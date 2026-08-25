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El gobierno de Abelardo de la Espriella se metió en la polémica por el manejo de la caja de compensación Comfenalco Antioquia: la Ministra del Trabajo exigió investigación por manejo de $1 billón

Natalia López Fuentes señaló la existencia de una estructura de intereses políticos que buscaría apoderarse de los recursos de la caja de compensación

Natalia López Fuentes: “No permitiremos que intereses políticos se apoderen de Comfenalco” - crédito @nlopezfuentes/X
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La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, denunció públicamente una serie de maniobras irregulares dentro de Comfenalco Antioquia que comprometen el manejo de cerca de 1 billón de pesos pertenecientes a los trabajadores antioqueños.

La funcionaria advirtió sobre la posible existencia de una estructura de intereses políticos que, bajo el nombre de “telaraña azul,” buscaría controlar y desviar los recursos de la caja de compensación más importante de la región.

En una comunicación difundida a través de la red social X, la ministra expresó su preocupación por la continuidad de hechos que, a su juicio, “no pueden considerarse simples coincidencias.

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Según López Fuentes, la Superintendencia del Subsidio Familiar intervino recientemente para brindar claridad jurídica y proteger los fondos de la caja. Como parte de estas acciones, el interventor designado suspendió la Asamblea General de la entidad, prevista para el 31 de agosto, con el fin de realizar una exhaustiva revisión financiera, jurídica y administrativa.

Ministra del Trabajo Natalia López denuncia maniobras para desviar fondos de trabajadores en Comfenalco - crédito Ministerio del Trabajo
Ministra del Trabajo Natalia López denuncia maniobras para desviar fondos de trabajadores en Comfenalco - crédito Ministerio del Trabajo

La funcionaria relató que, durante este proceso, se produjo una presunta filtración relacionada con la designación de la nueva dirección administrativa de Comfenalco Antioquia.

De acuerdo con el comunicado oficial, antes de formalizarse el nombramiento, la persona seleccionada fue retirada abruptamente de la entidad tras 16 años de servicio, lo que impidió que asumiera el cargo. Para la ministra, este episodio se suma a una cadena de sucesos que requieren esclarecimiento institucional.

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El Ministerio del Trabajo reportó que, tras la suspensión de la asamblea, se presentaron recursos legales y una acción de tutela. En menos de 24 horas, un juzgado de Heliconia, Antioquia, ordenó mantener la fecha, hora y lugar de la asamblea, así como el orden del día original, pese a la intervención en curso.

“Vamos a entregar todos los hechos y las pruebas a la Fiscalía y a los organismos de control para que investiguen, determinen quiénes están detrás y qué responsabilidades existen,” subrayó López Fuentes.

Natalia López Fuentes exige investigar presunta red política que opera en Comfenalco Antioquia - crédito @nlopezfuentes/X
Natalia López Fuentes exige investigar presunta red política que opera en Comfenalco Antioquia - crédito @nlopezfuentes/X

Destacó que la información recabada incluye señalamientos sobre la posible operación de una estructura de intereses políticos, la denominada “telaraña azul,” que estaría orientada a mantener el dominio sobre Comfenalco Antioquia. El comunicado enfatiza que corresponde a las autoridades competentes verificar estos hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

La ministra López Fuentes enfatizó que “Comfenalco Antioquia no tiene dueño político, es de los trabajadores antioqueños.” Añadió que desde su cartera se mantendrán las acciones de inspección, vigilancia y control para asegurar que el sistema de subsidio familiar cumpla su propósito legítimo de beneficiar a los trabajadores y sus familias.

“No vamos a permitir que intereses particulares se apoderen de la Caja ni de sus recursos. La vamos a defender,” puntualizó la titular de la cartera laboral.

De acuerdo con el comunicado, la intervención y las acciones adoptadas por el Ministerio del Trabajo buscan prevenir el desvío de recursos y garantizar el cumplimiento de la misión social de la caja de compensación.

El monto en cuestión, cercano a 1 billón de pesos, representa una de las reservas financieras más importantes del sistema de subsidio familiar en el país y sostiene programas sociales, educativos y de bienestar para miles de familias en Antioquia.

La ministra Natalia López Fuentes propuso anticipos voluntarios de la prima de servicios del segundo semestre de 2026 para dar liquidez a las familias afectadas por el terremoto - crédito Natalia López Fuentes/Facebook
Natalia López advierte sobre estructura de poder que busca controlar recursos en Comfenalco Antioquia - crédito Natalia López Fuentes/Facebook

Las autoridades judiciales y administrativas deberán analizar las pruebas suministradas por la Superintendencia del Subsidio Familiar y determinar si efectivamente existió una concertación entre actores políticos o administrativos para asegurar el control de la caja.

La investigación incluye la revisión de posibles filtraciones de información, cambios abruptos en la dirección administrativa y actuaciones judiciales que habrían favorecido la continuidad de la asamblea general.

El caso ha generado expectativas sobre la actuación de la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control, quienes serán los encargados de determinar la existencia de responsabilidades penales, administrativas o disciplinarias. Mientras tanto, la ministra reiteró su compromiso con la transparencia y la defensa de los intereses de los trabajadores antioqueños.

El Ministerio del Trabajo instó a la ciudadanía a mantenerse atenta al desarrollo de las investigaciones y aseguró que dará a conocer oportunamente los avances en el proceso de esclarecimiento de los hechos denunciados.

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