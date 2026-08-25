Santa Fe va por la épica: hora y dónde ver el partido ante River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Increíble gol errado de Nahuel Bustos para Santa Fe en el inicio del segundo tiempo de Santa Fe vs. River en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá - crédito ESPN

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Santa Fe buscará dar uno de los golpes más importantes de su historia internacional cuando visite a River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

La serie está abierta después del empate 0-0 registrado en Bogotá y el ganador avanzará a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Vasco da Gama de Brasil.

El compromiso representa un desafío para el conjunto dirigido por Pablo Repetto, que deberá jugar como visitante ante uno de los equipos de mayor tradición del continente. Sin embargo, el empate conseguido en el estadio El Campín dejó al cuadro cardenal con la posibilidad de buscar la clasificación en Argentina y alimentar la ilusión de eliminar al Millonario.

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El partido entre River Plate y Santa Fe se disputará este miércoles 26 de agosto de 2026, desde las 7:30 p. m., hora de Colombia. El encuentro tendrá como escenario el Monumental de Buenos Aires y será transmitido por Dsports y DGO.

Santa Fe formaría con Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpetta y Christian Mafla; Daniel Torres y Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos y Alexis Zapata; con Hugo Rodallega - crédito Santa Fe

River Plate llega con presión

La actualidad de River está marcada por los cuestionamientos. El conjunto argentino atraviesa una etapa irregular y la continuidad de su entrenador, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, está relacionada directamente con el desempeño en la Copa Sudamericana.

El equipo viene de empatar 2-2 contra Vélez Sarsfield después de haber conseguido una ventaja de dos goles. Además, el panorama en los demás torneos no es el esperado: River ya quedó eliminado de la Copa Argentina, está lejos en la tabla anual y tiene dificultades en el Torneo Clausura.

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Por eso, la Copa Sudamericana adquirió una importancia especial. TyC Sports señaló que la clasificación a los cuartos de final es el único escenario que actualmente imaginan en Núñez y advirtió sobre las consecuencias que tendría una eliminación frente a Santa Fe.

“En un ambiente que se ha vuelto algo hostil para Coudet en los últimos partidos, quedar afuera en octavos de final de la Copa Sudamericana sería un golpe demasiado fuerte”, publicó el medio argentino.

Para este encuentro, River tendrá algunas novedades respecto al compromiso de ida. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi fueron convocados y podrían aparecer desde el comienzo. En cambio, Giovanni González, Francisco Ortega y Lucas Beltrán no fueron inscritos para esta fase del torneo continental.

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Santa Fe visitará a River Plate el próximo miércoles 26 de agosto y el partido comenzará a las 7:30 p.m. - crédito Luis Acosta/AFP

Santa Fe quiere dar el golpe

El presidente del club, Eduardo Méndez, calentó la previa con unas declaraciones sobre Thiago Almada. En diálogo con TyC Sports, el dirigente se refirió al rendimiento del argentino en el partido de ida y lanzó una chicana antes del duelo definitivo.

“Yo creo que él se está adaptando y se está acoplando. Ojalá que Almada el próximo miércoles juegue igual que en la ida”, manifestó Méndez.

El presidente cardenal también destacó las diferencias económicas entre ambas instituciones, aunque resaltó la preparación de sus futbolistas. “Ellos tienen jugadores muy valiosos y muy importantes, pero nosotros tenemos los nuestros”, aseguró.

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Santa Fe, además, tendrá algunos regresos para este compromiso. Daniel Torres vuelve a la convocatoria después del golpe sufrido en el partido de ida, mientras que Víctor Moreno reaparece tras superar una lesión. También fueron incluidos Jean Caicedo, Christian Mafla, Emiliano Contreras y Martín Palacios.

El equipo colombiano tendrá bajas importantes por lesión: Andrés Mosquera Marmolejo, Kevin Balanta, Omar Fernández Frasica y Yilmar Velásquez no estarán disponibles.

River Plate formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en defensa; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Thiago Almada en el mediocampo; mientras que Ángel Correa y Sebastián Driussi - crédito AFP

Posibles alineaciones River Plate vs. Santa Fe

River tendría en el arco a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en defensa; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Thiago Almada en el mediocampo; mientras que Ángel Correa y Sebastián Driussi serían los atacantes.

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Santa Fe, por su parte, formaría con Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpetta y Christian Mafla; Daniel Torres y Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos y Alexis Zapata; con Hugo Rodallega como referente ofensivo.

El árbitro central será el uruguayo Esteban Ostojich, acompañado por Nicolás Tarán y Carlos Barreiro como asistentes. José Burgos será el cuarto árbitro, mientras que Leodán González estará a cargo del VAR y Santiago Fernández será el AVAR.