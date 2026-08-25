Santa Marta está en alerta por nuevo cobro de energía: hoteles advierten impacto en tarifas y empleo

Los hoteles de Santa Marta requieren un alto consumo de electricidad debido al uso permanente de sistemas de aire acondicionado - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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La discusión sobre el costo de la energía empieza a generar inquietud entre los empresarios turísticos de Santa Marta, que temen que un cambio en la factura eléctrica termine reflejándose en el precio de las habitaciones y complique la recuperación del turismo nacional.

El punto de preocupación es la Resolución Creg 101 120 de 2026, mediante la cual se creó un programa transitorio para incentivar el ahorro de electricidad. La medida establece metas individuales de consumo y contempla cobros adicionales para determinados usuarios que superen los límites fijados.

Aunque los hoteleros respaldan promover un uso eficiente de la energía, consideran que la fórmula puede complicar una actividad cuya demanda eléctrica depende directamente de la cantidad de huéspedes, especialmente en una ciudad de clima caliente. Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, explicó a El Tiempo que una de las primeras consecuencias podría sentirse en las cuentas de los establecimientos.

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“Entre mayores costos de operación por este tema, suben los costos”, señaló el dirigente gremial.

Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, expresó las preocupaciones del sector frente al nuevo esquema de cobros- crédito Colprensa

Para un hotel, asumir un incremento de esta naturaleza implica revisar sus márgenes, buscar reducciones en otros gastos o trasladar una parte del valor adicional al cliente. Esta última posibilidad es la que más inquieta al sector, debido al efecto que podría tener sobre las tarifas y la capacidad de Santa Marta para competir con otros destinos.

La particularidad de la hotelería, según Cotelco Magdalena, está precisamente en esa relación entre ocupación y consumo. “Un hotel con 30 por ciento de sus habitaciones ocupadas consume considerablemente menos que el mismo establecimiento funcionando al 80 % o 90 %”, dijo Omar García.

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Por esa razón, el gremio cuestiona que los periodos de baja actividad puedan servir como referencia para comparar meses con una ocupación mucho mayor. “Si hay mayor ocupación en el segundo semestre porque vienen puentes festivos, viene la temporada de diciembre y enero, no podemos comparar eso con el mes de mayo o con el mes de febrero”, explicó.

El temor empresarial es que un hotel pueda aplicar medidas de eficiencia energética y, pese a esos esfuerzos, terminar consumiendo más electricidad simplemente porque aumentó el número de huéspedes. En ese escenario, el crecimiento de la actividad turística podría acercar al establecimiento o llevarlo por encima de la meta energética establecida.

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Pero el impacto no se limitaría a los precios. La hotelería sostiene puestos directos en áreas como recepción, cocina, restaurantes, mantenimiento, seguridad, limpieza, administración y atención al huésped. En temporadas altas, además, los establecimientos suelen reforzar sus equipos de trabajo para responder al aumento de la demanda.

La ocupación hotelera puede modificar de manera significativa el consumo de energía de un mismo establecimiento durante el año - crédito Gobernación de Magdalena

“Hay que proteger el empleo formal, porque recuerde que el empleo formal es muy escaso y los hoteleros somos los que estamos contribuyendo a esos contratos formales”, aseguró García. Santa Marta enfrenta además una competencia amplia. Los viajeros pueden comparar precios con Cartagena, San Andrés y otros destinos de sol y playa, así como con opciones internacionales que resultan cada vez más accesibles para los colombianos. “Necesitamos tener una recuperación del turismo nacional, más visitantes, más gente”, explicó García.

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En esa disputa, el precio puede convertirse en un factor decisivo. Una tarifa más alta podría restar atractivo a los hoteles formales frente a apartamentos, casas y habitaciones destinadas al alojamiento turístico. El gremio ha señalado que parte de esa oferta opera sin asumir las mismas obligaciones tributarias, laborales y regulatorias de los establecimientos formalmente constituidos.

Por eso, Cotelco Magdalena resume su preocupación en tres aspectos: “la competitividad, el empleo y la formalidad”. Una diferencia considerable en el valor de una noche puede bastar para que un viajero cambie de establecimiento al momento de comparar alternativas en internet.

El sector turístico de Santa Marta teme que un aumento en los costos de operación afecte la competitividad frente a otros destinos - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta

A las particularidades de la ocupación se suma el clima. Un hotel de Santa Marta, Cartagena o Barranquilla tiene necesidades energéticas diferentes a las de uno ubicado en una ciudad fría. En el Caribe, el aire acondicionado es indispensable en habitaciones y zonas comunes para garantizar condiciones adecuadas a los huéspedes.

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También están los equipos destinados a conservar alimentos y bebidas, como neveras, congeladores y cuartos fríos, además de piscinas, bombas de agua, lavanderías y otros sistemas. Para los hoteleros, esa combinación hace que el consumo energético sea difícil de desligar del nivel de actividad del negocio y mantiene abierta la preocupación por los efectos que los cobros adicionales puedan tener sobre el turismo y el empleo. La situación preocupa al sector hotelero.