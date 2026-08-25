Con Marea Viva, artistas, deportistas y organizaciones se unen para reconstruir el Chocó tras el terremoto: buscan recaudar más de $15.000 millones

Juanes, Nicky Jam y James Rodríguez se unen a Marea Viva para reconstruir el Chocó tras el terremoto - crédito Cortesía

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El terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 dejó una profunda huella en diferentes regiones del país.

El movimiento telúrico, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, impactó a decenas de municipios y puso nuevamente sobre la mesa las dificultades que enfrentan comunidades que, incluso antes de la emergencia, tenían importantes necesidades de infraestructura, vivienda y servicios básicos.

Uno de los territorios más afectados es el Chocó, ya que allí, 29 de los 31 municipios del departamento resultaron afectados por el sismo, en una región donde las condiciones geográficas hacen todavía más compleja la atención de una emergencia: extensas zonas dependen de los ríos para transportarse, existen dificultades de conectividad, problemas de acceso a agua potable y energía, además de un déficit histórico de vivienda, infraestructura educativa y servicios de salud.

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Ante este panorama nació ‘Marea Viva, por el Chocó de mañana’, una campaña de recaudación de fondos que reúne a organizaciones, empresas, artistas, deportistas y personalidades nacionales e internacionales con un objetivo que va más allá de atender las necesidades inmediatas: acompañar la reconstrucción del departamento durante los próximos años.

La campaña Marea Viva busca sostener la ayuda al Chocó tras el terremoto - crédito cortesía @elmurcy_ /Jeisson Riascos / Campaña Marea Viva, Por el Chocó de Mañana

La iniciativa es convocada por Progresa Chocó, RedPro, Fundación Mi Sangre, Fundación Bancolombia y Grupo Argos, con el respaldo de reconocidas figuras como Juanes, James Rodríguez, Mariana Pajón, Rigoberto Urán, David Ospina, Néstor Lorenzo, Manuel Medrano, Goyo, Velia Vidal, Jhon Arias, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Nicky Jam y Altafulla.

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La propuesta parte de una preocupación concreta: las campañas de solidaridad suelen concentrar la mayor cantidad de recursos durante los primeros días posteriores a una tragedia, pero con el paso de las semanas la atención pública disminuye, mientras las comunidades continúan enfrentando las consecuencias.

Por eso, el concepto de ‘Marea Viva’ busca representar una ayuda que llegue con fuerza durante la emergencia, pero que permanezca cuando las cámaras y los titulares se alejen.

La campaña explica que la marea alta es representar ese primer impulso de solidaridad: una respuesta rápida para cubrir las necesidades más urgentes. Mientras que la marea baja simboliza el momento de construir a largo plazo, cuando quedan expuestas las raíces del manglar y comienza un trabajo más profundo y permanente.

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Los organizadores de Marea Viva reportan $10.000 millones comprometidos y fijan una nueva meta - crédito cortesía

En palabras de la escritora chocoana Velia Vidal, una de las voces que hace parte de la iniciativa: “en el Chocó sabemos esperar, comprendemos las mareas, las lunas, las crecientes, las sequías, los cambios en los meandros de los ríos. Vivimos en carencias y dificultades”.

La campaña busca precisamente aprovechar esa capacidad de resistencia de las comunidades para convertir la emergencia en una oportunidad de reconstrucción con mayor seguridad, participación local y dignidad.

James Rodríguez pidió no bajar la guardia con el Chocó

Uno de los rostros que decidió respaldar públicamente la iniciativa es el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, quien compartió un mensaje para agradecer la solidaridad que se ha generado después de la emergencia y, al mismo tiempo, insistir en que todavía queda un largo camino por recorrer.

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El futbolista destacó la respuesta de los colombianos y aseguró que ese tipo de gestos representan una de las características que identifican al país: “Hola a todos. Primero paso por acá para darles las gracias. Ver la solidaridad y el corazón gigante de tanta gente moviéndose para ayudar me llena de mucho orgullo. Eso es ser Colombia”.

La estrategia de Marea Viva propone reconstruir viviendas con materiales y mano de obra local - crédito cortesía

“Sin embargo, la tarea no termina aquí. El Chocó necesita que estemos firmes, generosos y más unidos que nunca. Me he sumado a la campaña Marea Viva por el Chocó de mañana, una causa que también se han unido algunos amigos como Juanes, Rigo, Mariana Pajón, Alejandro Sanz. Bueno, muchos talentos más que desean que el Chocó tenga grandes oportunidades y que pueda mejorar”, agregó.

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“Colombia, estos días han sido muy duros para todos y por eso quiero aprovechar este momento para mandar un abrazo a todas las familias que lo han perdido todo. Hace dos semanas hice una donación para una iniciativa y ahora me he sumado a una nueva, en donde ya he hecho mi aporte, que se llama Marea Viva para recuperar el Chocó con vivienda sostenible... Queremos invitarte para que tú te unas también, que usemos el poder de las redes sociales y el poder del volumen. Donde quiera que estés, puedes hacer una donación simbólica, un euro, un dólar, lo que puedas. Un abrazo para todos”, añadió Juanes.

Uno de los principales objetivos de ‘Marea Viva’ es movilizar recursos económicos para financiar las diferentes etapas de recuperación.

De acuerdo con la información entregada por los organizadores, ya existen $10.000 millones comprometidos entre organizaciones y celebridades, mientras que la meta es conseguir al menos $15.000 millones adicionales.

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Juanes se une a campaña para recoger fondos por el Chocó y pide a sus fans sumarse - crédito cortesía

La campaña estima que esos recursos adicionales equivaldrían aproximadamente a 5 millones de dólares, con aportes provenientes tanto de Colombia como de personas que quieran sumarse desde otros países.

La convocatoria está dirigida especialmente a quienes han seguido la trayectoria de los artistas y deportistas colombianos que participan en la campaña. El llamado busca transformar ese vínculo entre figuras públicas y sus seguidores en una acción concreta de solidaridad.

La premisa es sencilla: un seguidor puede aportar un mínimo y miles de seguidores pueden convertir esas pequeñas contribuciones en una bolsa de recursos capaz de financiar proyectos de reconstrucción.