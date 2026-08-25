Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Así puede apagar el ardor en el estómago con una receta fácil y casera, según médico experto

El especialista explicó en su canal de YouTube una preparación que propone como apoyo para aliviar las molestias digestivas. Sin embargo, la acidez frecuente puede tener causas que requieren valoración médica

Ilustración de una mujer con camiseta roja y pantalones vaqueros azules, inclinada, con una mano en el abdomen sobre un fondo color crema.
Agua de arroz con canela para el ardor de estómago: así sería la preparación que recomienda Oswaldo Restrepo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

El ardor en la parte alta del abdomen, la sensación de fuego que sube hacia la garganta y la molestia que aparece después de comer son síntomas que pueden resultar especialmente incómodos y afectar el descanso y las actividades cotidianas.

Aunque muchas personas recurren de inmediato a antiácidos, también existen preparaciones caseras que se han popularizado como alternativas para acompañar el cuidado digestivo.

Una de ellas fue explicada por el médico Oswaldo Restrepo en uno de sus contenidos publicados en YouTube, donde suele abordar temas relacionados con alimentación, bienestar y hábitos saludables. En esta ocasión, el experto habló de una preparación elaborada con agua de arroz y canela, ingredientes habituales en la cocina.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la explicación compartida en el video, la bebida se plantea como una opción para acompañar el alivio de molestias como la acidez o la sensación de irritación estomacal. No obstante, es importante diferenciar una preparación casera de un tratamiento médico: el ardor recurrente puede estar relacionado con reflujo gastroesofágico, gastritis, úlceras u otras condiciones que necesitan diagnóstico.

Tazón de cerámica marrón con agua de arroz y granos, sobre una mesa de madera de color oscuro, con un paño claro y una ventana de fondo.
El médico Oswaldo Restrepo describe una bebida de arroz y canela para acompañar el malestar por acidez - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo se prepara el agua de arroz con canela?

La preparación propuesta es sencilla y requiere pocos ingredientes. La receta mencionada por Restrepo utiliza media taza de arroz blanco, una rama de canela y tres tazas de agua.

El procedimiento consiste en colocar el agua, el arroz y la rama de canela en una olla y llevar la mezcla a fuego lento. Después de que comience a hervir, se recomienda reducir la temperatura y dejarla cocinar durante aproximadamente 12 a 15 minutos.

PUBLICIDAD

Durante la cocción, el agua adquiere un aspecto blanquecino debido al almidón liberado por el arroz. Una vez terminado el proceso, se retira la canela y se cuela el líquido para separar los granos.

La recomendación expuesta en el contenido es consumir una taza tibia en ayunas antes del primer alimento del día. El sobrante puede conservarse refrigerado, aunque cualquier preparación casera debe manipularse y almacenarse de manera adecuada para evitar contaminación.

Un vaso de horchata con canela en rama y en polvo, junto a un tazón de arroz blanco, ramas de canela y anís estrellado sobre una mesa de madera.
La receta del agua de arroz con canela se prepara con media taza de arroz y tres tazas de agua - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Por qué se relaciona esta bebida con el alivio del ardor?

La explicación presentada en el video compara la mucosa del estómago con una capa protectora que ayuda a mantener separada la pared gástrica de los jugos digestivos. En ese contexto, Restrepo atribuye al almidón liberado por el arroz una función de recubrimiento que podría resultar calmante.

La canela, por su parte, contiene compuestos aromáticos como el cinamaldehído y tradicionalmente se ha utilizado en preparaciones relacionadas con la digestión. Sin embargo, no debe presentarse como un tratamiento comprobado para la gastritis, las úlceras o el reflujo, ni sustituir medicamentos prescritos por un profesional de la salud.

Además, algunas de las afirmaciones difundidas en contenidos sobre remedios caseros —como que el agua de arroz puede “reparar” la mucosa o eliminar una infección por Helicobacter pylori— no deben interpretarse como efectos médicos demostrados de esta bebida.

Más allá de la preparación casera, el contenido de Restrepo hace énfasis en modificar algunas conductas que pueden favorecer la aparición de molestias digestivas.

Dolor de estomago en lluvias
Las señales de alarma por ardor estomacal incluyen vómitos con sangre y dolor en el pecho - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre ellas está evitar acostarse inmediatamente después de cenar, especialmente cuando se han consumido comidas abundantes. Mantenerse erguido después de comer puede ser útil para las personas que presentan síntomas de reflujo.

También recomienda prestar atención a la velocidad con la que se consumen los alimentos, masticar adecuadamente y evitar aquellos productos que cada persona haya identificado como desencadenantes de su acidez.

El café, las bebidas alcohólicas, comidas muy grasas, picantes o muy abundantes pueden empeorar los síntomas en algunas personas, aunque los desencadenantes pueden variar considerablemente.

¿Qué puede estar detrás del ardor frecuente?

