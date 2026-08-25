Mariana Zapata mostró los daños en su edificio tras el terremoto y reflexionó sobre su proceso de recuperación: “El mañana es incierto”

El video publicado en redes sociales expone las grietas en el inmueble y recoge las reflexiones de Mariana sobre la importancia de valorar cada día y priorizar la salud emocional - crédito @mariana.zapata13/ Instagram - @detodoyparatodosmundo/ TikTok

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La influenciadora Mariana Zapata compartió con sus seguidores cómo su vida cambió tras el terremoto que sacudió a Medellín y otras regiones de Colombia el pasado 10 de agosto.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido mostró los daños que sufrió el edificio donde reside y reflexionó sobre el impacto emocional que dejó el sismo, tanto en su entorno como en su bienestar personal.

En una serie de videos publicados en Instagram, donde acumula más de cuatro millones de seguidores, Mariana relató que desde el día del terremoto evitó regresar a su vivienda. El motivo principal fue el temor ante las grietas visibles que aparecieron en el edificio, lo que le generó inseguridad y ansiedad. Aunque la administración del conjunto residencial informó que ingenieros estructurales revisaron el inmueble y concluyeron que no existía peligro para los residentes, la influenciadora confesó que el miedo persistía, lo que la llevó a buscar refugio fuera de su hogar por varios días.

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Mariana Zapata relata el miedo que vivió tras el sismo y vuelve a casa con un mensaje de esperanza - crédito cortesía Canal RCN - @mariana.zapata13/ Instagram

Mariana Zapata no solo compartió su experiencia personal, sino que también se solidarizó activamente con las comunidades más afectadas por el sismo. Viajó hasta el Chocó, región donde se localizó el epicentro, para llevar ayudas humanitarias junto a otros creadores de contenido, como Juanda Caribe. Esta vivencia, según narró, le permitió obtener una nueva perspectiva sobre las prioridades de la vida y el valor de la solidaridad en momentos de crisis.

Al regresar a Medellín, la influenciadora decidió enfrentar sus temores y volver a su apartamento. “Hoy tenemos, mañana no sabemos, la vida puede cambiar en cuestión de segundos y por eso debemos aprender a valorar más, disfrutar nuestro hogar, abrazar a quienes amamos y agradecer por cada día que Dios nos permite vivir y que afortunadamente estoy aquí para contárselos a ustedes”, expresó en uno de sus mensajes.

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Zapata también reflexionó sobre la tendencia a enfocarse en las carencias en lugar de valorar lo que se tiene. Aseguró que el proceso de retomar la normalidad no es inmediato y alentó a quienes, al igual que ella, aún sienten miedo o inseguridad en sus espacios. “Estoy aprendiendo que no tengo que obligarme a estar bien de un día para otro, es un proceso y poco a poco vamos a volver a sentirnos seguros en nuestros propios espacios”, afirmó.

El testimonio de Mariana Zapata resonó entre sus seguidores, muchos de los cuales compartieron historias similares sobre el impacto emocional del terremoto.

Mariana Zapata y Juanda Caribe viajaron al Chocó para entregar ayudas tras el terremoto - crédito @mariana.zapata13/ Instagram

Durante su reciente visita al Chocó, Mariana Zapata se unió a Juanda Caribe para entregar ayudas humanitarias a las familias más afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Ambos creadores de contenido emprendieron una campaña de recolección de fondos y víveres entre sus seguidores, logrando superar los 70 millones de pesos destinados íntegramente a la compra de insumos.

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La pareja documentó en sus redes sociales el proceso de acopio, transporte y distribución de alimentos y provisiones, mostrando desde la organización de los mercados hasta la entrega directa en comunidades necesitadas.

Mariana compartió imágenes en las que se la ve recorriendo las zonas impactadas, dialogando con los habitantes y participando activamente en la entrega de las ayudas. En sus publicaciones, la influenciadora destacó el valor de la empatía y el impacto personal de la experiencia: “Vine al Chocó con el corazón dispuesto a ayudar, pero terminé recibiendo mucho más de lo que imaginaba”. También agradeció la hospitalidad de las familias y el cariño recibido, subrayando que ayudar no depende de la cantidad, sino de la voluntad.

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La pareja, surgida tras su paso por un 'reality', se trasladó al epicentro del sismo para supervisar la entrega de más de 70 millones de pesos en insumos y compartir el proceso con sus seguidores - crédito @mariana.zapata13/ Instagram

La decisión de entregar las donaciones personalmente, sin intermediarios, fue especialmente valorada por las comunidades, que reconocieron la cercanía y el acompañamiento en medio de la emergencia.

La acción solidaria de Mariana y Juanda recibió elogios masivos en redes sociales, donde muchos seguidores resaltaron la importancia de la presencia directa y el ejemplo positivo que dejaron. La experiencia también sirvió para reforzar el compromiso social de ambos, quienes han seguido motivando a nuevas acciones de apoyo y donación.