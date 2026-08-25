Deportes

Este será el nuevo formato de la Copa Sudamericana 2027: clubes colombianos estrenarán el cambio

La Conmebol anunció el calendario de sus competencias internacionales para ese año, en el que también se conoció el sistema del certamen que siempre fue criticado

La Copa Sudamericana estrenará formato para la edición 2027, el cual involucra a los clubes colombianos - crédito César Olmedo/REUTERS
La Copa Sudamericana estrenará formato para la edición 2027, el cual involucra a los clubes colombianos - crédito César Olmedo/REUTERS
Guardar

Los clubes colombianos se encuentran en la pelea en la tabla de reclasificación para los certámenes internacionales de 2027, ya sea porque salen campeones de Liga BetPlay o Copa Colombia, incluso ambas, o porque realizaron una buena campaña a lo largo de la temporada.

Ante eso, la Conmebol anunció un nuevo formato de la Copa Sudamericana para su próxima edición, con el objetivo de darle mayor competencia a sus participantes, y eso involucra a los conjuntos cafeteros que llegarán a dicho torneo, pues les ayudará mucho la modificación.

Por Colombia, avanza el campeón de la Copa Colombia, siempre y cuando no llegue a Libertadores por título o ser uno de los dos primeros de la tabla anual, junto con el tercero, cuarto y quinto de la reclasificación que no levantaran títulos en la temporada 2026.

PUBLICIDAD

El formato de la Copa Sudamericana 2027

Desde 2021, la Conmebol realizó el cambio más importante al segundo torneo en importancia del continente, que fue añadirle una fase de grupos por primera vez y suprimir una de las rondas de ida y vuelta, con el objetivo de darle más partidos a sus participantes.

A partir de 2027, la Copa Sudamericana ahora añadirá llaves de ida y vuelta en su ronda preliminar, lo cual es un beneficio para ocho de los 10 países que cuentan con representantes y era una de las peticiones de los aficionados desde hace algunos años, cuando se tenía el anterior sistema.

En diciembre de 2026, se conocerán los partidos de la ronda preliminar de la Copa Sudamericana 2027, ahora con partidos ida y vuelta - crédito César Olmedo/REUTERS
En diciembre de 2026, se conocerán los partidos de la ronda preliminar de la Copa Sudamericana 2027, ahora con partidos ida y vuelta - crédito César Olmedo/REUTERS

La Conmebol estableció a partir de 2023 que la primera fase, que cuenta con los cuatro conjuntos de todos los países excepto Argentina y Brasil, se disputará a un solo duelo en cancha definida por sorteo, lo que provocó críticas porque dos de los participantes de cada nación se irían de manera rápida, así que se retomó el sistema establecido de 2021 a 2022.

PUBLICIDAD

De esta manera, los conjuntos de Colombia disputarán, al menos, dos encuentros en la Copa Sudamericana, lo que ayudará a que tengan una oportunidad mayor para avanzar a la fase de grupos, además del beneficio de los premios económicos por participar y pasar de instancia.

Copa Sudamericana
Nacional, Millonarios, América y Bucaramanga fueron los clubes colombianos que clasificaron a la Copa Sudamericana 2026, además de Santa Fe y Medellín, provenientes de Libertadores - crédito Reuters

Finalmente, la competencia internacional mantendrá el mismo sistema que se ha jugado desde 2023, con los líderes de la ronda de grupos con cupo a octavos de final y los segundos a playoffs contra los terceros provenientes de la Copa Libertadores.

Calendario de Libertadores y Sudamericana

De otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol también anunció el calendario de todas sus competencias para la temporada 2027, en las que se especifican también las fechas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Brasil, entre junio y julio de ese año, y no habrá juegos en esas fechas.

Para empezar, la Copa Libertadores arrancará el martes 2 de febrero, con la ida de la primera fase clasificatoria, y la final se dará el sábado 27 de noviembre, cuya sede se encuentra en estudio por parte de la Conmebol, y bajo el mismo sistema de los últimos años.

