Vamos a hacer un diagnóstico base, ayudas humanitarias y la caracterización con el Ministerio Público de acuerdo a la declaración que presenten, y ya miraremos qué evaluación podemos hacer, si es posible un regreso y revisar todos los temas de seguridad”, señaló el secretario.

La llegada de la comunidad Emberá Katío vuelve a poner en evidencia el impacto de la violencia en territorios indígenas del Chocó, donde los enfrentamientos entre grupos armados han provocado desplazamientos, confinamientos y temor entre la población civil.

Para las autoridades locales, la prioridad inmediata será garantizar alojamiento, alimentación, atención diferencial y protección a las familias que llegaron a Medellín. Sin embargo, el retorno dependerá de una evaluación de seguridad en su territorio de origen y de garantías reales para quienes huyeron de amenazas, ataques y restricciones impuestas por los actores armados.

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Mientras avanza la atención en la Casa de Etnias, la comunidad espera una respuesta que no se limite a la emergencia inmediata. Sus líderes reclaman presencia institucional, protección para quienes permanecen en el territorio y medidas que permitan evitar nuevos desplazamientos forzados desde la zona rural de Quibdó.