La sensación de quemazón en el estómago no necesariamente significa que exista simplemente una “mucosa irritada”. Puede aparecer por diferentes razones y una de las más frecuentes es el reflujo gastroesofágico, cuando el contenido del estómago asciende hacia el esófago y provoca ardor.

El estado de los labios refleja posibles problemas nutricionales internos, según especialistas - crédito captura de pantalla
Oswaldo Restrepo explica cómo preparar el agua de arroz con canela que muchas personas usan para la acidez - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

También puede estar relacionado con gastritis, determinadas infecciones, el uso frecuente de algunos medicamentos —como ciertos antiinflamatorios— o una úlcera.

Por esta razón, si una persona necesita recurrir constantemente a remedios caseros o medicamentos para controlar la acidez, lo recomendable es buscar la causa en lugar de limitarse a controlar temporalmente el síntoma.

¿Cuándo el ardor requiere atención médica?

Hay señales que no deberían tratarse únicamente con preparaciones caseras. Dolor abdominal intenso o persistente, vómitos con sangre o con apariencia de café molido, deposiciones negras, dificultad para tragar, pérdida de peso inexplicada o dolor en el pecho requieren valoración médica.

En esos casos, un profesional puede determinar si son necesarios estudios adicionales, como una endoscopia, o pruebas para identificar Helicobacter pylori u otras causas.

Temas Relacionados

Oswaldo Restrepoagua de arroz con canelaardor de estómagogastritisRemedios caseros dolor estómagoColombia-SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

River Plate vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El partido de ida terminó sin goles en el estadio El Campín, y el Vasco da Gama de los futbolistas colombianos Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez esperan rival del ganador de esta llave

River Plate vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Asesinaron a una mujer durante una visita conyugal en la cárcel La Modelo de Bogotá: revelaron la identidad del agresor

De acuerdo con el expediente, William Rafael Martínez Alvarino había solicitado prisión domiciliaria el 18 de agosto, la cual fue rechazada poco antes de que cometiera el nuevo crimen

Asesinaron a una mujer durante una visita conyugal en la cárcel La Modelo de Bogotá: revelaron la identidad del agresor

En matadero clandestino en Silvania, Cundinamarca, decomisaron 8.500 kilos de carne de caballo: un hombre fue capturado

El ciudadano capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos contra la salud pública, bajo los artículos 371 y 372 del Código Penal, que castigan la contaminación de alimentos y aguas, así como la corrupción de productos alimenticios y medicinas

En matadero clandestino en Silvania, Cundinamarca, decomisaron 8.500 kilos de carne de caballo: un hombre fue capturado

Ministro del Interior explicó qué pasara con los migrantes venezolanos en Colombia tras la orden de Abelardo de la Espriella: “De ninguna manera”

Rodrigo Lara situó la trata y el tráfico de personas en el corredor del Darién, donde organizaciones criminales transformaron el paso de migrantes en una fuente de lucro

Ministro del Interior explicó qué pasara con los migrantes venezolanos en Colombia tras la orden de Abelardo de la Espriella: “De ninguna manera”

Dimayor oficializó el día y la hora de los octavos de final de la Copa Colombia: Nacional vs. Deportivo Cali, el clásico de la fecha

El campeón del torneo que junta a los clubes de la primera y la segunda división se clasificará a la primera ronda de la Copa Conmebol Sudamericana 2027

Dimayor oficializó el día y la hora de los octavos de final de la Copa Colombia: Nacional vs. Deportivo Cali, el clásico de la fecha
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Papá de la hija que espera Juliana Calderón habría reaccionado a declaraciones de la empresaria: “Me tocará hablar”

Papá de la hija que espera Juliana Calderón habría reaccionado a declaraciones de la empresaria: “Me tocará hablar”

Juliana Calderón aclaró su relación con el padre de Dulce María: “Solo nos une nuestra hija”

Ozuna fue acusado de supuesto maltrato físico por parte de famosa modelo: la mujer compartió imágenes de los moretones que le habría causado el cantante

Luisa Fernanda W explicó por qué no quiere hacer una despedida de soltera fuera de Colombia: “La voy a arreglar yo”

Luisa Castro, novia de Westcol, se refirió a los lujosos regalos que ha recibido de parte del ‘streamer’: “Unos más costosos que otros”

Deportes

River Plate vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

River Plate vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Dimayor oficializó el día y la hora de los octavos de final de la Copa Colombia: Nacional vs. Deportivo Cali, el clásico de la fecha

Así calificó la prensa brasileña a Kevin Viveros y a los colombianos tras la victoria del Athletico Paranaense ante Botafogo por el Brasileirao: “Con el estilo que le gusta”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Periodista colombiano lanzó fuerte pulla a River Plate en la previa del partido ante Santa Fe por Sudamericana: “Juegan horrible”