Calendario Conmebol 2027
Así quedó el calendario de las copas Libertadores, Sudamericana y Recopa para la temporada 2027 - crédito Conmebol

Con respecto a la Sudamericana, tendrá su pitazo inicial el martes 2 de marzo, con la ida de la primera fase, y la definición del título quedó programada para el sábado 20 de noviembre, cuando Santa Cruz de la Sierra acogerá el encuentro en el estadio Ramón Aguilera, casa de Oriente Petrolero.

Finalmente, la Recopa Sudamericana, que enfrentará a los campeones de la Libertadores y Sudamericana de 2026, tendrán sus dos encuentros los miércoles 17 y 24 de febrero, para coronar al máximo ganador del continente en la temporada y sin afectar su calendario en los otros certámenes internacionales.

Temas Relacionados

Copa SudamericanaClubes colombianos Copa SudamericanaCopa Sudamericana calendarioCopa Sudamericana formato 2027ConmebolColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Periodista deportivo acusado de xenofobia contra hinchas de Millonarios en Medellín ofreció disculpas, pero dijo “no retiro lo dicho”

Edgar “El Bambino” Henao provocó todo un escándalo por aplaudir que no se le permitiera el ingreso a los aficionados ante Águilas porque no tenían cédula expedida en la capital antioqueña

Periodista deportivo acusado de xenofobia contra hinchas de Millonarios en Medellín ofreció disculpas, pero dijo “no retiro lo dicho”

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: hora y dónde ver minuto a minuto en directo de los octavos

El equipo Pijao dejó escapar la oportunidad de irse en ventaja en la serie ante su gente, al perder 1-0 en Ibagué, y ahora debe remontar la serie en Ecuador

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: hora y dónde ver minuto a minuto en directo de los octavos

Santa Fe va por la épica: hora y dónde ver el partido ante River Plate por la Copa Sudamericana 2026

El equipo bogotano va por el triunfo en condición de visita para clasificar a los cuartos de final en “La Otra Mitad de la Gloria”

Santa Fe va por la épica: hora y dónde ver el partido ante River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Eduardo “Chacho” Coudet respaldó al colombiano, que suma un tanto en ocho juegos desde su regreso, y pidió más generación de chances antes de la revancha con Santa Fe por la Copa Sudamericana

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín

Toda concentración de hinchas colombianos en Buenos Aires será dispersada y aquellos que sean detenidos por las autoridades serán incluidos en una lista en donde se registrará a aquellos que tienen prohibido su ingreso

Autoridades argentinas prohibieron el banderazo de hinchas de Santa Fe por lo ocurrido en el partido contra América en El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Eros Ramazzotti aplazó su gira por América hasta 2027 tras una cirugía en las cuerdas vocales: esta es la nueva fecha para Colombia

Eros Ramazzotti aplazó su gira por América hasta 2027 tras una cirugía en las cuerdas vocales: esta es la nueva fecha para Colombia

Robert Farah expresó curiosa disculpa por llamar “animal” a Emiro Navarro en ‘Masterchef Celebrity’: “Me refería a un animal tierno”

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

Mariana Zapata mostró los daños en su edificio tras el terremoto y reflexionó sobre su proceso de recuperación: “El mañana es incierto”

Juliana Calderón lanzó polémica declaración sobre el enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y ‘El Agropecuario’: “No sea morronga”

Deportes

Independiente Santa Fe tendría una baja confirmada para lo que resta del año: es una de las dos contrataciones más recientes

Independiente Santa Fe tendría una baja confirmada para lo que resta del año: es una de las dos contrataciones más recientes

Periodista deportivo acusado de xenofobia contra hinchas de Millonarios en Medellín ofreció disculpas, pero dijo “no retiro lo dicho”

EN VIVO Independiente del Valle vs. Tolima, Copa Libertadores 2026: hora y dónde ver minuto a minuto en directo de los octavos

Santa Fe va por la épica: hora y dónde ver el partido ante River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Técnico de River Plate defendió al colombiano Rafael Santos Borré en medio de su sequía goleadora: “El arco se les va a abrir”