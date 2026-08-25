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Consejo Nacional Electoral reveló el balance final de la gestión 2022-2026 con novedoso dato sobre los votantes en Colombia

Pese a que el expresidente Petro denunció presunto fraude electoral en la segunda vuelta de los comicios del domingo 21 de junio de 2026, y que dejaron como vencedor a Abelardo de la Espriella, el órgano electoral destacó el aumento de los testigos electorales

créditos CNE | Lina Gasca / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa
créditos CNE | Lina Gasca / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró el periodo 2022–2026 con cifras históricas en materia de participación, vigilancia y transparencia electoral en Colombia.

Así lo comunicaron los magistrados de la entidad, al destacar un crecimiento sustancial tanto en la presencia ciudadana en las urnas como en los mecanismos de control y observación electoral.

Durante este ciclo (mismo periodo del expresidente Gustavo Petro Urrego), el número de actores electorales acreditados aumentó de 724.974 en 2022 a 1.779.266 en 2026, lo que representa 1.054.292 personas adicionales y un crecimiento superior al 145%.

En el caso de los testigos de mesa en las elecciones de Congreso, la cifra pasó de 394.235 en 2022 a 1.053.236 en 2026, registrando un crecimiento del 167,16%.

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La vigilancia técnica también mostró un avance notable. Los auditores de sistemas en las elecciones de Congreso pasaron de 186 en 2022 a 10.720 en 2026, lo que equivale a un aumento de más de 57 veces (+5.663%).

En total, en las jornadas electorales de 2026 fueron acreditados 12.864 auditores de sistemas y más de 41.000 observadores electorales nacionales e internacionales.

La mayor vigilancia estuvo acompañada de una mayor participación ciudadana. En la segunda vuelta presidencial, la participación pasó del 58,17% en 2022 a más del 63,5% en 2026.

En cifras absolutas, cerca de 26,3 millones de ciudadanos votaron en 2026, frente a los 22,7 millones de 2022, lo que representa alrededor de 3,6 millones de votantes adicionales.

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Las autoridades electorales resaltaron que este fortalecimiento de los mecanismos de control y la participación ciudadana fue reconocido tanto a nivel nacional como internacional.

A su vez, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil se destacó la importancia de los testigos electorales, las auditorías y la publicación de actas como herramientas que fortalecen la transparencia de los procesos.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA (Organización de Estados Americanos) resaltó el compromiso cívico de testigos, jurados y organizaciones de la sociedad civil.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó la segunda vuelta presidencial como una elección “transparente y bien organizada” y destacó la fiabilidad y eficacia del sistema de gestión de resultados, en contraposición a lo que ha venido denunciado el expresidente Petro, incluso días antes de finalizar su periodo presidencial el 7 de agosto de 2026, mismo día en que comenzó de manera oficial la administración del jefe de Estado Abelardo de la Espriella.

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