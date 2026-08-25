Gustavo Petro se refirió a la reunión que sostuvo el Pacto Histórico y lanzó dura crítica a Abelardo de la Espriella: “Tecnofascismo”

El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito @petrogustavo/X

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El lunes 24 de agosto de 2026, la bancada del Pacto Histórico se reunió para discutir la próxima conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y definir su posición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Dirección Nacional de la colectividad y reunió a la bancada parlamentaria junto a figuras destacadas para tomar decisiones en un momento de transición para la colectividad.

El encuentro fue encabezado por el expresidente Gustavo Petro, quien se pronunció en su cuenta oficial de X y afirmó que dirigió la reunión para definir una agenda que, según él, “se impone” desde Benjamín Netanyahu sobre Colombia y desde “intelectuales de la oscuridad”.

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Gustavo Petro afirmó que dirigió la reunión para definir una agenda que, según él, “se impone” desde Benjamín Netanyahu sobre Colombia y desde “intelectuales de la oscuridad” - crédito suministrada a Infobae Colombia

“He dirigido la reunión de la bancada del Pacto y su dirección nacional para que marquemos la agenda que se impone desde los intelectuales de la oscuridad y Netanyahu sobre Colombia (sic)”, expresó el exmandatario.

El expresidente Petro afirmó que en Colombia existe un supuesto “tecnofascismo” que, según sus declaraciones, está representado por el presidente Abelardo de la Espriella, a quien cuestionó por su ciudadanía estadounidense.

Asimismo, señaló que ese vínculo, “plegado” al sionismo según Petro, conduce a la pérdida de la soberanía de Colombia y a la “muerte de la democracia”.

“El tecnofascismo que representa Abelardo ciudadano de los EEUU plegado al sionismo y que conduce a la perdida de la soberanía nacional, la muerte de la democracia vía mundial y la esclavitud de la humanidad para saquear los recursos naturales de los pueblos (sic)”, indicó el expresidente Gustavo Petro.

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Gustavo Petro señaló que ese vínculo, “plegado” al sionismo según Petro, conduce a la pérdida de la soberanía de Colombia y a la “muerte de la democracia” - crédito @petrogustavo/X

Detalles del encuentro

El lunes 24 de agosto, Petro estuvo presente en una jornada considerada fundamental para definir temas como la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la postura frente al Gobierno liderado por Abelardo de la Espriella.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Dirección Nacional del Pacto Histórico y convocó a los principales miembros de la bancada parlamentaria, así como a figuras relevantes del movimiento. Aunque el evento se planificó de manera privada, el representante Alejandro Toro compartió imágenes de la llegada de Petro, lo que evidenció la presencia de otros dirigentes influyentes.

Durante la sesión, Petro hizo su primera aparición pública como jefe político del Pacto Histórico, función que decidió asumir tras dejar la Presidencia. Atendió la invitación del senador Iván Cepeda, quien planteó la necesidad de unir la dirección del movimiento. El objetivo principal consistía en fortalecer la oposición y preparar la estrategia de cara a las elecciones regionales de 2027, donde el partido busca recuperar espacios de decisión.

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Durante la sesión, Petro hizo su primera aparición pública como jefe político del Pacto Histórico, función que decidió asumir tras dejar la Presidencia - crédito suministrada Infobae Colombia

Uno de los temas centrales fue la definición de los dos candidatos del movimiento para integrar el CNE. Alirio Uribe Muñoz, abogado y defensor de derechos humanos, fue uno de los postulados. Su trayectoria incluye participación en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y experiencia en control político. La otra candidata propuesta, Cielo Rusinque, ejerció roles de alto perfil durante el mandato de Petro, como la dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y funciones en la Superintendencia de Industria y Comercio. Incluso, en algún momento se consideró su nombre para la jefatura de Gabinete.

A estos nombres se sumó el de Guillermo Rivera, exembajador, propuesto por el partido En Marcha y que representa al sector liderado por Juan Fernando Cristo. La selección de los nuevos integrantes del CNE se realizará el martes 25 de agosto en una sesión plenaria del Congreso, donde se elegirá a los nueve miembros responsables de decisiones tanto políticas como disciplinarias y penales.

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En el inicio del encuentro, Petro dirigió un mensaje a la dirección nacional y a los legisladores. Expresó que el propósito era tratar asuntos estratégicos para el movimiento, como la elección del CNE, órgano que en el pasado impuso sanciones a su campaña presidencial y dificultó la consolidación del partido único.