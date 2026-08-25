Colombia

Petro negó que los incendios en Tolima sean provocados por “terroristas de izquierda” y aseguró que hay intereses detrás: “Búsqueda de tierras”

El departamento reporta la mayor cantidad de conflagraciones en el país, con ocho incendios documentados por la Ungrd el 25 de agosto de 2026

El expresidente Gustavo Petro aseguró que habría intereses de Israel detrás de los incendios en Tolima - crédito Luisa González/Reuters
El expresidente Gustavo Petro aseguró que habría intereses de Israel detrás de los incendios en Tolima - crédito Luisa González/Reuters
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El expresidente Gustavo Petro volvió a referirse a los incendios forestales que se registran en Tolima, que es el departamento que actualmente presenta el mayor número de conflagraciones en todo el país (ocho), según reportó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en el balance publicado el 25 de agosto.

De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, algunos de los incendios estarían siendo provocados deliberadamente por criminales que quieren entorpecer el accionar de las autoridades. Además, aseguró que podrían tener nexos con las disidencias de las Farc, por lo cual ya se estableció una recompensa de $100 millones por información que sirva para capturar a los criminales.

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“Se van a tomar medidas para investigar básicamente las manos criminales que puedan estar provocando estos incendios. Se tiene información de que personas presuntamente ligadas a la gran minería ilegal que se presenta en municipios como Ortega o a grupos de narcoterroristas, como las organizaciones de las llamadas disidencias, puedan estar provocando estos incendios para sembrar el caos y distraer la acción de la fuerza pública”, precisó el ministro en una rueda de prensa realizada el 22 de agosto.

Rodrigo Lara - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara, ministro del Interior, aseguró que las disidencias de las Farc podrían estar detrás de los incendios en Tolima - crédito @Rodrigo_Lara_/X

El exmandatario comparó los incendios forestales que se están presentando en el departamento con los que se registran en Argentina, y aseguró que en ningún caso hay personas de izquierda involucradas.

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Incendio forestal en Argentina y en el Tolima Colombia. ¿Tienen algo en común?: Sí. Ambos tienen causa común y no ha sido provocada por supuestos terroristas de izquierda como insinúan Lara (ministro del Interior) y la gobernadora del Tolima (Adriana Magali Matiz Vargas)”, aseveró el ex jefe de Estado en una publicación en su cuenta de X.

Sin proporcionar pruebas, Petro aseguró que en Argentina, los incendios forestales presuntamente responden a intereses de extranjeros que, al parecer, buscan usar la tierra. También mencionó el proyecto “Palantir”, dirigido por el empresario Peter Thiel (fundador de Palantir Technologies).

El presidente Gustavo Petro negó que los incendios en Tolima hayan sido provocados por terroristas de izquierda - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro negó que los incendios en Tolima hayan sido provocados por terroristas de izquierda - crédito @petrogustavo/X

El expresidente afirmó que estas quemas supuestamente beneficiarían a Israel, puesto que estaría en la búsqueda de tierras en el extranjero.

En Colombia también están a punto de firmar el contrato con Peter Thiel y Coronapp y también están los israelíes con total control sobre el gobierno de Abelardo. Su presencia militar en tierra colombiana es de inteligencia. Búsqueda de tierras y recursos naturales para la expansión de su proyecto “Gran Israel””, precisó el exmandatario.

El Tolima es el departamento más afectado por la actual temporada de incendios forestales - crédito @gobertolima/Instagram
Hay ocho incendios forestales en Tolima, que están siendo atendidos por los organismos especializadps - crédito @gobertolima/Instagram

Por otro lado, Petro acusó a la gobernadora de Tolima de señalar de manera equivocada a algunos jóvenes de estar provocando los incendios. Esto, debido a una situación que se presentó en el corregimiento de Gualanday, jurisdicción del municipio de Coello, donde los bomberos y demás organismos especializados estaban apagando un incendio.

Al sitio llegó un grupo de jóvenes que fue confrontado por un ciudadano del corregimiento, que los cuestionó por gritar arengas y, al parecer, no contribuir a la atención de la emergencia. La gobernadora respaldó al ciudadano con un mensaje que publicó en Instagram. Sin embargo, en esa publicación no acusó a los estudiantes de ser responsables del incendio, pero sí afirmó que buscaron convertir la situación en un tema de carácter político.

“Este ciudadano de Gualanday dijo lo que muchos están pensando: mientras nuestros bomberos, la fuerza pública, los organismos de socorro, las instituciones y los campesinos llevan días jugándose la vida para apagar los incendios, no faltan quienes llegan a gritar, señalar, provocar confrontaciones y pretender convertir una emergencia en un escenario político”, escribió la funcionaria en la red social.

La gobernadora del Tolima Adriana Matiz aplaudió la reacción por parte del lugareño que cuestionó la acción del grupo de universitarios, que también llegó a la zona para ayudar a controlar las llamas junto al equipo de voluntarios y autoridades locales - crédito @adrianamatiztol/IG
La gobernadora del Tolima Adriana Matiz aplaudió la reacción por parte del lugareño que cuestionó la acción del grupo de universitarios, que también llegó a la zona para ayudar a controlar las llamas junto al equipo de voluntarios y autoridades locales - crédito @adrianamatiztol/IG

En todo caso, el expresidente aseguró que los jóvenes en cuestión solo tenían un objetivo: ayudar a apagar el incendio. Además, sin exponer ningún tipo de evidencia, aseguró que la mandataria departamental estaría tratando de ocultar a los verdaderos causantes de los incendios.

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