Así puede apagar el ardor en el estómago con una receta fácil y casera, según médico experto

Agua de arroz con canela para el ardor de estómago: así sería la preparación que recomienda Oswaldo Restrepo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El ardor en la parte alta del abdomen, la sensación de fuego que sube hacia la garganta y la molestia que aparece después de comer son síntomas que pueden resultar especialmente incómodos y afectar el descanso y las actividades cotidianas.

Aunque muchas personas recurren de inmediato a antiácidos, también existen preparaciones caseras que se han popularizado como alternativas para acompañar el cuidado digestivo.

Una de ellas fue explicada por el médico Oswaldo Restrepo en uno de sus contenidos publicados en YouTube, donde suele abordar temas relacionados con alimentación, bienestar y hábitos saludables. En esta ocasión, el experto habló de una preparación elaborada con agua de arroz y canela, ingredientes habituales en la cocina.

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De acuerdo con la explicación compartida en el video, la bebida se plantea como una opción para acompañar el alivio de molestias como la acidez o la sensación de irritación estomacal. No obstante, es importante diferenciar una preparación casera de un tratamiento médico: el ardor recurrente puede estar relacionado con reflujo gastroesofágico, gastritis, úlceras u otras condiciones que necesitan diagnóstico.

El médico Oswaldo Restrepo describe una bebida de arroz y canela para acompañar el malestar por acidez - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo se prepara el agua de arroz con canela?

La preparación propuesta es sencilla y requiere pocos ingredientes. La receta mencionada por Restrepo utiliza media taza de arroz blanco, una rama de canela y tres tazas de agua.

El procedimiento consiste en colocar el agua, el arroz y la rama de canela en una olla y llevar la mezcla a fuego lento. Después de que comience a hervir, se recomienda reducir la temperatura y dejarla cocinar durante aproximadamente 12 a 15 minutos.

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Durante la cocción, el agua adquiere un aspecto blanquecino debido al almidón liberado por el arroz. Una vez terminado el proceso, se retira la canela y se cuela el líquido para separar los granos.

La recomendación expuesta en el contenido es consumir una taza tibia en ayunas antes del primer alimento del día. El sobrante puede conservarse refrigerado, aunque cualquier preparación casera debe manipularse y almacenarse de manera adecuada para evitar contaminación.

La receta del agua de arroz con canela se prepara con media taza de arroz y tres tazas de agua - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Por qué se relaciona esta bebida con el alivio del ardor?

La explicación presentada en el video compara la mucosa del estómago con una capa protectora que ayuda a mantener separada la pared gástrica de los jugos digestivos. En ese contexto, Restrepo atribuye al almidón liberado por el arroz una función de recubrimiento que podría resultar calmante.

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La canela, por su parte, contiene compuestos aromáticos como el cinamaldehído y tradicionalmente se ha utilizado en preparaciones relacionadas con la digestión. Sin embargo, no debe presentarse como un tratamiento comprobado para la gastritis, las úlceras o el reflujo, ni sustituir medicamentos prescritos por un profesional de la salud.

Además, algunas de las afirmaciones difundidas en contenidos sobre remedios caseros —como que el agua de arroz puede “reparar” la mucosa o eliminar una infección por Helicobacter pylori— no deben interpretarse como efectos médicos demostrados de esta bebida.

Más allá de la preparación casera, el contenido de Restrepo hace énfasis en modificar algunas conductas que pueden favorecer la aparición de molestias digestivas.

Las señales de alarma por ardor estomacal incluyen vómitos con sangre y dolor en el pecho - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre ellas está evitar acostarse inmediatamente después de cenar, especialmente cuando se han consumido comidas abundantes. Mantenerse erguido después de comer puede ser útil para las personas que presentan síntomas de reflujo.

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También recomienda prestar atención a la velocidad con la que se consumen los alimentos, masticar adecuadamente y evitar aquellos productos que cada persona haya identificado como desencadenantes de su acidez.

El café, las bebidas alcohólicas, comidas muy grasas, picantes o muy abundantes pueden empeorar los síntomas en algunas personas, aunque los desencadenantes pueden variar considerablemente.

¿Qué puede estar detrás del ardor frecuente?

La sensación de quemazón en el estómago no necesariamente significa que exista simplemente una “mucosa irritada”. Puede aparecer por diferentes razones y una de las más frecuentes es el reflujo gastroesofágico, cuando el contenido del estómago asciende hacia el esófago y provoca ardor.

Oswaldo Restrepo explica cómo preparar el agua de arroz con canela que muchas personas usan para la acidez - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

También puede estar relacionado con gastritis, determinadas infecciones, el uso frecuente de algunos medicamentos —como ciertos antiinflamatorios— o una úlcera.

Por esta razón, si una persona necesita recurrir constantemente a remedios caseros o medicamentos para controlar la acidez, lo recomendable es buscar la causa en lugar de limitarse a controlar temporalmente el síntoma.

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¿Cuándo el ardor requiere atención médica?

Hay señales que no deberían tratarse únicamente con preparaciones caseras. Dolor abdominal intenso o persistente, vómitos con sangre o con apariencia de café molido, deposiciones negras, dificultad para tragar, pérdida de peso inexplicada o dolor en el pecho requieren valoración médica.

En esos casos, un profesional puede determinar si son necesarios estudios adicionales, como una endoscopia, o pruebas para identificar Helicobacter pylori u otras causas.