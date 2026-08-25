Lina Tejeiro reveló que enfrentó una crisis de salud en su embarazo durante ‘MasterChef Celebrity’ “De verdad quería salir”

Lina Tejeiro revela: el embarazo alteró su desempeño y su salud en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

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La actriz Lina Tejeiro atravesó una crisis de salud durante las grabaciones de MasterChef Celebrity tras descubrir su embarazo, un hecho que marcó su paso por el reality culinario y atrajo la atención de la opinión pública en Colombia.

La intérprete de reconocidas producciones televisivas relató la experiencia en una entrevista televisiva, donde describió los retos físicos y emocionales derivados de su estado de gestación y las exigencias del formato competitivo.

Lina Tejeiro ingresó a la más reciente edición de MasterChef Celebrity durante el primer semestre de 2026, sin conocimiento de su embarazo. Con el avance de las jornadas de grabación, que se extendían desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., comenzaron a surgir síntomas que despertaron sus sospechas. “Un día lo supe, inmediatamente me hice la prueba y hablé directamente con los jefes y les comenté”, explicó la actriz durante la entrevista.

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Lina Tejeiro enfrentó desafíos de salud al descubrir su embarazo mientras participaba en MasterChef Celebrity, hecho que influyó en su permanencia en el reality - crédito cortesía Canal RCN

El diagnóstico, confirmado poco después, fue de hipertiroidismo gestacional, una condición que alteró su metabolismo y redujo de manera considerable sus niveles de energía. La artista mencionó que el cansancio, la fatiga y la somnolencia constante complicaron su desempeño en la competencia. La necesidad de adaptación a nuevas rutinas, sumada a la presión inherente al formato, derivó en un cuadro de agotamiento severo, según describió la propia Tejeiro.

“Yo ya estaba muy cansada, estaba muy agotada; además, se me desarrolló el hipotiroidismo gestacional y eso lo pone a uno mucho más lento, entonces yo estaba en un estado donde todo para mí era lento, yo solo quería dormir, entonces de verdad yo quería salir”, reveló la actriz en entrevista para Buen día, Colombia.

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El diagnóstico de hipertiroidismo gestacional provocó fatiga y agotamiento, dificultando el rendimiento de la actriz en los retos del programa - crédito cortesía Canal RCN

El hipotiroidismo gestacional, el desafío silencioso que enfrentó Lina Tejeiro durante su embarazo

Durante su paso por el reality, Lina Tejeiro fue diagnosticada con hipotiroidismo gestacional, una condición en la que la glándula tiroides produce una cantidad insuficiente de hormonas, fundamentales para el metabolismo y numerosas funciones fisiológicas, según explica Mayo Clinic.

El hipotiroidismo puede duy si esarrollarse de manera progresiva, muchas veces con síntomas iniciales tan leves como el cansancio o la sensibilidad al frío, que suelen confundirse con el estrés cotidiano o el propio embarazo. Sin embargo, en casos como el de Tejeiro, la enfermedad puede avanzar y provocar manifestaciones más notorias, como debilidad muscular, piel seca, aumento de peso y alteraciones en el ciclo menstrual.

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La tiroides, ubicada en la base del cuello, regula el ritmo al que el cuerpo transforma grasas y carbohidratos, controla la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca, e influye en la producción de proteínas. Cuando esta glándula deja de funcionar correctamente, el metabolismo se ralentiza, lo que puede derivar en complicaciones como colesterol alto, afecciones cardíacas y, en mujeres gestantes, mayores riesgos para la madre y el desarrollo del feto. El diagnóstico de hipotiroidismo se confirma mediante análisis de sangre y el tratamiento suele consistir en la administración controlada de hormona tiroidea sintética, ajustada a las necesidades de cada paciente.

La enfermedad suele presentar síntomas leves al inicio, como cansancio y sensibilidad al frío, antes de evolucionar hacia manifestaciones más severas - crédito cortesía Canal RCN

En mujeres embarazadas, el hipotiroidismo sin tratar se asocia con riesgos de parto prematuro, preeclampsia y problemas en el desarrollo neurológico del bebé. Por eso, la correcta identificación de los síntomas y el seguimiento médico son esenciales para garantizar la salud de la madre y el recién nacido, detalla el portal médico.

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Hubo preparaciones que no podía realizar por el embarazo

Las restricciones no solo afectaron su salud física, sino también su rendimiento dentro del programa. Lina reveló además que la manipulación de ciertos ingredientes crudos, como el atún, quedó prohibida por razones preventivas durante su gestación. Esta situación limitó su participación en varios retos culinarios, pues debió evitar la exposición a productos que pudieran poner en riesgo su bienestar o el del bebé.

“A lo último fue difícil porque hay muchas cosas que son crudas, por ejemplo, el atún que nos llevaron y mayonesas que nos exigen ellos o salsas que se hacen con huevo crudo y uno en embarazo no puede comer nada crudo, entonces eran cosas que ya no iba a poder hacer”, detalló Tejeiro.

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Lina Tejeiro buscó apoyo en Emmanuel Restrepo durante el proceso y, pese a sus esfuerzos, fue la cuarta eliminada del concurso - crédito cortesía Canal RCN

Durante el proceso, la intérprete optó por informar sobre su estado a Emmanuel Restrepo, su compañero de competencia, con quien buscó apoyo y acompañamiento ante las dificultades. A pesar de su objetivo inicial de avanzar hasta las etapas finales, Lina Tejeiro terminó su participación como la cuarta eliminada del reality. Su paso por la cocina de MasterChef Celebrity estuvo marcado también por dinámicas de cercanía y tensión con otros concursantes y miembros del jurado, escenas habituales en la dinámica del programa.

La noticia de su embarazo fue confirmada públicamente a finales de abril a través de sus redes sociales, lo que provocó una amplia reacción entre sus seguidores. La actriz aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la percepción pública de la maternidad y los desafíos asociados a las producciones audiovisuales de alto rendimiento. “Se suelen invisibilizar los aspectos más complejos de ambos procesos”, señaló en la conversación televisiva.

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