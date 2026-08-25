Capturan a practicante de psicología acusado de abusar sexualmente de un menor de 13 años en un colegio de Itagüí

Un joven de 24 años fue detenido en Amagá tras ser señalado por la Policía de haber agredido sexualmente a un estudiante de 13 años en una institución educativa de Itagüí, luego de tres meses de investigación - crédito Policía Nacional

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La Policía Nacional informó la captura de un joven identificado como Santiago Herrera, practicante de psicología de 24 años, señalado por las autoridades de Antioquia de haber abusado sexualmente de un estudiante de 13 años en una institución educativa de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá.

La aprehensión se produjo luego de tres meses de labores de rastreo e inteligencia, después de que el acusado abandonara el municipio al enterarse de la denuncia en su contra. De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el operativo incluyó la coordinación de la Alcaldía de Itagüí, la Fiscalía General de la Nación y varios organismos de protección infantil.

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Según información oficial, Herrera habría aprovechado su posición dentro de la institución educativa para acercarse a un estudiante de octavo grado.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que el practicante citó al menor bajo el pretexto de conversar sobre quejas presentadas por otros alumnos. Una vez en un aula vacía, el acusado presuntamente utilizó la fuerza para cometer el delito de acceso carnal violento agravado.

La Policía Nacional capturó en Amagá a Santiago Herrera, practicante de psicología señalado por abuso sexual contra un estudiante de 13 años en una institución educativa de Itagüí - crédito Policía Nacional

Apoyo institucional y reacción de las autoridades

La denuncia fue presentada formalmente ante las autoridades, lo que activó el protocolo de protección a menores y permitió iniciar la investigación penal correspondiente. El respaldo de la comunidad escolar, incluyendo directivos, docentes y padres de familia, resultó determinante para la identificación y judicialización del sospechoso.

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“Recibimos todo el apoyo y el respaldo del rector, de los docentes y de los padres de familia, lo que nos permitió identificar e individualizar a este delincuente”, declaró el general Bello.

El procedimiento judicial se realizó bajo los lineamientos del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), con la participación activa de las secretarías de la Mujer, Educación y Salud del municipio de Itagüí. Tras abandonar el área metropolitana, Herrera fue localizado en el municipio de Amagá, donde la policía materializó la orden de captura emitida por la Fiscalía.

La captura de Santiago Herrera se produjo tras tres meses de rastreo e inteligencia, luego de que abandonara Itagüí al conocer la denuncia por abuso sexual - crédito Policía Nacional

Proceso judicial y medidas adoptadas

Luego de su detención, el acusado fue presentado en audiencias de control de garantías, donde un juez declaró legal el procedimiento y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal. La Fiscalía General de la Nación continúa con la investigación para determinar las responsabilidades y circunstancias del caso.

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El alcalde de Itagüí, Diego Torres, reafirmó la política de cero tolerancia frente a cualquier tipo de violencia o abuso contra la niñez en el municipio. “En Itagüí rechazamos de manera contundente cualquier forma de violencia o abuso contra nuestros niños, niñas y adolescentes. No hay espacio para quienes vulneren su integridad y su confianza”, señaló el mandatario.

Contexto regional: cifras y otros casos recientes

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, durante el 2026 se ha logrado la captura de 42 personas sorprendidas en flagrancia por abuso sexual contra menores de edad en la región. Este dato refleja el impacto y la magnitud del problema en el área metropolitana, así como la importancia de la denuncia ciudadana en la rápida actuación de las autoridades.

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La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que en 2026 ya fueron capturadas 42 personas en flagrancia por abuso sexual contra menores, en un contexto que sumó otro caso en Andes, Antioquia - crédito Amnistía Internacional España

En menos de 24 horas tras la captura de Herrera, la Policía reportó la detención en el municipio de Andes, también en Antioquia, de un hombre acusado de abusar sexualmente en repetidas ocasiones de una menor de 13 años con discapacidad cognitiva.

El comandante de la Policía en Antioquia, Luis Fernando Muñoz, informó que el detenido fue puesto a disposición de la justicia bajo cargos de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier sospecha o evidencia de abuso contra menores.