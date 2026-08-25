Durante los incendios forestales en Tolima, este es el rescatista que se dedica a salvar animales: “Para tener algo más bonito en el mundo”

Sergio Alejandro Paz encontró una boa constrictor agonizante en El Caimito, en Coello, tras el avance de las llamas cerca de Gualanday - crédito jsergioapaz/IG

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Las llamas que devastan amplias zonas del departamento del Tolima han dejado a su paso un escenario desolador para la fauna silvestre.

En medio de la emergencia, figuras como Sergio Alejandro Paz, un rescatista con 25 años de experiencia en fauna silvestre, con un cuarto de siglo dedicado al rescate animal, se han convertido en referentes de la respuesta ante la crisis.

A través de su cuenta de Instagram, el hombre publica videos de las conflagraciones como de los animales afectados. En una de sus publicaciones subió un video en el que dijo: “Buen día. Soy rescatista de fauna silvestre ya hace 25 años. Mi nombre es Alejandro Paz. Hago un llamado a los tolimenses a que me acompañen el rescate de esta fauna que está sufriendo en este momento por los incendios que tenemos en este momento en el Tolima”.

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De esta manera, Paz explicó que dejaba sus redes sociales y número telefónico para la ayuda: “Yo les presto asesoría de animales que en realidad de pronto no conozcan con videos. Trate de no acercarse a las serpientes porque vamos a tener accidentes ofídicos y son graves. Entonces, si queremos contribuir, llamemos a, a las personas que podemos asesorarlos para que puedan hacer un rescate y una liberación satisfactoria”.

Coello declaró la alerta máxima y desplegó más de 150 unidades, 20 carrotanques y apoyo comunitario para atender los incendios forestales - crédito Santiago Herrera / Facebook

Los animales silvestres: víctimas invisibles de los incendios

“Para estos incendios estamos muy preocupados por todos los animales que estamos encontrando muertos. Los que logramos sacar están muy mal, vamos a ver si los podemos recuperar”, reconoció Paz al medio regioanl El Olfato, al describir la situación en zonas como El Caimito, en Coello, donde el fuego arrasó el hábitat de una boa constrictor que halló agonizante.

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La emergencia ambiental en Tolima ha dejado a numerosas especies, entre ellas venados, zarigüeyas, serpientes y aves, sin posibilidad de huir de las llamas. El rescatista comparte en sus redes sociales imágenes de animales rescatados, así como llamados para conseguir voluntarios y recursos que permitan atender a más ejemplares.

En el caso de la boa constrictor, Paz documentó su hallazgo entre las cenizas, ilustrando una de las tantas historias que enfrenta a diario en medio del desastre. El relato da cuenta de la magnitud de la tragedia para la fauna silvestre, frecuentemente ignorada en los balances oficiales de daños.

El objetivo del rescate de fauna silvestre en Tolima es recuperar a los animales y devolverlos a su hábitat, sin domesticarlos.

Un refugio temporal y la apuesta por la libertad

En Gualanday, Paz ha instalado un hogar de paso para animales necesitados de atención. Allí, los ejemplares reciben alimento y, cuando es necesario, atención veterinaria proporcionada por especialistas que colaboran con la causa. El objetivo, insiste, no es domesticarlos.

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“Necesitamos aprender eso, necesitamos verlos libres. La idea es recuperarlos y devolverlos a la fauna, no tenerlos en casa”, sostuvo Paz a El Olfato, quien evita crear lazos duraderos con los animales jóvenes para que puedan reincorporarse a su entorno natural.

“Cuando llegan a cierta edad, como en la adolescencia del animal, empiezo a aislarme para que desarrollen salvajes y poderlos retornar”, explica sobre su método de reintegración.

El trabajo de Paz responde a una convicción nacida en la infancia y alimentada por la experiencia: “Mi labor es de amor por los animales y tratar de rescatarlos y ayudarlos, devolverlos al medio ambiente y educar”, resume.

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El objetivo del rescate de fauna silvestre en Tolima es recuperar a los animales y devolverlos a su hábitat, sin domesticarlos. - crédito jsergioapaz /IG

La emergencia ambiental y la necesidad de voluntarios

La fauna silvestre, según Paz, suele quedar relegada durante una crisis de este tipo. “La gente prima las edificaciones, las vacas, los perros, pero la fauna silvestre no les interesa, y ese es un problema grave, porque si se acaba la fauna, se acaba el control biológico”, advierte, subrayando el efecto en los equilibrios ecológicos.

Al mismo tiempo que atiende a los animales, Paz participa en las labores para contener el avance de los incendios. “Ayer apagaron, pero los focos se nos están volviendo a prender. Necesitamos gente que nos colabore acá para poder apagar los focos”, reclama, solicitando voluntarios y equipos, como bombas de espalda, para reforzar las tareas de control.

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La situación en Tolima exige una respuesta coordinada que contemple tanto la protección de personas y bienes como la de los animales salvajes, cuyas poblaciones resultan severamente diezmadas por las llamas.

La experiencia personal de Paz aporta una perspectiva singular. Durante años se dedicó también a la producción de carne, pero confiesa que esa actividad reforzó su decisión al diario regional: “En el transcurso de mi vida aprendí que es más fácil para mí cuidar que matar”.

Al final, su motivación es sencilla y contundente: “Cuido los animales para poder tener algo más bonito en el mundo”, sentencia el rescatista, mientras la boa constrictor rescatada espera su recuperación, convertida en símbolo de la resistencia de la fauna local ante una emergencia que todavía no termina.

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