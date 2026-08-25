Falso policía se movilizaba en Bogotá armado, con prendas oficiales y en un carro de alta gama: así lo capturaron

La Policía capturó a un hombre por portar un revólver y usar prendas institucionales en Bogotá - crédito MEBOG

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Una situación que llamó la atención de uniformados durante labores de vigilancia en Bogotá terminó con la captura de un hombre de 55 años que, según las autoridades, se movilizaba por la capital utilizando prendas similares a las de la Policía y portando un arma de fuego.

El procedimiento se realizó en la localidad de Puente Aranda, donde integrantes del CAI Santa Matilde adelantaban actividades de registro y control.

Durante el recorrido, los policías observaron un vehículo de alta gama que circulaba en actitud sospechosa y decidieron detenerlo para verificar a sus ocupantes.

Al acercarse al automóvil, los uniformados encontraron que el conductor llevaba puesta una chaqueta de uso institucional, situación que generó una revisión más detallada del vehículo.

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Capturan en Bogotá a un hombre que llevaba prendas de la Policía y un revólver en su carro - crédito MEBOG

Fue durante ese procedimiento cuando los agentes encontraron un revólver calibre 32, acompañado de munición. De acuerdo con la Policía, el hombre no habría podido justificar legalmente la tenencia del arma ni el uso de las prendas pertenecientes a la institución.

El caso fue explicado por el mayor Camilo Martínez, comandante encargado de la Estación de Policía Puente Aranda, quien entregó detalles sobre el procedimiento realizado por los uniformados.

“La Policía Nacional en la localidad de Puente Aranda logra la captura de un hombre por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y utilización ilegal de prendas de uso privativo de la fuerza pública. Los hechos se registraron cuando una patrulla de vigilancia realizaba las labores de patrullaje en un sector residencial. Observaron a un hombre en un vehículo y quien tenía puesta una chaqueta y una gorra de la institución”, indicó el mayor.

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Según explicó el oficial, los uniformados procedieron a realizar un registro tanto al conductor como al automóvil. La inspección permitió encontrar el arma que llevaba consigo.

“Es allí cuando de inmediato se le practica un registro a personas y al vehículo donde se halla un arma de fuego con tres cartuchos para la misma. Es de anotar que a esta persona le figuran anotaciones por los delitos de falsedad en documento público”, aseguró.

El detalle que encendió las alarmas en Puente Aranda: una chaqueta institucional en un vehículo de alta gama - crédito MEBOG

La Policía indicó que el hombre fue capturado por los delitos de utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas de fuego.

Durante la verificación de los datos del capturado, las autoridades establecieron que el hombre tenía anotaciones por falsedad en documento público e inasistencia alimentaria.

Aunque las autoridades no han establecido por ahora cuál era el propósito de utilizar las prendas institucionales y portar el arma de fuego, la Policía señaló que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para determinar qué pretendía hacer con estos elementos.

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El mayor Martínez explicó que tanto el hombre como los elementos encontrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales: “Esta persona es puesta a disposición de las autoridades competentes junto al arma de fuego y el vehículo incautado. La Policía Nacional continúa adelantando acciones operativas y de control con el fin de prever estos hechos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital”.

Investigan qué buscaba hacer el hombre capturado en Bogotá con ropa oficial y un arma de fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá determinar las circunstancias en las que el hombre obtuvo las prendas de uso institucional, así como establecer el origen y la legalidad del arma encontrada dentro del vehículo.

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Por ahora, la investigación también busca establecer si el detenido pretendía hacerse pasar por integrante de la Policía para cometer alguna actividad ilícita o si los elementos encontrados estaban relacionados con otro propósito.

La captura hace parte de los operativos de registro y control que las autoridades vienen realizando en diferentes sectores de Bogotá para detectar personas que porten armas de manera ilegal o utilicen elementos pertenecientes a organismos de seguridad sin autorización.