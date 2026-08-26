Colombia

Más de 100 Emberá Katío llegan desplazados a Medellín tras huir de la violencia en Chocó

La comunidad salió de la zona rural de Quibdó por amenazas, hostigamientos y ataques contra líderes presuntamente atribuidos al ELN

Vista trasera de un grupo de personas caminando por un camino de tierra, con una mujer llevando un bebé en un portabebés, cargando sus pertenencias.
Un grupo de personas, incluyendo una madre con su bebé, camina por un sendero rural llevando sus pertenencias, parte del desplazamiento forzado en Colombia debido a la violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Más de 100 integrantes de la comunidad Emberá Katío ‘El 90’ llegaron desplazados a Medellín después de huir de la violencia y del asedio de grupos armados en el Chocó. El nuevo caso de derechos humanos fue reportado desde la noche del lunes, cuando el grupo arribó a la capital antioqueña en busca de protección institucional.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, se trata de 35 familias, integradas por 130 personas, entre ellas mujeres en estado de gestación, niños y líderes comunitarios. La comunidad abandonó de manera abrupta su territorio ancestral, ubicado en la vereda Tutunendo, zona rural de Quibdó, por hostigamientos, amenazas e intimidaciones atribuidas al ELN.

PUBLICIDAD

El grupo llegó inicialmente a la Casa de Justicia del Bosque, cerca del Parque de los Deseos, y luego fue trasladado a la Casa de Etnias, sede de la Alcaldía de Medellín en el sector de Prado Centro. Allí comenzó la atención institucional con acompañamiento de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos y del Ministerio Público.

Defensa abre líneas directas de denuncia, resaltando el papel ciudadano para ubicar a los cabecillas del ELN - crédito Colprensa
Integrantes del ELN - crédito Colprensa

Huyeron tras amenazas y ataques a líderes

El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, explicó que la llegada de la comunidad estaría relacionada con hechos graves ocurridos contra sus liderazgos. “La causa es, al parecer, un asesinato de un líder indígena en el Chocó, así como también hay una persona herida”, señaló el funcionario.

PUBLICIDAD

Según el reporte, el caso hace referencia al homicidio de Luis Ángel Arce Borocuara, ocurrido el 2 de julio de 2026. Arce era líder de la comunidad y trabajaba en programas de infancia. A ese hecho se suma el intento de asesinato de otro líder indígena el 19 de agosto, presuntamente a manos de integrantes del ELN.

La comunidad también denunció hostigamientos y confinamiento por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. Antes de trasladarse a Medellín, sus líderes acudieron a la Gobernación del Chocó para explicar la situación de orden público que enfrentaban. Sin embargo, decidieron salir hacia Antioquia bajo la percepción de que no fueron escuchados frente a la gravedad del problema y sus consecuencias.

El gobernador de la comunidad, Diego Arce, hermano de Luis Ángel Arce, describió la emergencia como crítica. “Asesinaron a mi hermano, líder de la comunidad, fue hace dos meses y todavía no hemos recibido el apoyo de las instituciones”, dijo. También advirtió que en el territorio quedaron personas mayores que no quisieron abandonar sus pertenencias.

El sicario quedó registrado por cámaras de seguridad - crédito archivo Colprensa
Homicidio en Colombia - crédito archivo Colprensa

Medellín activa atención humanitaria

La Alcaldía de Medellín informó que adelanta un acompañamiento integral para las familias desplazadas. Arcila explicó que el primer paso será realizar un diagnóstico base, entregar ayudas humanitarias y avanzar en la caracterización con el Ministerio Público, de acuerdo con las declaraciones que presente la comunidad.

Vamos a hacer un diagnóstico base, ayudas humanitarias y la caracterización con el Ministerio Público de acuerdo a la declaración que presenten, y ya miraremos qué evaluación podemos hacer, si es posible un regreso y revisar todos los temas de seguridad”, señaló el secretario.

La llegada de la comunidad Emberá Katío vuelve a poner en evidencia el impacto de la violencia en territorios indígenas del Chocó, donde los enfrentamientos entre grupos armados han provocado desplazamientos, confinamientos y temor entre la población civil.

Para las autoridades locales, la prioridad inmediata será garantizar alojamiento, alimentación, atención diferencial y protección a las familias que llegaron a Medellín. Sin embargo, el retorno dependerá de una evaluación de seguridad en su territorio de origen y de garantías reales para quienes huyeron de amenazas, ataques y restricciones impuestas por los actores armados.

Mientras avanza la atención en la Casa de Etnias, la comunidad espera una respuesta que no se limite a la emergencia inmediata. Sus líderes reclaman presencia institucional, protección para quienes permanecen en el territorio y medidas que permitan evitar nuevos desplazamientos forzados desde la zona rural de Quibdó.

Temas Relacionados

Emberá Katíodesplazamiento forzadoChocóMedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: autoridades trabajan para garantizar la atención en la noche y la madrugada

Las conflagraciones son más frecuentes en julio, agosto, diciembre y enero. La Ungrd atienden distintas emergencias reportadas en el país, ocasionadas por el fenómeno de El Niño y otros motivos

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: autoridades trabajan para garantizar la atención en la noche y la madrugada

Multa por hacer una fiesta en casa: esto dicen el Código de Policía y las normas de ruido

En Colombia, estas situaciones están contempladas dentro del marco legal del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Multa por hacer una fiesta en casa: esto dicen el Código de Policía y las normas de ruido

Hallan cuerpo sin vida dentro de una caneca en Ciudad Bolívar: dos personas fueron capturadas

Un tercer involucrado logró escapar durante la intervención policial, mientras la SIJÍN y el CTI adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso

Hallan cuerpo sin vida dentro de una caneca en Ciudad Bolívar: dos personas fueron capturadas

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este martes 25 de agosto

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este martes 25 de agosto

De la Espriella y Galán definen hoja de ruta para Bogotá: seguridad, Metro e infraestructura como prioridades

El encuentro incluyó compromisos para garantizar la continuidad de la Primera Línea del Metro y avanzar en las líneas 2 y 3, además de proyectar una cuarta. También se abordaron el Regiotram del Norte, la PTAR Canoas, vivienda, renovación urbana, servicios públicos y el fortalecimiento de la coordinación entre la Nación, el Distrito y la Fuerza Pública

De la Espriella y Galán definen hoja de ruta para Bogotá: seguridad, Metro e infraestructura como prioridades
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

Blessd sorprendió a sus fanáticos tras anunciar una nueva colaboración con Anuel AA, en medio de su gira por Latinoamérica

Tricky, leyenda del trip-hop y de los años 90, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Los secretos detrás de Fernanda del Carpio en ‘Cien Años de Soledad’: “Gabo estaría superorgulloso de que le dijeran que ese personaje era vomitable”

Omar Courtz anunció su regreso a Colombia con el ‘Por Si Mañana No Estoy World Tour’: fecha, lugar y precios

Deportes

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Deportes Tolima le dijo adiós a la Copa Libertadores 2026: fue eliminado por Independiente del Valle con derrota 3-1 en Quito

Deportes Tolima se llevó una millonada de la Copa Libertadores: este es el premio tras caer ante Independiente del Valle

Adolfo ‘El Tren’ Valencia, leyenda del fútbol colombiano, aconsejó a Julián Álvarez en medio de su salida del Atlético de Madrid para el Barcelona

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, afirmó hasta cuándo utilizará al colombiano Nelson Deossa