Ojo con el Bonfiest Plus que compra: Invima alertó por producto falsificado que puede traer graves riesgos para la salud

La falsificación del medicamento fue confirmada y notificada al Invima por TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario de BONFIEST PLUS® - crédito Invima

Guardar

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de unidades falsificadas de BONFIEST PLUS®, identificadas con el lote 5H6839 y fecha de vencimiento JUN 2027.

La falsificación fue confirmada y notificada al Instituto por TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario del medicamento.

De acuerdo con la información entregada por el Invima, el consumo del producto falsificado representa un riesgo para la salud debido a que se desconoce su contenido real, la concentración de sus componentes y las condiciones bajo las cuales fue fabricado.

El Instituto señaló que una concentración no controlada de principios activos presentes en BONFIEST PLUS®, como el ácido acetilsalicílico y la cafeína, puede aumentar el riesgo de efectos adversos. Entre las consecuencias mencionadas se encuentran hemorragias gastrointestinales, úlceras y alteraciones del ritmo cardíaco.

PUBLICIDAD

Riesgos asociados al producto falsificado

El consumo del producto falsificado puede representar graves riesgos para la salud, debido a que se desconoce su composición real, la concentración de sus componentes y las condiciones bajo las cuales fue elaborado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Invima también advirtió sobre un posible riesgo de intoxicación química debido a la presunta utilización de materiales que no son aptos para el consumo humano con el propósito de imitar el polvo efervescente del medicamento.

“Una dosis no controlada de principios activos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína que contiene el producto BONFIEST PLUS puede incrementar el riesgo de presentar efectos adversos graves, entre ellos hemorragias gastrointestinales, úlceras o alteraciones del ritmo cardíaco. Asimismo, el riesgo de intoxicación química es muy alto al encontrar presuntamente el uso de tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes no aptos para el consumo humano para imitar el polvo efervescente. Nuestra principal preocupación es proteger la salud de quienes puedan tener en sus manos este producto falsificado, por eso, si identifica las características señaladas en esta alerta, no lo consuma y repórtelo inmediatamente al Invima”, señaló William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

PUBLICIDAD

Entre los materiales señalados por el Instituto se encuentran tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos y aglutinantes. La entidad indicó que la utilización de estos elementos estaría relacionada con la elaboración del contenido del producto falsificado.

El Invima aclaró que BONFIEST PLUS® original sí cuenta con autorización sanitaria en Colombia. Se trata de un medicamento en presentación de granulado efervescente en sobres de 5,1 gramos, cuyo registro sanitario vigente es INVIMA 2022M-0004285-R2. La alerta corresponde específicamente a las unidades falsificadas que presentan el lote y la fecha de vencimiento señalados.

Estas son las características para identificar el producto falsificado

Existen varias características que permiten diferenciar el producto falsificado del original, como errores de ortografía en el empaque, menor nitidez, entre otras - crédito Invima

Según la información suministrada por TECNOFAR TQ S.A.S., existen diferencias entre el producto falsificado y el original que pueden ser verificadas en el empaque.

El producto falsificado presenta errores de ortografía, entre ellos las palabras “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”. También tiene números debajo del código de barras que son más grandes y resaltados que los del producto original.

PUBLICIDAD

El empaque irregular es opaco y presenta menor nitidez. Los textos tienen bordes más marcados o una apariencia similar a la negrilla, mientras que el gráfico de burbujas tiene menor visibilidad y contraste frente al fondo azul.

También se identificaron irregularidades en el sellado, como bordes desalineados, arrugas y burbujas de aire, además de la ausencia del sistema abrefácil que está presente en el producto original.

Otra diferencia corresponde a la impresión del lote, que en las unidades falsificadas se observa más definida, oscura, lineal y pixelada.

Invima pidió a los consumidores reportar irregularidades

La entidad solicitó informar sobre establecimientos, páginas web, redes sociales u otros canales que estén distribuyendo o comercializando las unidades falsificadas - crédito Jesús Aviles/Infobae

El Instituto recomendó a las personas que hayan adquirido BONFIEST PLUS® correspondiente al lote 5H6839 y con fecha de vencimiento JUN 2027 revisar las características descritas en la alerta. Ante cualquier indicio de falsificación, pidió suspender inmediatamente el consumo del producto.

PUBLICIDAD

Asimismo, quienes hayan presentado algún evento adverso asociado con el uso del producto deben reportarlo al Invima. La entidad también solicitó informar sobre establecimientos, páginas web, redes sociales o cualquier otro canal en el que se esté distribuyendo o comercializando el producto falsificado.

El Instituto recomendó adquirir medicamentos únicamente mediante establecimientos y canales autorizados, además de verificar su registro sanitario y procedencia. Por su parte, las secretarías de Salud deberán reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde pueda comercializarse el producto y adoptar las medidas sanitarias correspondientes cuando sea identificado.

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los programas institucionales de farmacovigilancia también deberán permanecer atentos a posibles reacciones adversas relacionadas con el producto falsificado y notificarlas al Invima.

PUBLICIDAD