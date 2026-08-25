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Abelardo de la Espriella reveló de cuánto es su multimillonario patrimonio, pero habría cometido errores en su declaración: cuáles serían

Los especialistas en impuestos y transparencia advierten vacíos en el formato entregado a la Dian y a Función Pública, con rubros sin diligenciar y ausencia de soporte sobre el origen de los recursos

La declaración de bienes de Abelardo de la Espriella desató cuestionamientos por la trazabilidad de sus ingresos y patrimonio - crédito Carlos Ortega/EFE
La declaración de bienes de Abelardo de la Espriella desató cuestionamientos por la trazabilidad de sus ingresos y patrimonio - crédito Carlos Ortega/EFE
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El presidente Abelardo de la Espriella volvió a ser noticia después de que se conociera su más reciente declaración de bienes que, entre otros, dejó fuertes cuestionamientos sobre la trazabilidad de sus millonarios ingresos, pese a haber declarado con contar con una fuente clara.

Ante las presuntas inconsistencias, expertos tributarios y de transparencia habrían detectado datos faltantes y confusión en los rubros consignados, de que habría dado paso la polémica.

La declaración del mandatario exhibe un patrimonio que supera los $10.000 millones, pero no especifica ni inmuebles ni inversiones, y omite la existencia de cónyuge, a pesar de estar casado desde hace más de dos décadas. El documento también deja en blanco los apartados de salarios, arriendos y honorarios, registrando únicamente “otros ingresos y rentas”.

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La cifra de $10.272.863.000 aparece en la sección de “otros ingresos” en la declaración de Función Pública, mientras que en la declaración de renta se reporta como inversiones e instrumentos financieros.

Abelardo de la Espriella - declaración de renta
El presidente Abelardo de la Espriella ya radicó su declaración de renta en la página de Función Pública - crédito Colprensa - Infobae Colombia

Según fuentes cercanas consultadas por El Colombiano, esto evidenciaría una confusión grave entre ingresos y patrimonio, ya que la suma global del patrimonio fue colocada como ingreso, dejando el resto de los campos en cero.

Errores y vacíos en la declaración presidencial

De acuerdo con las fuentes, el documento que el presidente presentó para el año gravable 2024 ante la Dian y Función Pública debería coincidir en la información básica. Sin embargo, en la declaración oficial figuraría como ingreso lo que en realidad corresponde a patrimonio, y los ingresos reales reportados en la declaración de renta son de apenas $87.834.000.

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“No necesariamente que esté mala la declaración de renta, sino la de bienes y patrimonio (...)se ve muy claro que están confundiendo ingresos (que en la segunda imagen son $87.834.000) con patrimonio. Eso no tiene sentido”, señaló uno de los consultados por El Colombiano.

El caso también llama la atención porque, más allá de la cantidad reportada, no existe trazabilidad clara de los conceptos que generaron ese patrimonio: no hay detalle de honorarios, utilidades empresariales ni otras fuentes identificables. Una de las fuentes consultadas señaló al medio nacional que “cogieron la suma de patrimonio y la pusieron como ingresos, de resto lo rellenaron en ceros”.

La declaración presidencial omite empresas vinculadas públicamente a De la Espriella, como De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S. y el restaurante Místico en Miami - crédito Europa Press
La declaración presidencial omite empresas vinculadas públicamente a De la Espriella, como De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S. y el restaurante Místico en Miami - crédito Europa Press

En términos prácticos, el presidente estaría reportando ingresos financieros, propios de alguien que puede recibir dinero a través de sociedades comerciales. Según los especialistas, este manejo es usual en personas que residen fuera de Colombia y cuyos gastos personales los cubren sus sociedades, las cuales reciben los fondos y pagan directamente los servicios y consumos.

“Mi empresa recibe la plata, paga los servicios, los seguros del carro, todo lo mío. Lo que dejo para mí es poquito. Entonces eso es consistente con la persona que tenga ese tipo de ingresos, que en Colombia hay que tributar con ingresos de fuente nacional y extranjera, pero seguramente su carga de ingresos está a través de sus sociedades o holdings que tiene, que generan esa rentabilidad y cubren sus gastos básicos”, comentó la fuente.

Uno de los puntos más críticos es la omisión de bienes y sociedades en la declaración. A pesar de que De la Espriella aparece vinculado públicamente a empresas como De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S., Ron Defensor, Cosenza, De la Espriella Style y el restaurante Místico en Miami, ninguna de ellas figura en la documentación, lo que generó fuertes críticas.

En la sección de empresas y sociedades, el presidente marcó que no es socio de ninguna compañía y tampoco reportó inversiones en Colombia ni en el exterior. Esto contradice información pública sobre su participación en diversos emprendimientos.

Además, el documento presentado a la Dian reporta propiedades por $297,115,000, pero no detalla en qué consisten ni dónde están ubicadas. En el espacio donde deberían aparecer inmuebles, vehículos u otros activos, no figura ningún bien a su nombre.

Respecto a sus cuentas bancarias, la declaración a Función Pública solo reporta una cuenta de ahorros en Colombia con saldo cero al cierre de 2024, pese a los ingresos millonarios del año anterior. No aparecen fideicomisos, otras cuentas ni instrumentos que justifiquen el flujo de dinero reportado.

El desglose del patrimonio bruto, que asciende a $10.595.968.000, no cuenta con un respaldo documental claro. En el apartado de efectivo, se consignan $25.990.000, pero las cuentas figuran en ceros, lo que impide determinar el origen o destino final de los fondos.

En síntesis, la declaración de bienes y rentas “está mal hecha”, según los expertos tributarios consultados. El documento mostraría inconsistencias entre ingresos y patrimonio, omisiones de bienes y desconocimiento de sociedades vinculadas.

Además, de forma inusual para una Persona Expuesta Políticamente (PEP), la declaración del presidente ya aparece como finalizada y no en revisión, cuando estos procesos suelen extenderse durante años.

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