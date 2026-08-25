Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gustavo Petro se refirió a la reunión que sostuvo el Pacto Histórico y lanzó dura crítica a Abelardo de la Espriella: “Tecnofascismo”

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Dirección Nacional del Pacto Histórico para definir temas como la conformación del Consejo Nacional Electoral

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito @petrogustavo/X
Guardar

El lunes 24 de agosto de 2026, la bancada del Pacto Histórico se reunió para discutir la próxima conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y definir su posición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Dirección Nacional de la colectividad y reunió a la bancada parlamentaria junto a figuras destacadas para tomar decisiones en un momento de transición para la colectividad.

El encuentro fue encabezado por el expresidente Gustavo Petro, quien se pronunció en su cuenta oficial de X y afirmó que dirigió la reunión para definir una agenda que, según él, “se impone” desde Benjamín Netanyahu sobre Colombia y desde “intelectuales de la oscuridad”.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro en la réplica del Pacto Histórico al presidente Abelardo de la Espriella
Gustavo Petro afirmó que dirigió la reunión para definir una agenda que, según él, “se impone” desde Benjamín Netanyahu sobre Colombia y desde “intelectuales de la oscuridad” - crédito suministrada a Infobae Colombia

“He dirigido la reunión de la bancada del Pacto y su dirección nacional para que marquemos la agenda que se impone desde los intelectuales de la oscuridad y Netanyahu sobre Colombia (sic)”, expresó el exmandatario.

El expresidente Petro afirmó que en Colombia existe un supuesto “tecnofascismo” que, según sus declaraciones, está representado por el presidente Abelardo de la Espriella, a quien cuestionó por su ciudadanía estadounidense.

Asimismo, señaló que ese vínculo, “plegado” al sionismo según Petro, conduce a la pérdida de la soberanía de Colombia y a la “muerte de la democracia”.

“El tecnofascismo que representa Abelardo ciudadano de los EEUU plegado al sionismo y que conduce a la perdida de la soberanía nacional, la muerte de la democracia vía mundial y la esclavitud de la humanidad para saquear los recursos naturales de los pueblos (sic)”, indicó el expresidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro señaló que ese vínculo, “plegado” al sionismo según Petro, conduce a la pérdida de la soberanía de Colombia y a la “muerte de la democracia” - crédito @petrogustavo/X

Detalles del encuentro

El lunes 24 de agosto, Petro estuvo presente en una jornada considerada fundamental para definir temas como la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la postura frente al Gobierno liderado por Abelardo de la Espriella.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Dirección Nacional del Pacto Histórico y convocó a los principales miembros de la bancada parlamentaria, así como a figuras relevantes del movimiento. Aunque el evento se planificó de manera privada, el representante Alejandro Toro compartió imágenes de la llegada de Petro, lo que evidenció la presencia de otros dirigentes influyentes.

Durante la sesión, Petro hizo su primera aparición pública como jefe político del Pacto Histórico, función que decidió asumir tras dejar la Presidencia. Atendió la invitación del senador Iván Cepeda, quien planteó la necesidad de unir la dirección del movimiento. El objetivo principal consistía en fortalecer la oposición y preparar la estrategia de cara a las elecciones regionales de 2027, donde el partido busca recuperar espacios de decisión.

Gustavo Petro - Iván Cepeda - Réplica Pacto Histórico
Durante la sesión, Petro hizo su primera aparición pública como jefe político del Pacto Histórico, función que decidió asumir tras dejar la Presidencia - crédito suministrada Infobae Colombia

Uno de los temas centrales fue la definición de los dos candidatos del movimiento para integrar el CNE. Alirio Uribe Muñoz, abogado y defensor de derechos humanos, fue uno de los postulados. Su trayectoria incluye participación en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y experiencia en control político. La otra candidata propuesta, Cielo Rusinque, ejerció roles de alto perfil durante el mandato de Petro, como la dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y funciones en la Superintendencia de Industria y Comercio. Incluso, en algún momento se consideró su nombre para la jefatura de Gabinete.

A estos nombres se sumó el de Guillermo Rivera, exembajador, propuesto por el partido En Marcha y que representa al sector liderado por Juan Fernando Cristo. La selección de los nuevos integrantes del CNE se realizará el martes 25 de agosto en una sesión plenaria del Congreso, donde se elegirá a los nueve miembros responsables de decisiones tanto políticas como disciplinarias y penales.

En el inicio del encuentro, Petro dirigió un mensaje a la dirección nacional y a los legisladores. Expresó que el propósito era tratar asuntos estratégicos para el movimiento, como la elección del CNE, órgano que en el pasado impuso sanciones a su campaña presidencial y dificultó la consolidación del partido único.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPacto HistóricoAbelardo de la EspriellaEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Bolívar cuestionó discurso de Abelardo de la Espriella sobre la migración: “Ahora los tiran a la basura”

El exsenador rechazó la nueva estrategia oficial para expulsar migrantes irregulares y acusó al actual gobierno de utilizar a los venezolanos como recurso electoral

Gustavo Bolívar cuestionó discurso de Abelardo de la Espriella sobre la migración: “Ahora los tiran a la basura”

David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

El entrenador también se refirió al gesto obsceno del portero americano, el cual le puede acarrear una sanción de hasta 10 jornadas

David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

Murió el padre Javier Giraldo, conocido por liderar la búsqueda de los restos de Camilo Torres y su defensa por los derechos humanos

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda confirmó la muerte del sacerdote y lamentó su partida, asegurando que “vivirá por siempre en nuestra memoria”

Murió el padre Javier Giraldo, conocido por liderar la búsqueda de los restos de Camilo Torres y su defensa por los derechos humanos

Este es correo con el que están suplantando a la Dian: delincuentes buscan estafar a quienes tienen que pagar la declaración de renta

La autoridad tributaria informó que delincuentes envían mensajes que simulan ser oficiales para obtener información personal y financiera en medio del calendario, que empezó el 12 de agosto y termina en al 26 de octubre de 2026

Este es correo con el que están suplantando a la Dian: delincuentes buscan estafar a quienes tienen que pagar la declaración de renta

Quién es Juan Manuel Muñoz, el empresario que rechazó la embajada en Brasil para gerenciar la reconstrucción del Valle del Cauca nombrado por Abelardo de la Espriella

Muñoz tiene experiencia en el sector agropecuario además es sobreviviente del terremoto de 1983 que afectó Popayán

Quién es Juan Manuel Muñoz, el empresario que rechazó la embajada en Brasil para gerenciar la reconstrucción del Valle del Cauca nombrado por Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karol G visitó a sus fans en un hospital de California, Estados Unidos, como parte de su tour: así fue el emotivo momento

Karol G visitó a sus fans en un hospital de California, Estados Unidos, como parte de su tour: así fue el emotivo momento

Papá de la hija que espera Juliana Calderón habría reaccionado a declaraciones de la empresaria: “Me tocará hablar”

Juliana Calderón aclaró su relación con el padre de Dulce María: “Solo nos une nuestra hija”

Ozuna fue acusado de supuesto maltrato físico por parte de famosa modelo: la mujer compartió imágenes de los moretones que le habría causado el cantante

Luisa Fernanda W explicó por qué no quiere hacer una despedida de soltera fuera de Colombia: “La voy a arreglar yo”

Deportes

David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

River Plate vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Dimayor oficializó el día y la hora de los octavos de final de la Copa Colombia: Nacional vs. Deportivo Cali, el clásico de la fecha

Así calificó la prensa brasileña a Kevin Viveros y a los colombianos tras la victoria del Athletico Paranaense ante Botafogo por el Brasileirao: “Con el estilo que le gusta”