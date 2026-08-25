Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció nuevo estatuto antiterrorista: estos serían los principales puntos del proyecto que deberá ser aprobado por el Congreso

Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó que presentará al Congreso de la República nuevo estatuto antiterrorista - crédito prensa Fuerzas Militares

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El Gobierno nacional prepara un estatuto antiterrorista para crear una definición legal de “organización terrorista”, establecer una lista de grupos incluidos bajo ese criterio y habilitar herramientas jurídicas específicas frente a estructuras criminales que, según las autoridades, estarían detrás de acciones violentas para afectar la capacidad de respuesta del Estado.

El anuncio del ministro del Interior, Rodrigo Lara, se conoció en medio de la preocupación oficial por los incendios registrados en distintos municipios, en especial en Tolima, donde la administración dice haber detectado patrones que apuntan a una posible acción deliberada. Lara también sostuvo que esos hechos coinciden con acciones violentas atribuidas por el Ejecutivo a disidencias de las Farc que operan en el sur de ese departamento.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que el país tiene tipificado el delito de terrorismo, pero no existe una definición específica de organización para crear un mecanismo formal de inclusión y exclusión de grupos - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Según explicó el funcionario en diálogo con Blu Radio, la propuesta deberá ser presentada ante el Congreso de la República para ser aprobada. El punto de partida, dijo, es que hoy Colombia tiene tipificado el delito de terrorismo, pero no cuenta con una definición específica de “organización terrorista” que permita crear un mecanismo formal de inclusión y exclusión de grupos.

Ese diseño, agregó, tendría que incorporar garantías de debido proceso y derecho a la defensa para las organizaciones o personas que resulten afectadas por una eventual inclusión en la lista. Lara señaló que no sería una decisión discrecional del Gobierno ni del legislador, sino el resultado del mecanismo que fije la propia ley.

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El proyecto prevé lista de grupos, régimen especial y agravación de delitos

El proyecto prevé lista de grupos, régimen especial y agravación de delitos - crédito Reuters

El ministro Rodrigo Lara afirmó que el sistema en estudio contempla listas en las que podrían figurar organizaciones previamente definidas con criterios establecidos por la ley. “Nosotros estamos trabajando en el Ministerio del Interior por instrucción del presidente en un nuevo, o en un estatuto antiterrorista”, sostuvo.

Consultado sobre qué grupos podrían quedar comprendidos, respondió: “No lo digo yo, tampoco lo dice el legislador”. Según su explicación, será el mecanismo previsto en la legislación el que determine qué organizaciones entran o salen de esa lista.

En entrevista con Noticias Caracol, el titular de la cartera precisó que el alcance del estatuto quedará limitado a los grupos incluidos en el listado oficial. “Es un estatuto que procederá únicamente contra organizaciones que estén allí listadas”, afirmó.

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El estatuto antiterrorista busca acciones precisas contra ciertos grupos armados - crédito Alcaldía de Jamundí

En ese contexto, Lara aseguró que la propuesta no busca extender un régimen excepcional a la población en general. “Nosotros, digamos, no vamos a crear un régimen especial aplicable a cualquier colombiano, sino únicamente al que esté vinculado y que esté debidamente corroborado y probado por la justicia con estas organizaciones criminales”, señaló.

El funcionario también anticipó que la iniciativa se enfocará en un número acotado de estructuras. “Aquí no estamos ante unas medidas de excepción. Estamos básicamente ante unas acciones precisas contra tres o cuatro organizaciones que serán allí listadas como terroristas”, declaró.

Lara defendió el modelo de listado como un mecanismo utilizado en otros sistemas políticos. “Ese es el mecanismo con el que se procede en la mayoría de las democracias más serias y más maduras, tanto en Estados Unidos como en Europa”, dijo, y volvió a poner como ejemplo la creación de “un régimen penitenciario especial” para las organizaciones incluidas.

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El Gobierno vincula la iniciativa con patrones detectados en incendios de Tolima

El Gobierno nacional vinculó los incendios en Tolima a actividades relacionadas con grupos armados - crédito Santiago Herrera / Facebook

El ministro Lara dijo que durante un sobrevuelo realizado junto con el director nacional de la Policía y en reuniones con alcaldes surgieron elementos que las autoridades consideran preocupantes. Entre ellos mencionó el posible uso de acelerantes para facilitar la propagación del fuego.

“La Dirección Nacional de Bomberos, que observa técnicamente a estos incendios, nos confirma el uso de acelerantes”, afirmó. El funcionario agregó que también existen testimonios de civiles y autoridades locales sobre la presencia de hombres en motocicleta en lugares donde después se habrían registrado incendios.

El líder de la cartera aclaró que esos indicios forman parte de patrones que siguen bajo análisis de las autoridades y que, por ahora, apuntan a una posible estrategia criminal. La preocupación del Gobierno es que grupos armados estén utilizando esos hechos para deteriorar la capacidad de reacción estatal.

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