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Nuevas cámaras de fotodetección en Bogotá empezarán a operar el 12 de septiembre en tres corredores viales: detectarán seis infracciones

Los dispositivos usarán radar, lectura de placa y cruce con el Runt, pero solo habrá comparendo cuando un agente revise la evidencia y confirme que cumple requisitos legales

Las nuevas cámaras en Bogotá estarán ubicadas en 9 puntos y sumarán 18 dispositivos en corredores con alta siniestralidad, exceso de velocidad y flujo peatonal - crédito Secretaría de Movilidad
Las nuevas cámaras en Bogotá estarán ubicadas en 9 puntos y sumarán 18 dispositivos en corredores con alta siniestralidad, exceso de velocidad y flujo peatonal - crédito Secretaría de Movilidad
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La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció la instalación de nuevas “Cámaras Salvavidas” (o cámaras de fotodetección) en tres corredores estratégicos de la ciudad: avenidas Las Américas, NQS y El Dorado.

Estos dispositivos, que comenzarán a imponer sanciones desde el 12 de septiembre, detectarán seis tipos de infracciones, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial, proteger la vida y promover el respeto por las normas de tránsito. El dinero recaudado será invertido íntegramente en acciones para fortalecer la seguridad vial y la infraestructura urbana.

Las cámaras, autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuentan con señalización visible en cada punto y tecnología de última generación capaz de detectar múltiples infracciones y realizar análisis inteligentes en tiempo real.

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Según la secretaría, si los conductores cumplen las normas, la operación de estos dispositivos podría salvar hasta 50 vidas y evitar cerca de 900 lesiones en los próximos cuatro años.

Ubicación y alcance de las nuevas cámaras

Las cámaras en Bogotá comenzarán a imponer sanciones desde el 12 de septiembre, tras una fase pedagógica entre el 4 y el 11 de septiembre - crédito Secretaría de Movilidad
Las cámaras en Bogotá comenzarán a imponer sanciones desde el 12 de septiembre, tras una fase pedagógica entre el 4 y el 11 de septiembre - crédito Secretaría de Movilidad

La instalación de las cámaras responde a un análisis técnico que priorizó sectores con alta siniestralidad, exceso de velocidad y presencia de instituciones educativas, hospitales y zonas de elevado flujo peatonal. En las próximas semanas, se instalarán 18 cámaras en 9 puntos nuevos de la ciudad:

  • Avenida NQS - calle 25A
  • Avenida NQS - calle 9 (N-S)
  • Avenida NQS - calle 9 (S-N)
  • Avenida NQS - calle 47A (N-S)
  • Avenida NQS - calle 47A (S-N)
  • Avenida Américas - carrera 58 (E-O)
  • Avenida Américas - carrera 58 (O-E)
  • Avenida El Dorado - carrera 17 (E-O)
  • Avenida El Dorado - carrera 25 (O-E)

La medida hace parte del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura 2024-2027’, que busca fortalecer la prevención y el control en la vía pública para reducir la accidentalidad, especialmente en zonas donde las condiciones de seguridad vial son críticas.

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Fase pedagógica y fecha de inicio de las sanciones

La fase pedagógica en los nuevos puntos se desarrollará entre el 4 y el 11 de septiembre. Durante esa semana, los conductores recibirán información y advertencias sin sanción económica, con el fin de concientizar sobre la importancia de respetar las normas y familiarizar a la ciudadanía con la ubicación de las cámaras.

Cámaras de fotomultas en Bogotá
Los dispositivos registrarán exceso de velocidad, pasar en rojo y falta de revisión técnico-mecánica, con comparendos validados por un agente de tránsito - crédito Ministerio de Transporte

A partir del 12 de septiembre, los dispositivos comenzarán a generar sanciones económicas a quienes sean detectados cometiendo infracciones.

Para garantizar la transparencia, cada punto contará con pasacalles que informarán a los conductores sobre la presencia y ubicación de las cámaras. Las imágenes capturadas serán validadas por un agente de tránsito antes de que se imponga cualquier comparendo.

Seis infracciones detectadas por las cámaras

Las nuevas cámaras tienen la capacidad de registrar evidencias asociadas a las siguientes seis infracciones:

  • C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas - $633.200.
  • C29: Conducir un vehículo a una velocidad superior a la máxima permitida - $633.200.
  • C35: No realizar la revisión técnico-mecánica dentro del plazo establecido - $633.200.
  • D02: Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley - $1.266.100.
  • D04: No detenerse ante una luz roja de semáforo - $1.266.100.

El exceso de velocidad es el factor más relacionado con la gravedad de los siniestros viales en Bogotá. Según los registros, hasta el 31 de julio de 2026 se había reportado un incremento del 33% en las muertes por accidentes de tránsito, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las cámaras buscan revertir esta tendencia junto a otras medidas, como la implementación de resaltos y urbanismos tácticos, que ya han demostrado reducir fatalidades en un 84% y lesiones en un 54% en ciertas zonas intervenidas.

¿Cómo funciona el proceso de fotodetección y comparendo electrónico?

Cuáles son las vías en las que lo pueden multar si sobrepasa los 30 Km - crédito Colprensa
La fotodetección de las cámaras cruza la placa con el Runt y exige la validación de un agente de tránsito antes de emitir un comparendo electrónico - crédito Colprensa

El proceso de fotodetección inicia cuando una cámara identifica una posible infracción. El radar mide la velocidad, el sistema registra la placa y cruza la información con el Runt. Las imágenes y datos (fecha, hora, ubicación) se agrupan en un expediente revisado por un agente de tránsito, quien verifica la claridad de la evidencia y el cumplimiento de los requisitos legales. Si la evidencia es insuficiente, no se genera comparendo.

En caso de que sí, el conductor puede impugnar la sanción presentando pruebas y argumentos ante la autoridad. La expedición de comparendos es competencia exclusiva de la autoridad de tránsito, lo que garantiza, segun la dependencia, el debido proceso y la transparencia.

Destino del dinero recaudado por multas

La Secretaría de Movilidad precisó que los recursos obtenidos por las multas de las Cámaras Salvavidas se destinan a fortalecer la seguridad vial y la protección de la vida en las vías de Bogotá. Entre las acciones financiadas se encuentran:

  • Atención y acompañamiento a víctimas de siniestros viales.
  • Mejoras en infraestructura, señalización y demarcación.
  • Implementación de semáforos con alertas sonoras para personas con discapacidad.
  • Programas de movilidad escolar y seguridad vial para niños.
  • Recuperación del espacio público y construcción de ciclorutas y zonas peatonales.

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