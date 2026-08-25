Este será el nuevo formato de la Copa Sudamericana 2027: clubes colombianos estrenarán el cambio

La Copa Sudamericana estrenará formato para la edición 2027, el cual involucra a los clubes colombianos - crédito César Olmedo/REUTERS

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Los clubes colombianos se encuentran en la pelea en la tabla de reclasificación para los certámenes internacionales de 2027, ya sea porque salen campeones de Liga BetPlay o Copa Colombia, incluso ambas, o porque realizaron una buena campaña a lo largo de la temporada.

Ante eso, la Conmebol anunció un nuevo formato de la Copa Sudamericana para su próxima edición, con el objetivo de darle mayor competencia a sus participantes, y eso involucra a los conjuntos cafeteros que llegarán a dicho torneo, pues les ayudará mucho la modificación.

Por Colombia, avanza el campeón de la Copa Colombia, siempre y cuando no llegue a Libertadores por título o ser uno de los dos primeros de la tabla anual, junto con el tercero, cuarto y quinto de la reclasificación que no levantaran títulos en la temporada 2026.

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El formato de la Copa Sudamericana 2027

Desde 2021, la Conmebol realizó el cambio más importante al segundo torneo en importancia del continente, que fue añadirle una fase de grupos por primera vez y suprimir una de las rondas de ida y vuelta, con el objetivo de darle más partidos a sus participantes.

A partir de 2027, la Copa Sudamericana ahora añadirá llaves de ida y vuelta en su ronda preliminar, lo cual es un beneficio para ocho de los 10 países que cuentan con representantes y era una de las peticiones de los aficionados desde hace algunos años, cuando se tenía el anterior sistema.

En diciembre de 2026, se conocerán los partidos de la ronda preliminar de la Copa Sudamericana 2027, ahora con partidos ida y vuelta - crédito César Olmedo/REUTERS

La Conmebol estableció a partir de 2023 que la primera fase, que cuenta con los cuatro conjuntos de todos los países excepto Argentina y Brasil, se disputará a un solo duelo en cancha definida por sorteo, lo que provocó críticas porque dos de los participantes de cada nación se irían de manera rápida, así que se retomó el sistema establecido de 2021 a 2022.

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De esta manera, los conjuntos de Colombia disputarán, al menos, dos encuentros en la Copa Sudamericana, lo que ayudará a que tengan una oportunidad mayor para avanzar a la fase de grupos, además del beneficio de los premios económicos por participar y pasar de instancia.

Nacional, Millonarios, América y Bucaramanga fueron los clubes colombianos que clasificaron a la Copa Sudamericana 2026, además de Santa Fe y Medellín, provenientes de Libertadores - crédito Reuters

Finalmente, la competencia internacional mantendrá el mismo sistema que se ha jugado desde 2023, con los líderes de la ronda de grupos con cupo a octavos de final y los segundos a playoffs contra los terceros provenientes de la Copa Libertadores.

Calendario de Libertadores y Sudamericana

De otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol también anunció el calendario de todas sus competencias para la temporada 2027, en las que se especifican también las fechas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Brasil, entre junio y julio de ese año, y no habrá juegos en esas fechas.

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Para empezar, la Copa Libertadores arrancará el martes 2 de febrero, con la ida de la primera fase clasificatoria, y la final se dará el sábado 27 de noviembre, cuya sede se encuentra en estudio por parte de la Conmebol, y bajo el mismo sistema de los últimos años.

Así quedó el calendario de las copas Libertadores, Sudamericana y Recopa para la temporada 2027 - crédito Conmebol

Con respecto a la Sudamericana, tendrá su pitazo inicial el martes 2 de marzo, con la ida de la primera fase, y la definición del título quedó programada para el sábado 20 de noviembre, cuando Santa Cruz de la Sierra acogerá el encuentro en el estadio Ramón Aguilera, casa de Oriente Petrolero.

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Finalmente, la Recopa Sudamericana, que enfrentará a los campeones de la Libertadores y Sudamericana de 2026, tendrán sus dos encuentros los miércoles 17 y 24 de febrero, para coronar al máximo ganador del continente en la temporada y sin afectar su calendario en los otros certámenes internacionales.